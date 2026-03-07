Novak Djokovic khuất phục Stefanos Tsitsipas, ghi tên vào vòng 3 Wimbledon 2026 Novak Djokovic tiếp tục nối dài chuỗi trận áp đảo trước Stefanos Tsitsipas với chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-3, 6-4). Bản lĩnh ở những thời điểm quyết định giúp tay vợt người Serbia giành vé vào vòng 3 Grand Slam tại London.

Trên mặt cỏ Center Court huyền thoại, Novak Djokovic một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là bài toán chưa có lời giải đối với Stefanos Tsitsipas. Trong trận đấu thuộc vòng 2 Wimbledon 2026, kỷ lục gia Grand Slam người Serbia đã thể hiện một phong độ hủy diệt để giành chiến thắng thứ 13 trong sự nghiệp trước đối thủ người Hy Lạp.

Novak Djokovic có lần thứ 15 đối đầu Stefanos Tsitsipas ở sân chơi chuyên nghiệp, Nole đang áp đảo với thành tích 12 thắng-2 thua.

Sự áp đảo từ những loạt bóng bền

Ngay từ set đấu đầu tiên, Djokovic đã sớm thiết lập thế trận chủ động. Với khả năng điều bóng chuẩn xác về hai góc sân, tay vợt người Serbia buộc Tsitsipas phải di chuyển liên tục và mắc sai lầm ở những cú trái tay. Bước ngoặt đến ở game thứ 4 khi Djokovic tận dụng thành công cơ hội bẻ giao bóng để vươn lên dẫn 3-1.

Dù Tsitsipas đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội đòi lại break, đặc biệt là ở game thứ 5 khi anh có tới 3 cơ hội break-point, nhưng bản lĩnh của Djokovic đã lên tiếng đúng lúc. Những cú giao bóng hiểm hóc cùng khả năng cứu bóng bền bỉ giúp Nole bảo vệ thành công lợi thế, trước khi khép lại set 1 với tỷ số 6-3 bằng một game giao bóng trắng ấn tượng.

Bản lĩnh ở game đấu bản lề

Bước sang set 2, Stefanos Tsitsipas đã cải thiện đáng kể hiệu suất giao bóng. Tay vợt người Hy Lạp liên tục thực hiện những cú giao bóng uy lực, tạo ra thế trận giằng co kịch tính đến tỷ số 4-4. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một huyền thoại và một tay vợt hàng đầu đã được thể hiện ở game thứ 9 - game đấu được coi là bản lề của set đấu.

Djokovic tăng tốc đột ngột trong các loạt rally, ép Tsitsipas vào thế phòng ngự bị động. Một cú passing lỗi từ phía tay vợt Hy Lạp đã dâng tặng break quan trọng cho Djokovic. Không bỏ lỡ cơ hội, hạt giống người Serbia giao bóng chắc chắn ở game cuối cùng để ấn định chiến thắng 6-4 trong set 2.

Thống kê và tác động

Chiến thắng này không chỉ giúp Djokovic đi tiếp vào vòng 3 mà còn củng cố tâm lý cực lớn cho anh trên hành trình chinh phục danh hiệu Wimbledon tiếp theo. Thống kê cho thấy Djokovic hoàn toàn áp đảo ở các chỉ số quan trọng: tỷ lệ thắng điểm giao bóng một đạt mức cao, đồng thời tận dụng triệt để các sai lầm của đối phương.

Thông số Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas Tỷ số set 2 0 Tỷ số các set 6-3, 6-4 - Lịch sử đối đầu (sau trận) 13 thắng 2 thắng

Với phong độ hiện tại, Novak Djokovic đang gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại Wimbledon 2026. Đối với Tsitsipas, thất bại này một lần nữa cho thấy anh vẫn còn khoảng cách khá xa để có thể lật đổ sự thống trị của Nole tại các sân chơi lớn.