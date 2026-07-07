Nút giao An Phú 3.400 tỷ tại TP.HCM điều chỉnh tiến độ hoàn thành vào quý 3/2027 UBND TP.HCM vừa thống nhất lùi thời gian hoàn thiện nút giao An Phú đến quý 3/2027. Dự án trọng điểm này giữ vai trò chiến lược kết nối cao tốc và các trục đường huyết mạch khu Đông.

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú đến quý 3/2027. Đây là công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông, đóng vai trò giải quyết điểm nghẽn giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục đường đô thị lớn.

Điều chỉnh tiến độ nhưng giữ nguyên quy mô và tổng vốn

Theo quyết định từ chính quyền thành phố, việc điều chỉnh này chỉ liên quan đến thời gian thực hiện dự án nhằm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và thi công thực tế. Các yếu tố quan trọng khác như mục tiêu đầu tư, quy mô xây dựng, địa điểm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án hoàn toàn không thay đổi.

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư và quy mô công trình.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư. Đơn vị này sẽ theo dõi sát sao kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công sau khi điều chỉnh. Trong trường hợp phát sinh khó khăn, Sở Xây dựng phải kịp thời tham mưu giải pháp để đảm bảo dự án về đích đúng mốc quý 3/2027.

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từng gói thầu

Để đảm bảo mốc thời gian mới, UBND TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) phải rà soát và cập nhật tiến độ chi tiết theo từng tháng cho từng gói thầu. Các mốc quan trọng từ giải phóng mặt bằng, thi công đến nghiệm thu và quyết toán phải được xác định rõ ràng.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng công trình và chi phí đầu tư, đảm bảo giải ngân đúng quy định. Thành phố nhấn mạnh việc không để phát sinh chi phí do nguyên nhân chủ quan hoặc lãng phí do kéo dài thời gian thi công. Định kỳ hàng tháng, chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện cho Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND thành phố.

Chủ đầu tư phải báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp nếu có nguy cơ chậm tiến độ so với mốc quý 3/2027.

Quy mô kỹ thuật và các hạng mục đã hoàn thành

Nút giao An Phú được khởi công từ năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự án có quy mô 3 tầng, bao gồm hệ thống hầm chui và cầu vượt trên cao. Đây là điểm giao thoa của các trục đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần giảm bớt áp lực giao thông tại khu vực:

Hầm chui HC1-01 và HC1-02.

Cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố.

Cầu nhánh N2 và nhánh cầu vượt N3 (đã khai thác từ ngày 1/5/2024).

Nhiều hạng mục như hầm chui, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố đã hoàn thành cơ bản.

Khi hoàn thiện toàn bộ vào năm 2027, nút giao An Phú sẽ trở thành mắt xích hạ tầng quan trọng nhất tại khu Đông TP.HCM. Công trình không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ cao tốc mà còn tăng cường khả năng kết nối liên vùng với sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển Cát Lái - Phú Hữu.

Thông tin về tiến độ dự án có thể thay đổi dựa trên các quyết định điều chỉnh quy hoạch và điều kiện thi công thực tế của cơ quan chức năng.