Chính trị Ðổi mới công tác cán bộ từ yêu cầu thực tiễn Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã và đang từng bước đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Xã Đức An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm triển khai thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đánh giá đúng để bố trí đúng

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng nghĩa phạm vi quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu phục vụ Nhân dân cũng cao hơn trước. Từ thực tế này, công tác cán bộ luôn được tỉnh đổi mới theo hướng thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ.

Hội nghị công bố và trao 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý vào cuối tháng 6/2026 tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh về công tác cán bộ là phải phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Quan điểm này thống nhất với yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tiếp tục đổi mới căn bản công tác cán bộ. Đó là, đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá; phải khách quan, công tâm, lấy kết quả công việc làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí, sử dụng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, cào bằng trong đánh giá; mạnh dạn sử dụng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cán bộ xã Đức An kiểm tra việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn

Cụ thể hóa yêu cầu này, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TU về đánh giá định kỳ hàng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tỉnh ủy yêu cầu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; từng bước đưa công tác đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu trọng yếu trong công tác cán bộ. Kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và bố trí cán bộ.

Đưa chủ trương vào cuộc sống

Được xem là “then chốt” của “then chốt” trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa vào thực tiễn cơ sở. Tại xã Đức An, Đảng ủy xã vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm triển khai thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ 2025-2030, 2030-2035 theo đúng quy trình, quy định. “Quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến chất lượng đội ngũ cán bộ của địa phương. Việc lựa chọn nhân sự phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng tiêu chuẩn, đồng thời chú trọng tính kế thừa và phát triển để chủ động nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo”, Bí thư Đảng ủy xã Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã giúp ông Điểu Trinh có thêm môi trường thực tiễn để học tập, rèn luyện

Để mỗi quyết định điều động, bổ nhiệm gắn với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ phát triển của địa phương và khả năng đáp ứng của từng cán bộ, mới đây, UBND xã Tuy Đức đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Điểu Trinh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã. Ông Điểu Trinh chia sẻ: “Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã”.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành quyết định phê duyệt tổ chức 92 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 9.862 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2026. Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.