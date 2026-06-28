Novak Djokovic và giấc mơ về một buổi tối cuối cùng của Big 3 Tay vợt Novak Djokovic bày tỏ mong muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư với Roger Federer và Rafael Nadal để nhìn lại hành trình vĩ đại của Big 3 trước khi bước vào hành trình chinh phục Wimbledon 2026.

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống kỷ nguyên huy hoàng nhất của lịch sử quần vợt, Novak Djokovic – người cuối cùng còn sót lại trong bộ ba nguyên tử – vừa đưa ra một lời đề nghị đầy xúc động. Tay vợt người Serbia thừa nhận anh khao khát một cơ hội để cả ba người, bao gồm Roger Federer và Rafael Nadal, có thể ngồi lại cùng nhau, không phải để đối đầu qua tấm lưới, mà để cùng chiêm nghiệm về một hành trình đã thay đổi hoàn toàn bộ môn thể thao này.

Lời mời từ người sở hữu 24 Grand Slam

Trong hơn hai thập kỷ, thế giới quần vợt đã bị thống trị bởi một thực thể mang tên "Big 3". Djokovic, Federer và Nadal không chỉ chia nhau 66 danh hiệu Grand Slam mà còn tạo ra những tiêu chuẩn về sự bền bỉ và đẳng cấp vượt xa mọi giới hạn thông thường. Hiện tại, với 24 danh hiệu lớn, Djokovic đã vượt qua Nadal (22) và Federer (20), nhưng dường như những con số thống kê không phải là điều anh trăn trở nhất lúc này.

Novak Djokovic cùng Rafael Nadal, Roger Federer trở thành một phần kí ức khó quên với người hâm mộ quần vợt thế giới.

Trước thềm Wimbledon 2026, giải đấu mà anh vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu, Djokovic chia sẻ: "Tôi rất muốn có cơ hội ngồi xuống cùng cả hai, không bị gián đoạn hay xao nhãng, để cùng nói về mọi thứ. Chúng tôi có thể chia sẻ cảm giác khi đối đầu nhau, suy nghĩ của mỗi người về đối phương và nhìn lại những gì đã cùng trải qua. Tôi tin rằng đó sẽ là một cuộc trò chuyện vô cùng đặc biệt."

Mối quan hệ vượt trên sự kình địch

Kể từ khi Roger Federer giải nghệ vào năm 2022 và Rafael Nadal nói lời chia tay sân đấu năm 2024, những lần tái ngộ của bộ ba này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, thường là trong những buổi lễ tri ân ngắn ngủi. Djokovic mong muốn một không gian riêng tư hơn, nơi họ có thể trút bỏ áp lực của những hạt giống số 1 để trở về làm những người bạn, những người đồng nghiệp đã cùng nhau viết nên lịch sử.

Thử thách tại Wimbledon 2026

Dù đang hướng về một cuộc hội ngộ trong tương lai, Djokovic vẫn không quên nhiệm vụ hiện tại. Tại Wimbledon 2026, anh được xếp hạng hạt giống số 7. Hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 của anh sẽ bắt đầu bằng trận đấu với đối thủ người Trung Quốc - Wu Yibing. Đáng chú ý, kết quả bốc thăm đã đưa Djokovic vào chung nhánh đấu với Jannik Sinner, tay vợt đang có phong độ cực cao.

Cập nhật kết quả các sự kiện thể thao khác

Bên cạnh những diễn biến từ làng banh nỉ, người hâm mộ thể thao cũng đang dành sự quan tâm lớn cho các trận đấu tại World Cup. Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả các trận đấu vừa diễn ra:

Ngày Trận đấu Tỷ số Trạng thái 26/06 Tunisia vs Hà Lan 1 - 3 Kết thúc 26/06 Nhật Bản vs Thụy Điển 1 - 1 Kết thúc 26/06 Paraguay vs Úc 0 - 0 Kết thúc 26/06 Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ 3 - 2 Kết thúc 27/06 Na Uy vs Pháp 1 - 4 Kết thúc 27/06 Senegal vs Iraq 5 - 0 Kết thúc 27/06 Uruguay vs Tây Ban Nha 0 - 1 Kết thúc

Sự khao khát của Djokovic về một buổi tối cuối cùng của Big 3 không chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là ước nguyện của hàng triệu người hâm mộ quần vợt trên toàn cầu. Đó sẽ là dấu gạch nối hoàn hảo để khép lại một chương huy hoàng trước khi làng banh nỉ chính thức chuyển mình sang một kỷ nguyên mới.