Nút giao 4 tầng Mỹ Thủy tại TP.HCM: Hoàn thành xây lắp năm 2026, lùi mặt bằng đến 2028 Công trình trọng điểm nút giao Mỹ Thủy với quy mô 4 tầng, vốn đầu tư 3.600 tỷ đồng tại TP.HCM dự kiến hoàn thành xây lắp quý III/2026 và quyết toán mặt bằng năm 2028.

Dự án nút giao Mỹ Thủy, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng yếu tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành phần xây lắp trong năm 2026. Đây là nút giao thông 4 tầng đầu tiên của thành phố, đóng vai trò giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái.

Quy mô và thiết kế nút giao 4 tầng đầu tiên tại TP.HCM

Với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, nút giao Mỹ Thủy được quy hoạch theo mô hình giao thông tầng bậc hiện đại nhằm tách bạch các dòng xe lưu thông. Cụ thể, công trình bao gồm:

Cầu vượt trên đường Võ Chí Công.

Cầu vượt rẽ trái từ hướng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ với hai làn xe ô tô.

Hầm chui rẽ trái từ đường Võ Chí Công vào cảng Cát Lái.

Hệ thống cầu Kỳ Hà 3, cầu Kỳ Hà 4 cùng các đường nhánh và hầm chui kết nối.

Dự án là đầu mối giao thông chiến lược kết nối đường Nguyễn Thị Định - trục chính dẫn vào cảng Cát Lái - với tuyến Vành đai 2 (đường Võ Chí Công). Vai trò của công trình càng trở nên nổi bật trong bối cảnh dự án cầu Cát Lái đang được triển khai, hứa hẹn tạo thêm động lực phát triển cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Phối cảnh nút giao Mỹ Thủy. Ảnh: Internet

Điều chỉnh tiến độ các dự án thành phần

Dự án được triển khai thông qua hai dự án thành phần độc lập. Tuy nhiên, UBND TP.HCM vừa có những điều chỉnh mới nhất về mốc thời gian hoàn thành để phù hợp với thực tế triển khai.

Dự án thành phần 1 (Xây lắp): Thời gian thực hiện được điều chỉnh từ giai đoạn 2021-2025 sang kết thúc vào quý III/2026. Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực để hoàn thành phần xây lắp đúng theo kế hoạch này.

Công trường dự án. Ảnh: Ni Na

Dự án thành phần 2 (Bồi thường, giải phóng mặt bằng): UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định gia hạn thời gian thực hiện từ giai đoạn 2022-2025 sang giai đoạn 2022-2028. Phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Phường Cát Lái, TP.HCM.

Việc kéo dài thời gian ở dự án thành phần 2 nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý, bố trí tái định cư cho người dân và thực hiện công tác quyết toán dự án. Mặc dù công tác mặt bằng kéo dài, mục tiêu thông xe kỹ thuật phần xây lắp chính vẫn được đặt trọng tâm vào cuối năm 2026.

Tác động đến kinh tế và hạ tầng khu vực

Nút giao Mỹ Thủy đóng vai trò mắt xích trong mạng lưới hạ tầng kết nối các dự án lớn như: mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông là nền tảng để TP.HCM duy trì vị thế đầu tàu kinh tế. Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh kỹ các thông tin pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.