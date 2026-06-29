Quốc phòng - An ninh Nửa thế kỷ nghĩa tình quân dân với Lâm Ðồng Nửa thế kỷ qua, Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) và tỉnh Lâm Đồng đã cùng nhau đi qua những năm tháng gian khó, sẻ chia trách nhiệm và vun đắp nghĩa tình quân - dân son sắt. Đó là nền tảng để học viện và tỉnh tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn”.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Học viện Lục quân đầu năm 2026

Qua tháng ngày gian khó

Kể từ khi Học viện Lục quân chuyển vào đứng chân tại TP Đà Lạt (cũ) vào đầu năm 1976, mối quan hệ giữa học viện với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã từng bước hình thành, vun đắp và phát triển bền chặt.

Theo đồng chí Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng: “Đây không đơn thuần là mối quan hệ phối hợp công tác giữa một địa phương với một đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, mà là mối quan hệ chính trị - xã hội đặc biệt, kết tinh từ niềm tin, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng”.

Minh chứng, từ những năm đầu thống nhất đất nước còn nhiều gian khó, Học viện Lục quân đã đồng hành và trách nhiệm cùng địa phương bóc gỡ, truy quét FULRO, bảo vệ thành quả cách mạng; hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đặc biệt, cán bộ, giảng viên, sĩ quan, chiến sĩ Học viện Lục quân đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa VI (1976 - 1981), Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Học viện đã cùng với địa phương xây dựng nhiều công trình dân sinh, tiêu biểu là công trình hồ Chiến Thắng cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn...

Bước vào thời kỳ đổi mới, Học viện Lục quân lại tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong chặng đường phát triển. Thông qua hoạt động kết nghĩa, học viện đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Đặc biệt, học viện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế làm tốt công tác quân - dân - y kết hợp phòng, chống sốt rét cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được duy trì trong nhiều năm. Qua đó, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Học viện Lục quân là điểm tựa quan trọng giúp tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

“Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn”

Tháng 10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Học viện Lục quân là minh chứng sinh động cho mối quan hệ “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn” trong giai đoạn mới. Theo đồng chí Võ Thanh Bình, đây không chỉ là sự tin tưởng, trân trọng của Đảng bộ tỉnh đối với học viện, mà còn khẳng định vị thế, vai trò của Học viện Lục quân trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã dành sự quan tâm tốt nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thành công ấy là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho sự phát triển của tỉnh trong bối cảnh, tình hình mới.

Sau đại hội, những mục tiêu đã được xác định. Song trên hành trình hiện thực hóa những khát vọng, tỉnh không thể thiếu sự đồng hành, phối hợp và hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn, nhất là Học viện Lục quân. Bởi Học viện Lục quân với vị thế là trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội là điểm tựa quan trọng để hỗ trợ Lâm Đồng trong thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh. Đơn cử như việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh; tổ chức huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng vũ trang địa phương; phối hợp rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân... Đó cũng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đặc biệt, với sự đồng hành, hỗ trợ từ phía Học viện Lục quân, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Và khi nhiệm vụ quốc phòng an ninh được bảo đảm chính là điều kiện tiên quyết đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Học viện Lục quân tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng chân.

Bên cạnh “sức mạnh cứng” từ quân sự, Học viện Lục quân còn tạo “sức mạnh mềm” thông qua hoạt động dân vận. Học viện Lục quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách trên địa bàn đóng quân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện phương châm “Mỗi quân nhân là một chiến sĩ dân vận tốt”, các cơ quan, khoa, hệ thống trong học viện tích cực triển khai các phong trào thi đua như: “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… Bên cạnh đó, học viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả như: xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người cao tuổi; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Trong căn nhà tình nghĩa được Học viện Lục quân xây tặng, bà Nguyễn Thị Mai (thôn Đông Mang) là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Lạc Dương xúc động chia sẻ: “Đây không chỉ là món quà vật chất có ý nghĩa lớn lao mà còn là tình cảm, sự quan tâm chân thành của cán bộ, giảng viên, học viên học viện dành cho gia đình tôi. Ngôi nhà giúp chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống và tiếp tục cố gắng vươn lên”.

Nửa thế kỷ đã qua, nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh đã cùng vun đắp nên một mối quan hệ đặc biệt được kết tinh bằng niềm tin, trách nhiệm và nghĩa tình. Hôm nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, dòng chữ “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn” không chỉ là tình cảm mà mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh đã gói trọn để dành tặng Học viện Lục quân mà còn là lời hẹn ước cho hành trình tiếp tục đồng hành, gắn bó và phát triển trong những thập niên tới.

“ Học viện Lục quân đã có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm.