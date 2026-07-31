Giáo dục - Đào tạo “Nước rút” trên công trình trường nội trú biên giới Lâm Đồng Gần 400 công nhân cùng cán bộ, chiến sĩ đang duy trì thi công "3 ca, 4 kíp", chạy đua với thời gian để hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An trước ngày 15/8, kịp phục vụ năm học 2026 - 2027 cho học sinh khu vực biên giới Lâm Đồng.

Công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An sáng đèn mỗi đêm

Công trường sáng đèn mỗi đêm

19 giờ, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An vẫn sáng đèn. Tiếng máy móc, tiếng bay trát tường, tiếng người gọi nhau làm việc tạo nên không khí khẩn trương khi hàng trăm công nhân tăng ca để kịp hoàn thành công trình trước ngày 15/8.

19h, không khí lao động vẫn khẩn trương, hối hả

Nghỉ ngơi ít phút sau bữa cơm tối, anh Huỳnh Tiến Dũng (quê Đăk Lăk) cùng các công nhân trong đội trát tường nhanh chóng trở lại nơi làm việc. Trong căn phòng rộng khoảng 30 m2, anh Dũng cùng 3 người thợ khác chia nhau từng góc, hoàn thiện các bức tường.

Dưới ánh đèn đêm, từng mảng vữa được trát phẳng, những đường thước liên tục lướt trên mặt tường. Tiếng bay, tiếng bàn xoa hòa cùng tiếng máy móc từ các hạng mục xung quanh tạo nên nhịp lao động khẩn trương trong đêm.

Anh Huỳnh Tiến Dũng (bên phải) cho biết, mỗi tối sẽ có khoảng 3 giờ làm việc

Anh Dũng chia sẻ, hơn 1 tháng qua, anh và hàng chục công nhân khác bắt đầu tăng ca, làm việc vào ban đêm. Mỗi ngày, một công nhân duy trì làm việc khoảng 11 - 12 giờ, trong đó có 3 giờ làm việc buổi tối. Việc ăn uống, nghỉ ngơi giữa ca đều được thực hiện nhanh gọn, tranh thủ, nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

“ Anh em chia ca, làm việc cả buổi tối để kịp tiến độ các hạng mục. Ban ngày thì xây, ban đêm thì tô trát. Làm thêm buổi tối vừa bảo đảm tiến độ, vừa giúp chúng tôi có thêm thu nhập. Anh Huỳnh Tiến Dũng, công nhân công trình

Công trình sáng đèn, công nhân thi công khẩn trương để bảo đảm tiến độ đề ra

Cách khu vực anh Dũng thi công khoảng 100 m, cụm 3 dãy nhà học tập tiểu học và THCS cũng sáng đèn, nhộn nhịp thi công.

Theo dự kiến, các dãy phòng học này sẽ được sơn và lắp đặt cửa trong khoảng thời gian 10 ngày trước khi bàn giao cho đơn vị thi công lắp đặt điện và các thiết bị dạy, học.

Anh Hà Bảy cùng đội sơn làm việc buổi tối tại các phòng học

Theo anh Hà Bảy (quê Lào Cai), đội sơn gồm 14 người ăn ở ngay tại công trường. Ban ngày tranh thủ sơn các hạng mục ngoài trời, buổi tối chuyển vào hoàn thiện phòng học nhằm tận dụng tối đa thời gian. Mỗi hạng mục phải sơn từ 3 - 4 lớp để bảo đảm chất lượng.

“Chúng tôi sơn lần lượt từ phòng này qua phòng khác. Hết một vòng thì sơn lại, bảo đảm sơn khô và che phủ tốt. Anh em thợ sơn đều nỗ lực để hoàn thành công trình sớm nhất có thể”, anh Bảy nói.

Nhà thầu thi công tiến hành tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình

Thi công khoa học, bảo đảm chất lượng

Gần 2 tháng qua, nhà thầu thi công đã bổ sung thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới xã Thuận An.

Việc tăng ca, tăng kíp được thực hiện khoa học, vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, vừa bảo đảm sức khỏe, tâm lý của người lao động.

Công nhân chia thành nhóm nhỏ, phân chia các khu vực để thi công

Ông Nguyễn Thành Long, đại diện một đơn vị thi công cho biết, để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã chủ động bổ sung nhân lực, tổ chức các tổ, đội thi công theo từng hạng mục và bố trí thời gian làm việc phù hợp.

Ban ngày, khi thời tiết thuận lợi, công nhân tập trung thi công các hạng mục ngoài trời

Ban ngày, khi thời tiết thuận lợi, công nhân tập trung thi công các hạng mục ngoài trời; buổi tối chuyển sang hoàn thiện những phần việc bên trong.

"Các ca, kíp được sắp xếp hợp lý, bảo đảm anh em có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, qua đó duy trì cường độ làm việc ổn định và an toàn”, ông Long cho hay.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tiến độ thi công trường nội trú liên cấp xã Thuận An

Kiểm tra tiến độ công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, khoa học, bảo đảm hoàn thành trước năm học mới.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị triển khai theo phương châm "cuốn chiếu", hoàn thiện dứt điểm từng hạng mục, ưu tiên nhà ăn, khu nội trú và chuẩn bị đầy đủ điều kiện dạy học song song với thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị tập trung lực lượng cho “chặng nước rút"

“Thời gian còn rất ít, chúng ta phải tập trung toàn lực để làm”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh và lưu ý ưu tiên, bố trí lực lượng thợ lành nghề, chủ động điều chỉnh nhân công giữa các hạng mục, bảo đảm nơi nào cần người phải kịp thời bổ sung, tránh tình trạng có lực lượng nhưng tổ chức thi công không hiệu quả.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, công tác chuẩn bị dạy và học, nội trú phải thực hiện song song với việc thi công nhằm bảo đảm cho năm học 2026 – 2027

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trên công trường vẫn sáng. Tiếng máy, tiếng búa và bước chân của hàng trăm công nhân vẫn nối dài trong "chặng nước rút". Mỗi hạng mục hoàn thành không chỉ giúp bảo đảm tiến độ, mà còn đưa ngày ngôi trường mới đón học sinh vùng biên đến gần hơn.