Nút giao An Phú 3.400 tỷ đồng tại TP.HCM tiếp tục lùi tiến độ sang quý III/2027 UBND TP.HCM vừa phê duyệt gia hạn thời gian hoàn thành dự án nút giao An Phú 3 tầng đến hết quý III/2027, yêu cầu siết chặt tiến độ và không tiếp tục gia hạn.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú đến hết quý III/2027, thay cho mốc dự kiến hoàn thành vào quý II/2026 trước đó. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Điều chỉnh tiến độ và siết chặt trách nhiệm quản lý

Theo quyết định mới, thời gian thực hiện công trình được kéo dài từ năm 2021 đến hết quý III/2027. Các nội dung khác của dự án tiếp tục được triển khai theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND TP.HCM và các văn bản điều chỉnh đã ban hành.

Một đoạn nút giao An Phú, TP. HCM. Nguồn ảnh: Báo Dân trí

Nhằm đảm bảo dự án không bị gián đoạn thêm, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của hồ sơ thẩm định, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ sau điều chỉnh và không tiếp tục đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), UBND Thành phố yêu cầu đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng, chi phí và lập tiến độ chi tiết cho toàn bộ phần việc còn lại; tuyệt đối không để phát sinh chi phí hay lãng phí do kéo dài thời gian.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông cần chủ động phối hợp với UBND phường Bình Trưng để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích 22.012 m² thuộc dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định), đảm bảo kịp thời bàn giao mặt bằng thi công nút giao. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ hoặc làm tăng tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan, tập thể và cá nhân liên quan sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, trong chuyến kiểm tra công trường, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được từng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình trong năm 2026.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Ban Giao Thông

Quy mô kỹ thuật nút giao 3 tầng lớn nhất TP.HCM

Khởi công từ cuối năm 2022, nút giao An Phú được thiết kế theo mô hình nút giao khác mức hoàn chỉnh gồm 3 tầng. Công trình giữ vai trò kết nối hàng loạt tuyến đường huyết mạch như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Cấu trúc kỹ thuật của công trình được phân bổ cụ thể theo từng tầng:

Tầng hầm: Hệ thống hầm chui hai chiều kết nối trực tiếp từ đường cao tốc sang đại lộ Mai Chí Thọ và kéo dài qua nút giao Đồng Văn Cống.

Hệ thống hầm chui hai chiều kết nối trực tiếp từ đường cao tốc sang đại lộ Mai Chí Thọ và kéo dài qua nút giao Đồng Văn Cống. Tầng mặt đất: Tổ chức đảo giao thông trung tâm, kết hợp công trình kiến trúc điểm nhấn và hệ thống cầu Bà Dạt.

Tổ chức đảo giao thông trung tâm, kết hợp công trình kiến trúc điểm nhấn và hệ thống cầu Bà Dạt. Tầng trên cao: Hệ thống các cầu vượt quy mô lớn giúp phân luồng phương tiện theo từng hướng di chuyển riêng biệt.

Sau khi hoàn thành đồng bộ, nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực này, đồng thời tăng cường năng lực vận tải kết nối hệ thống cảng biển, đường cao tốc và các trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam.

Lưu ý: Thông tin tiến độ và kế hoạch triển khai dự án có thể tiếp tục được điều chỉnh theo các quyết định chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước.