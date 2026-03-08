Nông nghiệp - Nông thôn OCOP góp phần phát triển thương mại - dịch vụ Bắc Ruộng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang từng bước tạo chuyển biến trong phát triển các sản phẩm đặc trưng của xã Bắc Ruộng. Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP không chỉ nâng cao giá trị mà còn có điều kiện tiếp cận thị trường rộng hơn, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và tạo việc làm cho người dân.

Bột tinh nghệ, bột bình tinh Đông Đan - sản phẩm OCOP của xã Bắc Ruộng

Sản phẩm OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ

Nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, thuộc khu vực phía Bắc sông La Ngà, xã Bắc Ruộng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp gắn với thương mại - dịch vụ. Tuyến ĐT717 đi qua địa bàn cùng bến xe Bắc Ruộng tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đến nhiều tỉnh, thành phố.

Mặt khác, chợ Măng Tố là điểm giao thương sầm uất của người dân trong khu vực. Chợ bày bán đa dạng các mặt hàng đáp ứng nhu cầu mua bán hằng ngày. Đây cũng là nơi tập kết nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương để thương lái thu mua, đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành khác. Hoạt động mua bán nhộn nhịp không chỉ giúp mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Phát huy lợi thế về vùng nguyên liệu và điều kiện sản xuất, đến nay Bắc Ruộng có 4 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao gồm: gạo hữu cơ Bắc Ruộng, bột bình tinh Đông Đan, bột tinh nghệ Đông Đan và chuỗi hạt cườm đeo tay. Sau khi được công nhận OCOP, các chủ thể đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì và đẩy mạnh quảng bá, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong đó, chuỗi hạt cườm đeo tay được chế tác từ gỗ cây dó bầu - loài cây được trồng khá phổ biến tại địa phương. Tận dụng hương thơm tự nhiên của gỗ, sản phẩm tạo được nét đặc trưng và được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ông Phan Hữu Lộc - chủ Hộ kinh doanh Phan Hữu Lộc cho biết, việc tham gia Chương trình OCOP giúp cơ sở hoàn thiện quy trình sản xuất, đầu tư mẫu mã và tăng cường quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, lượng khách hàng ngày càng tăng, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi hơn, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Chợ Măng Tố, xã Bắc Ruộng

Đối với gạo hữu cơ Bắc Ruộng, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bắc Ruộng 1 hiện có 28 thành viên, duy trì khoảng 40 ha lúa hữu cơ và liên kết với Viện Lúa Cần Thơ trong sản xuất. Mỗi năm, hợp tác xã đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho từ 15 - 20 lao động.

Trong khi đó, bột bình tinh Đông Đan và bột tinh nghệ Đông Đan đã góp phần nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến sâu. Sau khi đạt OCOP 3 sao, 2 sản phẩm được giới thiệu tại nhiều hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại và các kênh bán hàng trực tuyến. Hiện nay, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn có mặt tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều địa phương khác, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Góp phần phát triển thương mại - dịch vụ

Các sản phẩm OCOP ngày càng được thị trường đón nhận đã góp phần làm cho hoạt động mua bán trên địa bàn Bắc Ruộng thêm nhộn nhịp. Nhiều thương lái, doanh nghiệp tìm đến thu mua, liên kết tiêu thụ sản phẩm, qua đó kéo theo nhu cầu vận chuyển, đóng gói, giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Sản phẩm OCOP bột bình tinh và tinh nghệ Đông Đan

Thông qua Chương trình OCOP, các sản phẩm của Bắc Ruộng thường xuyên tham gia hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh. Khi lượng hàng hóa tiêu thụ tăng, hoạt động mua bán tại chợ Măng Tố, vận chuyển qua bến xe Bắc Ruộng cùng các dịch vụ liên quan cũng diễn ra sôi động hơn, góp phần phát triển thương mại - dịch vụ của địa phương.

Theo đại diện lãnh đạo xã Bắc Ruộng, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ. Đồng thời, khuyến khích phát triển thêm các sản phẩm có lợi thế, góp phần mở rộng thị trường, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.