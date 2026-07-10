Nữ trọng tài bi-a Phan Thị Diễm Quỳnh gây sốt với lời thề cùng tuyển Pháp tại World Cup 2026 Sau chiến thắng thuyết phục của Pháp trước Morocco, nữ trọng tài billiards Phan Thị Diễm Quỳnh tuyên bố chỉ kết hôn nếu Gà trống Gaulois lên ngôi vô địch World Cup 2026.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những vũ điệu sân cỏ đỉnh cao mà còn là nơi khởi nguồn của những câu chuyện bên lề đầy kịch tính. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết giữa Pháp và Morocco vang lên với tỷ số 2-0 nghiêng về đại diện châu Âu, cộng đồng mạng Việt Nam đã đổ dồn sự chú ý vào Phan Thị Diễm Quỳnh. Nữ trọng tài billiards chuyên nghiệp này vừa đưa ra một lời khẳng định táo bạo, gắn liền vận mệnh tình duyên của mình với chiếc cúp vàng danh giá.

Nữ trọng tài Billiards chuyên nghiệp Phan Thị Diễm Quỳnh

Từ bàn bi-a chuyên nghiệp đến sức nóng World Cup

Trước khi trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận bóng đá, Phan Thị Diễm Quỳnh (biệt danh Quỳnh Kiera) đã là gương mặt quen thuộc trong làng Billiards Việt Nam. Cô nổi tiếng với phong thái điều hành trận đấu nghiêm túc, tập trung cao độ và đầy quyền lực tại các giải đấu chuyên nghiệp diễn ra ở TP.HCM. Sự đối lập giữa hình ảnh một trọng tài sắc lạnh trên bàn đấu và một cô gái rạng rỡ, nóng bỏng ngoài đời thực đã giúp Diễm Quỳnh thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Với nền tảng kiến thức thể thao vững chắc, cô nàng sinh năm 2002 đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để góp mặt trong dàn khách mời đồng hành cùng giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây chính là bước đệm đưa tên tuổi của nữ trọng tài 24 tuổi vượt ra khỏi phạm vi của những đường cơ, lỗ bóng để đến với khán giả đại chúng.

Bước ngoặt đồng hành cùng Gà trống Gaulois

Hành trình của Diễm Quỳnh tại World Cup 2026 mang theo một ngã rẽ thú vị. Ban đầu, cô là đại diện tiếp lửa cho đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, sau khi đại diện châu Á dừng bước, nhờ phong thái chuyên nghiệp và am hiểu chuyên môn, cô được lựa chọn để trở thành người đồng hành mới cho đội tuyển Pháp trong giai đoạn knock-out khốc liệt.

Sự thay đổi này vô tình đặt Diễm Quỳnh vào vị thế của một cổ động viên đặc biệt cho ứng cử viên hàng đầu. Pháp, với dàn siêu sao đang ở độ chín, đã không làm cô thất vọng khi vượt qua Morocco để tiến thẳng vào bán kết. Những pha lập công của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele không chỉ mang về niềm vui chiến thắng mà còn trực tiếp dẫn đến lời tuyên bố gây bão của nữ trọng tài.

Cô đặt niềm tin vào tuyển Pháp

Lời đặt cược tình duyên vào chức vô địch

Ngay sau chiến thắng 2-0 của thầy trò HLV Didier Deschamps, Diễm Quỳnh đã đăng tải dòng trạng thái: "Pháp không vô địch quyết không cưới chồng". Lời khẳng định này ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Trong giới thể thao, những lời hứa gắn liền với kết quả trận đấu không hiếm, nhưng việc một nữ trọng tài chuyên nghiệp đem chuyện trăm năm ra làm lời cam kết đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Nhiều người hâm mộ và các tay cơ đồng nghiệp đã để lại những bình luận hóm hỉnh, vừa trêu chọc vừa ủng hộ tinh thần của cô nàng. Với việc đội tuyển Pháp chính thức giành vé vào bán kết, khả năng Diễm Quỳnh "lên xe hoa" đang trở nên gần hơn bao giờ hết. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu bản lĩnh của các cầu thủ Pháp có giúp nữ trọng tài hoàn thành tâm nguyện đặc biệt này hay không.

Cuộc đua đến ngôi vương World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định nhất. Với sự đồng hành nhiệt thành của những cổ động viên đặc biệt như Diễm Quỳnh, sức nóng của giải đấu chắc chắn sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.