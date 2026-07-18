Novak Djokovic tái xuất sau Wimbledon: Điểm tựa từ Balkan và tham vọng Grand Slam thứ 25 Chỉ ít ngày sau thất bại tại bán kết Wimbledon 2026, Novak Djokovic đã trở lại sân đấu trong một sự kiện biểu diễn đầy cảm xúc tại Bosnia & Herzegovina, đánh dấu bước chạy đà cho chiến dịch US Open.

Chưa đầy một tuần sau khi hành trình tại All England Club khép lại, Novak Djokovic đã nhanh chóng xuất hiện trở lại trên mặt sân quần vợt. Lần này không phải là những áp lực nghẹt thở tại London, mà là bầu không khí lễ hội tại Medjugorje (Bosnia & Herzegovina) nhân dịp khánh thành Trung tâm Quần vợt Ivan Dodig.

Cuộc hội ngộ của những nhà vô địch Balkan

Sự kiện không chỉ đơn thuần là một buổi lễ cắt băng khánh thành mà còn là cuộc hội ngộ của những tên tuổi lẫy lừng nhất quần vợt khu vực Balkan. Novak Djokovic, chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam, là tâm điểm của sự chú ý. Anh cùng với Mate Pavic (cựu số 1 thế giới nội dung đôi) đã có trận đấu biểu diễn đầy tính cống hiến trước bộ đôi Marin Cilic (nhà vô địch US Open 2014) và chính chủ nhân trung tâm - Ivan Dodig.

Đáng chú ý, trên khán đài còn có sự hiện diện của huyền thoại Boris Becker, người từng có giai đoạn dẫn dắt Djokovic gặt hái nhiều vinh quang. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Djokovic và cộng đồng quần vợt Croatia nói riêng cũng như khu vực Balkan nói chung, nơi anh luôn coi là điểm tựa tinh thần quan trọng.

Từ trái sang phải: Mate Pavic, Boris Becker, Novak Djokovic và Ivan Dodig.

Nỗi đau Wimbledon và bóng ma mang tên Jannik Sinner

Dù xuất hiện với nụ cười rạng rỡ tại Bosnia & Herzegovina, nhưng giới chuyên môn hiểu rằng Djokovic vừa trải qua một giải đấu đầy tiếc nuối. Tại Wimbledon 2026, tay vợt người Serbia đã thể hiện phong độ hủy diệt khi lần lượt vượt qua Wu Yibing, Stefanos Tsitsipas và Felix Auger-Aliassime để tiến vào bán kết. Tuy nhiên, một lần nữa, Jannik Sinner lại trở thành "khúc xương khó nuốt" đối với Nole.

Thất bại trước ngôi sao người Ý đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Djokovic phải dừng bước trước chính đối thủ này tại bán kết giải Grand Slam sân cỏ. Sinner sau đó đã bảo vệ thành công ngôi vương bằng chiến thắng trước Alexander Zverev, chính thức xác lập vị thế của người kế thừa xứng đáng trên mặt sân này, trong khi Djokovic vẫn phải mòn mỏi chờ đợi danh hiệu Grand Slam thứ 25 để phá vỡ kỷ lục mọi thời đại.

Ivan Dodig và nỗ lực ươm mầm tài năng trẻ

Việc Djokovic góp mặt tại sự kiện của Ivan Dodig cũng là sự tôn vinh dành cho những đóng góp của tay vợt người Croatia. Dodig, người từng sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam nội dung đôi và vươn tới hạng 29 thế giới ở nội dung đơn, đã đầu tư xây dựng trung tâm quần vợt mang tên mình với hy vọng thúc đẩy phong trào quần vợt tại quê nhà. Sự ủng hộ của Djokovic không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là sự khích lệ lớn lao cho các tài năng trẻ trong khu vực.

Hướng tới mùa sân cứng Bắc Mỹ và mục tiêu US Open

Sau những giây phút thư giãn và giao lưu tại Medjugorje, Novak Djokovic sẽ ngay lập tức bước vào quá trình chuẩn bị khắc nghiệt cho mùa giải sân cứng tại Bắc Mỹ. Đây là mặt sân sở trường, nơi anh từng nhiều lần đăng quang và đang hướng tới danh hiệu thứ 5 tại New York.

Mục tiêu lớn nhất của Djokovic không gì khác ngoài chức vô địch US Open sắp tới. Ở tuổi 39, mỗi giải đấu lớn đều là một cơ hội để Nole viết tiếp lịch sử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thoải mái sau chuyến đi về quê hương, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến một phiên bản Djokovic mạnh mẽ nhất tại Flushing Meadows, sẵn sàng đòi lại món nợ trước những đối thủ trẻ tuổi như Sinner hay Alcaraz.