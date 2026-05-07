Nuno Mendes và Lamine Yamal: Điểm nóng định đoạt đại chiến Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha Trước vòng 1/8 World Cup 2026, Nuno Mendes phản hồi đầy tự tin khi Lamine Yamal gọi anh là đối thủ khó nhất. Cuộc đấu 1v1 này sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ, không chỉ bởi danh tiếng của hai nền bóng đá hàng đầu mà còn bởi màn so tài cá nhân đầy duyên nợ. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào hành lang cánh, nơi hậu vệ trái Nuno Mendes sẽ một lần nữa đối đầu với tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới hiện nay - Lamine Yamal.

Lời thách thức từ "chiếc hộp ma thuật"

Mới đây, Lamine Yamal đã không ngần ngại thừa nhận Nuno Mendes chính là đối thủ khó khăn nhất mà anh từng chạm trán trong sự nghiệp non trẻ nhưng đầy rực rỡ của mình. Đáp lại lời khen ngợi từ phía đàn em, hậu vệ thuộc biên chế PSG tỏ ra vô cùng bình thản và sẵn sàng cho cuộc tái đấu.

"Tôi đã xem đoạn video đó. Cậu ấy là một cầu thủ có chất lượng rất cao. Chúng tôi sẽ đối đầu trực tiếp và đó chắc chắn là một màn so tài thú vị. Tôi thích những thử thách như thế này. Yamal dù trẻ nhưng sở hữu nhiều phẩm chất có thể tạo ra sự khác biệt. Đó luôn là một cuộc đấu hấp dẫn", Mendes chia sẻ với phong thái của một ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp.

Màn đối đầu tay đôi giữa Yamal và Mendes sẽ là tâm điểm khi Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào cá nhân, Mendes nhấn mạnh vào tính tập thể trong cách tiếp cận trận đấu của Bồ Đào Nha. Anh cho rằng chìa khóa để vô hiệu hóa ngòi nổ bên phía Tây Ban Nha nằm ở việc cắt đứt sợi dây liên lạc giữa tuyến tiền vệ và hàng công: "Điều quan trọng nhất vẫn là lối chơi tập thể. Nếu chúng tôi có thể ngăn không cho bóng đến chân Yamal, đó sẽ là một khởi đầu tốt".

Khi chiến thuật nhường chỗ cho bản năng cá nhân

Dưới góc nhìn chuyên môn, cựu hậu vệ Michel Salgado nhận định rằng cuộc đối đầu này mang tính chất sống còn đối với cả hai đội tuyển. Theo ông, khi hai hệ thống chiến thuật chặt chẽ va chạm nhau, những khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm cá nhân tại các điểm nóng sẽ phá vỡ thế bế tắc.

Salgado phân tích trên tờ AS: "Nếu Yamal vượt qua được Mendes, Tây Ban Nha sẽ nắm lợi thế khổng lồ. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, Bồ Đào Nha sẽ chiếm ưu thế. Yamal sở hữu 'chiếc hộp ma thuật' đầy rẫy những kỹ năng không thể lường trước. Tuy nhiên, Mendes lại là mẫu hậu vệ có thể lực và tốc độ đủ để theo kịp mọi biến số. Đây là kiểu cuộc chiến có thể phá vỡ mọi toan tính của các HLV".

Nuno Mendes được đánh giá là hậu vệ trái số 1 thế giới hiện tại

Ký ức Nations League và món nợ của người Tây Ban Nha

Lịch sử đang nghiêng về phía Nuno Mendes. Trong trận chung kết Nations League mùa hè năm ngoái, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện một màn trình diễn phòng ngự mẫu mực, hoàn toàn "khóa chặt" Yamal để rồi sau đó nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

"Tôi đã vô hiệu hóa Yamal và không để cậu ấy phát huy những gì tốt nhất", Mendes từng tự tin tuyên bố sau chiến thắng đó. Với Yamal, trận đấu tới không chỉ là cơ hội để đưa Tây Ban Nha tiến sâu tại World Cup mà còn là dịp để đòi lại món nợ cũ trước đối thủ kỵ rơ nhất sự nghiệp.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào ngày 7/7 tới. Liệu ma thuật của Yamal sẽ chiến thắng, hay bản lĩnh của hậu vệ trái số một thế giới sẽ lại một lần nữa lên tiếng?