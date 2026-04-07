Ole Romeny rời Oxford United, trở lại Hà Lan khoác áo Fortuna Sittard Tiền đạo nhập tịch Indonesia Ole Romeny chuẩn bị gia nhập Fortuna Sittard sau một mùa giải đầy biến động tại bóng đá Anh. Chấn thương và sự thay đổi nhân sự tại Oxford United đã thúc đẩy thương vụ trở lại Eredivisie.

Tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Indonesia, Ole Romeny, đang đếm ngược ngày chia tay bóng đá Anh để trở lại môi trường Eredivisie quen thuộc. Cầu thủ 26 tuổi chuẩn bị gia nhập Fortuna Sittard, đội bóng xếp thứ 11 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa trước, nhằm cứu vãn sự nghiệp sau một năm thi đấu không như ý.

Romeny chuẩn bị rời Oxford. Ảnh: Getty Images.

Cú hích từ thị trường chuyển nhượng

Theo thông tin từ nhà báo Mounir Boualin, Fortuna Sittard đã lên lịch kiểm tra y tế cho chân sút này. Hiện tại, các bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng. Dù mức phí chuyển nhượng cụ thể chưa được tiết lộ, giới chuyên môn đang bỏ ngỏ khả năng đây là một thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt hoặc một bản hợp đồng mua đứt hoàn toàn từ Oxford United.

Việc trở lại Hà Lan được xem là bước đi chiến lược của Romeny. Chân sút trưởng thành từ học viện NEC Nijmegen vốn không xa lạ gì với sân chơi Eredivisie. Trước khi sang Anh, Romeny đã có 82 lần ra sân tại giải đấu cao nhất xứ sở hoa tulip, ghi được 14 bàn thắng – một con số đủ để chứng minh năng lực của anh tại môi trường bóng đá này.

Mùa giải đáng quên tại Oxford United

Romeny cập bến Oxford United từ Utrecht vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2025 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, hành trình của anh tại xứ sở sương mù nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng. Trong 18 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo này không đóng góp được bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút này là chấn thương gãy xương bàn chân nghiêm trọng, khiến phong độ của anh bị gián đoạn kéo dài. Bên cạnh đó, biến động trên băng ghế huấn luyện với sự xuất hiện của tân HLV Aaron Ramsey cũng khiến vị trí của Romeny không còn được đảm bảo. Trong bối cảnh Oxford United phải xuống hạng từ Championship xuống League One, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định gạt tiền đạo 26 tuổi khỏi kế hoạch nhân sự mùa tới, dù hợp đồng vẫn còn thời hạn 2 năm.

Cơ hội cho đội tuyển Indonesia

Việc Romeny tìm được bến đỗ mới tại một giải đấu chất lượng như Eredivisie là tin vui đối với HLV Shin Tae-yong và đội tuyển quốc gia Indonesia. Việc được thi đấu thường xuyên ở môi trường đỉnh cao sẽ giúp tiền đạo này lấy lại cảm giác bóng và thể lực tốt nhất, sẵn sàng cho các chiến dịch quan trọng của "Garuda" trong tương lai.

Thống kê sự nghiệp Ole Romeny Số liệu Số trận tại Eredivisie 82 Bàn thắng tại Eredivisie 14 Số trận tại Oxford United 18 Bàn thắng/Kiến tạo tại Anh 0

Với Fortuna Sittard, sự bổ sung Romeny mang lại thêm lựa chọn cho hàng công. Kinh nghiệm dày dặn của anh tại giải quốc nội sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội bóng duy trì vị thế ở khu vực giữa bảng xếp hạng Eredivisie mùa giải tới.