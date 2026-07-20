Nút giao 3.000 tỷ đồng kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại TP.HCM TP.HCM triển khai nút giao đa tầng 3.000 tỷ đồng tại xã Bình Khánh, kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

TP.HCM đã chính thức khởi công dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Bình Khánh vào ngày 1/7. Với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp, nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam.

Quy mô kỹ thuật và thiết kế đa tầng hiện đại

Dự án được đánh giá là nút giao đầu tiên tại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn thiết kế tương đương các công trình hiện đại tại Singapore và Hàn Quốc. Theo phương án kiến trúc, công trình bao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ phức hợp để tối ưu hóa luồng giao thông giữa trục đường bộ và cao tốc.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng nhánh kết nối từ đường đầu cầu Cần Giờ đến đường Rừng Sác theo hướng đi xã Cần Giờ với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Đồng thời, một nhánh kết nối khác từ đường Rừng Sác về phà Bình Khánh được đầu tư với quy mô 4 làn xe, đạt vận tốc thiết kế 60km/h.

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Bên cạnh các nhánh đường bộ, công trình còn bao gồm hai hầm chui dài khoảng 470m, đảo xuyến và mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu để đáp ứng quy mô giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm sẽ được đầu tư đồng bộ với giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm soát tải trọng và chiếu sáng hiện đại.

Chi tiết vốn đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.969 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách từ TP.HCM. Trong cơ cấu vốn, chi phí xây dựng chiếm hơn 1.568 tỷ đồng, chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư khoảng 994 tỷ đồng, phần còn lại dành cho thiết bị và các chi phí quản lý dự án.

Để triển khai dự án, xã Bình Khánh dự kiến thu hồi khoảng 21,44ha đất. Chính quyền địa phương hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát thực tế và chờ UBND TP.HCM phê duyệt đơn giá bồi thường chính thức để công bố đến người dân bị ảnh hưởng.

Tầm quan trọng đối với hạ tầng khu Nam và liên vùng

Hiện nay, việc di chuyển của người dân tại các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông và Long Hòa vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phà Bình Khánh. Tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra vào các ngày lễ và cuối tuần, gây khó khăn cho việc tiếp cận y tế, giáo dục và cứu hộ cứu nạn.

Việc hoàn thành nút giao vào năm 2028 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra trục kết nối mới giữa TP.HCM với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Đây được xem là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa các dự án chiến lược trong tương lai như cầu Cần Giờ và tuyến metro tốc độ cao, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị biển hiện đại tại khu vực này.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.