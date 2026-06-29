Olight Seeker Ultra: Đèn pin EDC mạnh mẽ tích hợp cổng sạc USB-C và dock đa năng Olight chính thức giới thiệu Seeker Ultra, mẫu đèn pin nâng cấp từ Seeker 4 Pro với độ sáng tối đa 4.800 lumens. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ hệ thống sạc ba chế độ linh hoạt và dung lượng pin được cải thiện đáng kể.

Olight vừa chính thức trình làng Seeker Ultra, phiên bản kế nhiệm và nâng cấp của dòng Seeker 4 Pro nổi tiếng. Dù giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng EDC (Everyday Carry), mẫu đèn pin mới này mang đến những cải tiến quan trọng về hiệu suất chiếu sáng, thời lượng pin và đặc biệt là cơ chế sạc đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp lẫn hàng ngày.

Olight Seeker Ultra là mẫu đèn pin EDC mới với nhiều cải tiến về tính năng.

Cải thiện hiệu suất chiếu sáng và dung lượng pin

Về thông số kỹ thuật, Seeker Ultra có chiều dài khoảng 5,4 inch và trọng lượng 7,8 oz, nhỉnh hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm Seeker 4 Pro. Độ sáng tối đa của đèn đã được nâng cấp lên 4.800 lumens (so với 4.600 lumens trước đây), trong khi phạm vi chiếu xa đạt khoảng 869 feet (tăng thêm 16 feet).

Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở viên pin cylindrical 21700. Dung lượng pin hiện tại đạt mức 20.8Wh, cao hơn đáng kể so với mức 18Wh của Seeker 4 Pro. Olight đã tối ưu hóa lượng điện năng tăng thêm này cho các chế độ chiếu sáng thấp và trung bình. Cụ thể, ở chế độ 600 lumens, đèn có thể duy trì hoạt động trong 70 phút, gấp đôi so với mức 35 phút của thế hệ trước. Ở chế độ thấp nhất 5 lumens, thời gian sử dụng tối đa tăng từ 15 ngày lên 17 ngày.

Hệ thống sạc ba chế độ linh hoạt

Sự khác biệt lớn nhất của Olight Seeker Ultra so với các đối thủ trên thị trường chính là khả năng sạc linh hoạt thông qua ba phương thức khác nhau:

Cổng USB-C trực tiếp: Lần đầu tiên, Olight tích hợp cổng sạc USB-C ngay trên thân đèn (phần đầu đèn) và được bảo vệ bởi một nắp đậy cố định, giúp người dùng dễ dàng sạc bằng cáp điện thoại phổ biến.

Lần đầu tiên, Olight tích hợp cổng sạc USB-C ngay trên thân đèn (phần đầu đèn) và được bảo vệ bởi một nắp đậy cố định, giúp người dùng dễ dàng sạc bằng cáp điện thoại phổ biến. Sạc nam châm MCC: Cáp sạc MCC truyền thống vẫn có thể hít vào phần đuôi đèn, ngay cả khi khu vực này đã được tích hợp thêm một công tắc điều khiển.

Cáp sạc MCC truyền thống vẫn có thể hít vào phần đuôi đèn, ngay cả khi khu vực này đã được tích hợp thêm một công tắc điều khiển. Dock sạc kiêm bao đựng (Holster): Bao đựng đi kèm không chỉ đóng vai trò bảo vệ và khóa đèn mà còn hoạt động như một dock sạc cố định thông qua cổng USB-C tích hợp trên dock.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Olight Seeker Ultra Olight Seeker 4 Pro Độ sáng tối đa 4.800 Lumens 4.600 Lumens Phạm vi chiếu xa 869 feet 853 feet Dung lượng pin 20.8 Wh 18 Wh Thời gian (600 lumens) 70 phút 35 phút Cổng sạc trực tiếp USB-C & MCC MCC

Mặc dù có nhiều cải tiến về pin và tính năng sạc, chế độ Turbo của Seeker Ultra vẫn giữ nguyên giới hạn hoạt động tối đa khoảng 2,5 phút trước khi tự động giảm độ sáng để bảo vệ linh kiện khỏi quá nhiệt. Hiện tại, Olight niêm yết mức giá cho Seeker Ultra là 169 USD (khoảng 4,3 triệu đồng), đã bao gồm bao đựng kiêm dock sạc đa năng trong bộ sản phẩm tiêu chuẩn.