Pháp luật - Đời sống Nữ quản trang trẻ tận tâm Đến Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận tìm gặp những người quản trang không khó bởi lúc nào họ cũng có mặt “canh giấc ngủ” cho những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong đó có chị Nguyễn Thị Kim Lan, nữ quản trang trẻ tuổi nhất.

Chị Lan đánh số những phần mộ chưa xác định thông tin cho các lực lượng lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ

Chị Lan kể: "Năm 2016 khi mới ra trường, tôi đến nghĩa trang làm việc. Ban đầu khi mới vào làm, tôi cảm giác không quen vì không gian ở nghĩa trang tĩnh lặng do tuổi trẻ thích nơi năng động, nhưng càng làm việc tôi thấy nơi đây như là nhà. Bởi cũng một phần, những phần mộ liệt sĩ kia làm tôi nhớ bà ngoại, cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng; nhớ 2 cậu cùng 2 anh trai, con của bác đã hi sinh vì Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Ngoài công việc chính làm văn thư và nhiều việc khác ở văn phòng, chị Lan còn được giao nhiệm vụ xây dựng các chương trình lễ viếng cho tất cả các đoàn khách đến viếng; tiếp nhận thông tin các cơ quan, tổ chức, thân nhân đến đăng ký viếng liệt sĩ; hỗ trợ đốt nhang, hướng dẫn đoàn khách từ khi họ đến viếng cho đến khi họ về. Cùng với đó quản lý danh sách mộ, hướng dẫn vị trí, cập nhật, đính chính thông tin, di chuyển, tiếp nhận liệt sĩ mới tìm thấy. Khi mộ hư hỏng như: mờ chữ, mờ sơn, nứt, vỡ… đề xuất sơn, sửa, làm mới.

Lan phục vụ các đoàn khách đến viếng nghĩa trang

Không chỉ có vậy, chị Lan còn phụ giúp các anh, chị ở bộ phận khác như: cắt tỉa cây cảnh, quét dọn, làm cỏ, thu gom rác làm sạch đẹp khuôn viên nghĩa trang và chăm lo mộ phần các liệt sĩ. Chị Lan cho biết: “Hầu như thời gian ở trên nghĩa trang nhiều hơn ở nhà. Vì nhiều khi không làm công việc văn phòng thì làm công việc khác. Ở đây, ai cũng vậy, yêu thương giúp đỡ nhau khi công việc chưa hoàn thành. Những ngày qua công việc ở nghĩa trang nhiều hơn mọi thời điểm khác vì có thêm việc hỗ trợ các lực lượng lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ”. Đối với chị Lan, đó không chỉ là công việc mà còn là một nghĩa cử, nghĩa vụ của mình với những người đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ông Phạm Ngọc Minh - Trưởng Phòng Quản lý nghĩa trang thuộc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ cho biết: “Nghĩa trang Bình Thuận có khoảng 8.975 phần mộ, trên diện tích 12 ha. Đây là một trong những nghĩa trang lớn nhất Lâm Đồng. Hiện nay, nghĩa trang có 10 người quản trang. Trong đó có chị Nguyễn Thị Kim Lan, người trẻ tuổi năng nổ, nhiệt tình, tận tâm với công việc. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Sở Nội vụ tặng giấy khen nhiều năm liền”.

Nguyễn Thị Kim Lan làm công việc văn phòng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Cũng theo ông Minh, bên cạnh công việc văn thư, chị Lan còn được phân công nhiệm vụ quán xuyến toàn bộ công việc ở nghĩa trang để bảo đảm các nghi lễ của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đến viếng liệt sĩ thành công… “Công việc quản trang tuy không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự cần mẫn và có cái tâm. Phải là những người yêu nghề, tự hào với công việc quản trang như Lan mới có thể gắn bó lâu dài được”, ông Minh chia sẻ.