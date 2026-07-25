Kinh tế Nuôi cá bản địa trên dòng sông Đồng Nai Chọn nuôi những dòng cá bản địa nổi tiếng, chất lượng cao, dễ tiêu thụ là bước chuyển của xóm nuôi cá bên dòng sông Đồng Nai với những loài cá lăng, cá chèn tự nhiên mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cá lăng đuôi đỏ đặc sản sông Đồng Nai

Ông Ngô Văn Hải, cư dân thôn Phước Cát, xã Cát Tiên 2, Tổ trưởng Tổ liên kết nuôi cá thôn Phước Cát đang chăm sóc lồng cá lăng đỏ, giống cá truyền thống trên sông Đồng Nai. “Dân vùng này có nghề nuôi cá lồng bè từ khá lâu. Chúng tôi đã từng nuôi nhiều loại, cá trạch lấu, cá diêu hồng nhưng đầu ra là vấn đề khó. Cuối cùng, từ các con cá đặc sản của vùng sông Đồng Nai này, chúng tôi đã duy trì được bè cá, xây dựng kinh tế gia đình”.

Ông Hải cho biết, sông Đồng Nai vốn là khu vực cư trú của cá lăng, cá chèn đen, chèn leo, cá bống… Ông bảo, ngày xưa cá tự nhiên nhiều, sau do quá trình đánh bắt cũng như thay đổi môi trường, lượng cá trong tự nhiên giảm. “Cá đánh bắt trên sông ít nhưng nhu cầu của người tiêu dùng với các dòng cá đặc sản này vẫn cao. Vì vậy, chúng tôi chuyển hướng sang nuôi các loại cá bản địa. Thật sự, nuôi vừa dễ sống, thức ăn rẻ mà bán rất dễ dàng”, ông Hải cho hay.

Thu hoạch cá lăng cung cấp cho khách hàng

Theo ông Ngô Văn Hải, cá giống bản địa được lấy giống từ chính cá tự nhiên trên sông nên rất thích ứng với môi trường, rất ít khi sốc nước hay bị bệnh. Thức ăn cho cá hầu như là các loại cá, tôm nhỏ bắt ngay trên sông với giá rẻ, chi phí thấp.

Anh Ngô Văn Minh, hộ thành viên chuyên nuôi cá chèn chia sẻ, cá chèn cũng là loại cá bản địa, thịt chắc, ngọt, được thị trường ưa chuộng. Anh nuôi chèn leo, chèn đen từ con nhỏ bằng cây đũa, sau 18 - 24 tháng, cá đạt trọng lượng 2 - 3 kg trở lên, bắt đầu cho thu hoạch. “Nuôi cá chèn, cá lăng được cái là khách rất thích ăn, bán cá dễ. Sức sống của cá cũng rất khỏe, cứ nuôi cho đến to mới bán cũng thoải mái vì nguồn cá tươi cũng dễ tìm”, anh Minh thông tin.

“ Để bảo đảm môi trường sông Đồng Nai, xã đã phối hợp các ngành chức năng quản lý việc khai thác cát hết sức chặt chẽ. Dòng sông được quản lý hợp lý, nước sạch khiến các vật nuôi nhanh lớn, không bệnh tật, chất lượng thịt cao, giúp cư dân sống ven sông có môi trường tốt để phát triển nghề nuôi đặc sản của sông Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hoàng Lịch - Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2

Ốc bươu nuôi trên sông

“Không chỉ nuôi các đặc sản, bà con trong tổ liên kết còn nuôi cả ốc bươu, ốc lác trong lồng bè. Đây là vật nuôi rất ít thấy người nuôi trong lồng bè”, ông Lê Doãn Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Tiên 2 thông tin.

Ông Ngô Văn Hải, người có lồng bè nuôi ốc cho biết, nuôi ốc trên sông thì ốc lớn chậm hơn, kích thước nhỏ hơn nuôi ốc trong ao đất. Nếu nuôi trong ao, ốc khoảng 6 tháng đã đạt trọng lượng 20 con/kg thì nuôi trên sông, con ốc phải 8 - 9 tháng mới cho thu hoạch. Bù lại, ốc nuôi trên sông rất sạch, vỏ ốc bóng, thịt không hề có mùi bùn, ốc cũng không bị bệnh, thị trường cũng rất ưa chuộng. Hiện tại, do thu nhập từ ốc ổn định, nhiều hộ cũng đang tìm hiểu kỹ thuật để chuyển đổi, nuôi thêm ốc bên cạnh các loài cá bản địa. Hội Nông dân cũng hỗ trợ thành viên vay vốn ưu đãi để làm bè cũng như mua giống, tạo điều kiện cho nông dân chăn nuôi.