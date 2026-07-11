Du lịch Ðồi bằng lăng Lầu Ông Hoàng vào mùa tím nhớ Từ một con dốc bình dị như bao con dốc khác ở Lâm Đồng, chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa, nơi đây bỗng được nhuộm thắm bởi sắc tím bằng lăng, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Du khách vừa có thể ngắm hoa bằng lăng từ trên cao và nhìn về trung tâm phía Đông trong lúc hoàng hôn

Sắc tím níu chân du khách

Ngay từ sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều du khách đã có mặt tại khu vực Lầu Ông Hoàng để ngắm bình minh, hoàng hôn và chiêm ngưỡng hàng bằng lăng nở rộ. Gần 200 m đường Nguyễn Thông (phường Phú Thủy) phủ sắc tím của hàng trăm cây bằng lăng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, trở thành điểm check-in yêu thích của người dân và du khách. Từ trung tâm Phan Thiết đến Mũi Né, du khách sẽ đi qua đồi Bằng Lăng, Di tích quốc gia tháp Pô Sah Inư, Lầu Ông Hoàng và bãi đá Ông Địa. Mùa bằng lăng nở càng tô điểm cho khu vực đồi Hàn Mặc Tử, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hoa bằng lăng

Bà Nguyễn Thị Liễu (phường Phan Thiết) cho biết, trong một lần cùng gia đình di chuyển đến Mũi Né, bà bất ngờ trước sắc tím rực rỡ của đồi bằng lăng nên dừng lại tham quan, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. “Tôi thường xuyên đi qua cung đường này nhưng đây là lần đầu tiên được ngắm bằng lăng nở rộ đẹp như vậy ở đồi Hàn Mặc Tử”, bà Liễu chia sẻ.

Chị Trần Thị Thanh Thương, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến Phan Thiết nghỉ dưỡng nhưng đây là lần đầu được ngắm đồi bằng lăng lúc hoàng hôn. Cả sườn đồi phủ sắc tím rất đẹp, chỉ cần dừng chân chụp vài bức ảnh cũng khiến chuyến đi thêm ý nghĩa”.

Ngoài hàng bằng lăng ven đường Nguyễn Thông, du khách có thể men theo lối mòn lên sườn đồi để tham quan rừng bằng lăng thuộc khuôn viên Di tích quốc gia đền tháp Pô Sah Inư. Từ đây cũng thuận tiện kết nối đến các điểm tham quan như: bãi đá Ông Địa, Dốc Hoàng Hôn và The Silk Road.

Sắc hoa bằng lăng trong chiều tà tạo nên sự nên thơ cho cung đường

Giữ vẻ đẹp cho mùa bằng lăng

Ông Trần Đức Dũng, phụ trách Ban Quản lý di tích quốc gia tháp Pô Sah Inư cho biết, đây là giống bằng lăng bản địa, cùng loài với bằng lăng núi Tàu (xã Vĩnh Hảo). 2 năm qua, Ban Quản lý di tích phối hợp UBND phường Phú Thủy trồng bổ sung, hình thành khu rừng hơn 500 cây. “Năm nay, hàng trăm cây đồng loạt nở hoa, tạo điểm nhấn mới dưới chân đồi, thu hút đông đảo du khách”, ông Dũng nói.

Đồi Hàn Mặc Tử (đồi Bà Nài), cách trung tâm Phan Thiết khoảng 5 km, là nơi có Di tích quốc gia đền tháp Pô Sah Inư và phế tích Lầu Ông Hoàng gắn với chuyện tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm. Mỗi mùa bằng lăng nở, không gian nơi đây càng thêm thi vị, hấp dẫn du khách đến tham quan, chụp ảnh. Bên cạnh hình ảnh đẹp của dòng người đến thưởng ngoạn, vẫn còn những hành động thiếu ý thức làm mất đi vẻ đẹp của thắng cảnh. Một số người vô tư bẻ những cành bằng lăng để cầm chụp ảnh hoặc mang về, khiến nhiều cành cây bị hư hại.

Bà Nguyễn Thị Liễu (phường Phan Thiết).

Chị Nguyễn Thị Liễu (phường Phan Thiết) cho rằng, việc bẻ hoa để phục vụ mục đích cá nhân là rất đáng tiếc. “Hoa là để mọi người cùng ngắm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mỗi người chỉ cần nâng cao ý thức sẽ góp phần gìn giữ vẻ đẹp của đồi bằng lăng cho cộng đồng”, chị nói.

Giữa sắc tím dịu dàng của mùa bằng lăng, đồi Hàn Mặc Tử - Lầu Ông Hoàng không chỉ mang đến một điểm đến mới cho du khách mà còn gợi nhắc về giá trị của thiên nhiên, lịch sử và những câu chuyện tình thi ca. Để sắc tím ấy còn mãi mỗi độ vào mùa, rất cần ý thức chung tay gìn giữ của mỗi người khi đến tham quan.