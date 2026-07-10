NSI Runavik hòa Hamrun Spartans, chia điểm vòng loại 1 Conference League NSI Runavik và Hamrun Spartans hòa 1-1 trong lượt trận vòng loại 1 UEFA Europa Conference League, với các bàn thắng của Knudsen phút 25 và Bjornstad phút 56. Hai đội cùng chia điểm sau 90 phút, chưa bên nào chiếm được lợi thế rõ rệt.

NSI Runavik 1 - 1 Hamrun Spartans Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NSI Runavik tiếp đón Hamrun Spartans.

15' NSI Runavik buộc phải thay người sớm ở phút 15 Phút 15, NSI Runavik có sự thay đổi nhân sự sớm khi Drinic vào sân thay Elisson. Việc phải xáo trộn đội hình chỉ sau ít phút bóng lăn cho thấy vấn đề nào đó đã xảy ra với cầu thủ rời sân, đáng chú ý ở một trận đấu vòng loại thứ nhất Europa Conference League vốn cần sự ổn định ngay từ đầu.

18' Przybylski nhận thẻ vàng phút 18 Phút 18, M. Przybylski của NSI Runavik phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Thời điểm này, hai đội vẫn đang hòa 0-0 trong lượt đi vòng sơ loại 1 Europa Conference League.

25' Knudsen mở khóa thế bế tắc cho NSI Runavik Phút 25, P. Knudsen dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của J. Benjaminsen , đưa NSI Runavik vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà xóa tan sự thận trọng sau tấm thẻ vàng phải nhận trước đó ở phút 18.

41' NSI Runavik nhận thẻ vàng thứ hai trong trận Phút 41, Knudsen trở thành cầu thủ thứ hai của NSI Runavik phải nhận thẻ vàng, sau trường hợp của Przybylski ở phút 18. Đội chủ nhà đang cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước Hamrun Spartans.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Bjornstad đáp trả, Hamrun Spartans gỡ hòa 1-1 Phút 56, T. Bjornstad có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới sau đường kiến tạo của L. Villela, san bằng tỷ số 1-1 cho Hamrun Spartans. Sau khi bị NSI Runavik vượt lên dẫn trước từ phút 25, đội khách đã đáp trả kịp lúc để cân bằng cục diện trận đấu.

61' NSI Runavik xoay người sau khi bị gỡ hòa Phút 61, HLV NSI Runavik rút T. Hestad để tung A. Knudsen vào sân. Sự thay đổi đến ngay sau khi Hamrun Spartans vừa cân bằng tỷ số lên 1-1, như một phản ứng nhằm lấy lại nhịp độ cho chủ nhà.

65' Hamrun Spartans xoay bài, Coric vào sân Phút 65, Hamrun Spartans thực hiện thay người khi A. Coric vào sân thay L. Villela . Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi đội khách vừa gỡ hòa 1-1, có thể nhằm duy trì mạch trận đầy hưng phấn trước NSI Runavik.

79' Hamrun Spartans xoay người, Ernest vào sân Phút 79, HLV Hamrun Spartans rút D. Ceter để đưa E. Ernest vào sân, tăng thêm sinh lực cho hàng công. Tỷ số vẫn đang là 1-1, và sự thay đổi này có thể nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định trong những phút cuối.

79' Hamrun Spartans xoay người, tăng sức sống hàng công Phút 79, Hamrun Spartans thực hiện thay người khi K. Scicluna vào sân thay Emerson. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh trận đấu đang cân bằng 1-1, sau khi đội khách vừa gỡ hòa ở phút 56.

83' NSI Runavik xoay người, tung Skytte vào sân Phút 83, HLV NSI Runavik quyết định rút M. Lindh để đưa S. Skytte vào sân, tìm thêm sức sống cho hàng công. Thay đổi diễn ra khi tỷ số đang là 1-1, và đội chủ nhà rất cần một bàn thắng để giành lại lợi thế sau khi đã dẫn trước rồi bị Hamrun Spartans gỡ hòa.

KT Kết thúc: NSI Runavik 1-1 Hamrun Spartans Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:36 10/07/2026

NSI Runavik và Hamrun Spartans sẽ đối đầu nhau trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/7/2026. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau tại vòng loại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa Conference League là sân chơi mà các câu lạc bộ đến từ những giải vô địch quốc gia nhỏ hơn tại châu Âu có cơ hội cọ xát và khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Cuộc đối đầu giữa NSI Runavik và Hamrun Spartans hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn ngay từ vòng đấu sớm của giải.

Nhận định chuyên môn

Ở thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về phong độ gần đây, lực lượng cụ thể cũng như thành tích đối đầu giữa hai đội chưa được cập nhật đầy đủ. Cả hai đội đều cần thể hiện sự tập trung cao độ để giành lợi thế ngay từ lượt trận đầu tiên, bởi tính chất loại trực tiếp hoặc tính điểm tích lũy tại các vòng loại châu Âu thường đòi hỏi sự chắc chắn trong từng pha xử lý.

Yếu tố sân nhà có thể mang lại lợi thế nhất định cho NSI Runavik về mặt tinh thần và sự cổ vũ từ khán giả. Trong khi đó, Hamrun Spartans sẽ cần một chiến thuật hợp lý để hạn chế sức ép và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Chờ đợi một trận cầu cân bằng

Với tính chất của vòng loại UEFA Europa Conference League, cả hai đội đều không có nhiều dư địa cho sai sót. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính chiến thuật, nơi sự tỉnh táo trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công sẽ là yếu tố quyết định kết quả chung cuộc.

Phong độ gần đây của NSI Runavik

04/07/2026: NSI Runavik 0-0 KI Klaksvik (Hòa)

30/06/2026: Vikingur Gota 3-3 NSI Runavik (Hòa)

25/06/2026: NSI Runavik 2-0 KI Klaksvik (Thắng)

21/06/2026: NSI Runavik 1-0 B68 (Thắng)

14/06/2026: NSI Runavik 3-0 B36 Torshavn (Thắng)

Phong độ gần đây của Hamrun Spartans

16/05/2026: Valletta FC 0-2 Hamrun Spartans (Thắng)

10/05/2026: Marsaxlokk 2-1 Hamrun Spartans (Thua)

02/05/2026: Valletta FC 2-1 Hamrun Spartans (Thua)

25/04/2026: Floriana 1-4 Hamrun Spartans (Thắng)

19/04/2026: Hamrun Spartans 3-0 Naxxar Lions (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

NSI Runavik (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Hamrun Spartans (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

NSI Runavik: Không có thông tin chấn thương

Hamrun Spartans: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

NSI Runavik thắng: 33%

Hòa: 33%

Hamrun Spartans thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

NSI Runavik: bàn

Hamrun Spartans: bàn

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