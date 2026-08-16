Novak Djokovic dính sự cố sức khỏe nghiêm trọng, thua ngược Tirante tại Cincinnati Open Ngay trận tái xuất sau Wimbledon, Novak Djokovic đã gặp sự cố sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt và bị Thiago Agustin Tirante ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2.

Màn trở lại của Novak Djokovic sau thất bại ở bán kết Wimbledon đã biến thành một cơn ác mộng thể lực tại Cincinnati Open 2026. Tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam chính thức dừng bước ngay ở vòng hai sau khi để thua ngược 6-2, 4-6, 4-6 trước đối thủ xếp hạng 50 thế giới Thiago Agustin Tirante sau 2 giờ 44 phút tranh tài.

Trận đấu bắt đầu bằng sự áp đảo quen thuộc từ huyền thoại 39 tuổi. Djokovic nhanh chóng bẻ game giao bóng của đối thủ để khép lại set đầu tiên với chiến thắng thuyết phục 6-2. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng gay gắt cùng độ ẩm cực cao tại Ohio nhanh chóng bào mòn thể lực của ngôi sao người Serbia.

Djokovic gặp khó trước cái nóng gay gắt

Bước ngoặt kiệt sức ở game đấu 18 phút

Bước ngoặt kịch tính xảy ra ở đầu set hai khi tỷ số đang là 1-1. Djokovic rơi vào thế chống đỡ trong một game giao bóng điên rồ kéo dài tới gần 18 phút với 9 lần deuce. Dù kiên cường cứu thành công 4 cơ hội bẻ game (break point) để vươn lên dẫn 2-1, năng lượng của tay vợt Serbia gần như cạn kệt hoàn toàn.

Ngay sau game đấu này, Djokovic lộ rõ dấu hiệu đuối sức khi chống tay quỳ xuống mặt sân và lập tức yêu cầu hỗ trợ y tế. Các ống kính truyền hình ghi nhận anh thậm chí có biểu hiện nôn mửa vì sốc nhiệt. Các bác sĩ của giải đấu đã phải trực tiếp vào sân để kiểm tra chỉ số sinh hiệu cho anh.

Khoảnh khắc khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng

Tận dụng sự sa sút thể lực rõ rệt của hạt giống hàng đầu, Thiago Agustin Tirante gia tăng áp lực, giành break ở game thứ 7 trước khi khép lại set hai với tỷ số 6-4. Trận đấu buộc phải bước vào set ba quyết định.

Cuộc ngược dòng của Tirante và mảng tối thể lực của Djokovic

Sau thời gian nghỉ ngơi và thay trang phục trong phòng thay đồ, Djokovic nỗ lực duy trì thế cân bằng tới tỷ số 4-4 ở set ba. Thậm chí ở game thứ 9, anh tiếp tục cứu thành công thêm 3 break point. Tuy nhiên, Tirante vẫn tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm quyết định để giành break quan trọng, trước khi làm chủ game giao bóng cuối cùng để ấn định chiến thắng chung cuộc.

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic thừa nhận vấn đề không dừng lại ở việc chưa thích nghi kịp với thời tiết. Anh tiết lộ bản thân đã phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe mãn tính trong vài năm qua, và tình trạng này thường bùng phát nghiêm trọng mỗi khi anh thi đấu trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao.

Thất bại này đánh dấu cột mốc buồn trong sự nghiệp của Djokovic, khi đây là lần đầu tiên anh bị loại sớm như vậy tại Cincinnati kể từ khi ra mắt giải đấu vào năm 2005. Về phần mình, Tirante đã có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp, nâng thành tích đối đầu với các tay vợt trong Top 10 lên 4 thắng - 1 thua để bước tiếp vào vòng ba gặp Martin Landaluce.