Đời sống Nữ trưởng buôn gieo niềm tin bằng hành động Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình, chị H’Banh BKrong - Trưởng buôn Buôr (xã Cư Jút) còn tận tâm hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, thay đổi tư duy sản xuất, góp phần giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị H’Banh BKrong còn chú trọng chăm vườn cà phê để đạt năng suất cao

Nói để bà con tin, làm để bà con làm theo

2 năm trước, từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng, chị H’Banh BKrong (SN 1986) mạnh dạn mua một cặp bò giống gồm một con đực và một con cái để phát triển chăn nuôi. Đến nay, đàn bò đã có thêm bê con, mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định cho gia đình. Theo chị H’Banh BKrong, nuôi bò sinh sản rất phù hợp với điều kiện của đồng bào địa phương. Gia đình tận dụng diện tích đất rẫy để trồng cỏ, kết hợp nguồn thức ăn sẵn có nên chi phí không lớn, việc chăm sóc cũng không quá vất vả. Cùng với gần 2 ha cà phê, ruộng lúa và ao nuôi cá, mô hình sản xuất đa dạng giúp gia đình có tổng thu nhập khoảng 350 - 400 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, chị tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại để mua thêm bò giống.

Điều khiến bà con quý mến chị không chỉ là sự chịu khó làm ăn mà còn bởi cách chị luôn chọn làm trước rồi mới vận động người khác làm theo. “Được tín nhiệm làm trưởng buôn, mình phải làm trước thì khi nói bà con mới tin, mới làm theo. Tôi luôn tìm tòi học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng thế mạnh của gia đình để phát triển kinh tế. Khi thấy mô hình hiệu quả, bà con mới mạnh dạn vay vốn, đầu tư sản xuất và từng bước thay đổi cuộc sống”, chị H’Banh BKrong chia sẻ.

Theo chị, trước đây, không ít hộ còn tâm lý trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, e ngại vay vốn vì sợ không trả được. Để thay đổi suy nghĩ ấy, chị cùng các đoàn thể trong buôn thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền, phân tích hiệu quả của nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn cách sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của gia đình mình.

Từ vốn vay hỗ trợ, chị H'Banh BKrong mua 2 con bò và hiện nay đã sinh được một con bê con.

Đồng hành cùng bà con vươn lên

Không chỉ là Trưởng buôn Buôr, chị H’Banh BKrong còn là Tổ trưởng Tổ vay vốn của buôn với 10 hộ tham gia. Hầu hết các hộ đều là đồng bào DTTS và được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất.

Với chị H’Banh BKrong, điều quan trọng nhất không phải là vay được bao nhiêu tiền mà là biết sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Vì vậy, chị luôn theo sát từng hộ, hướng dẫn cách đầu tư phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Đồng thời, vận động bà con tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, cả 10 hộ trong tổ đều vay vốn đầu tư nuôi bò sinh sản, phát triển tổng đàn lên hơn 20 con; nhiều hộ kết hợp trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chị H'Banh BKrong (ngoài, bên phải) luôn dành thời gian đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, động viên bà con chấp hành pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế gia đình

Theo chị H’Ngiêm Bya, người dân buôn Buôr, chị H’Banh BKrong là tấm gương làm kinh tế giỏi, luôn hướng dẫn bà con sử dụng vốn đúng mục đích, động viên phát triển sản xuất. Hiệu quả từ mô hình của gia đình chị đã tạo niềm tin để nhiều hộ mạnh dạn làm theo.

Với chị H’Banh BKrong, niềm vui lớn nhất không phải gia đình có thêm bò hay thu nhập cao hơn, mà là ngày càng nhiều hộ trong buôn mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, xem nguồn vốn ưu đãi là “đòn bẩy” để đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Âm thầm, bền bỉ với từng việc làm hằng ngày, người nữ trưởng buôn H’Banh BKrong góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, cùng bà con xây dựng buôn Buôr ngày càng khởi sắc.