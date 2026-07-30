Ollie Watkins và kế hoạch nâng cấp hàng công Manchester United của HLV Michael Carrick Manchester United cân nhắc bán Joshua Zirkzee để chiêu mộ Ollie Watkins, chân sút hứa hẹn mang lại sự đa dạng chiến thuật bên cạnh Benjamin Sesko.

Trong nỗ lực chuẩn bị cho một mùa giải đầy thách thức trên cả 4 đấu trường, Manchester United đang tính toán những bước đi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng. HLV Michael Carrick cần tối thiểu hai trung phong chất lượng cao để duy trì mật độ thi đấu dày đặc. Bất chấp phong độ tích cực trong giai đoạn tiền mùa giải, Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ phải chia tay sân Old Trafford để nhường chỗ cho Ollie Watkins, tiền đạo đang khoác áo Aston Villa.

Watkins trong màu áo Tam sư.

Giải bài toán nhân sự: Bán Zirkzee để tái đầu tư

Mặc dù vừa tỏa sáng với một bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng 5-0 của Quỷ đỏ trước Rosenborg, tương lai của Joshua Zirkzee tại Manchester United vẫn không thực sự đảm bảo. Chân sút người Hà Lan hiện nằm trong danh sách thanh lý của ban lãnh đạo và nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh.

Thống kê cho thấy đóng góp của Zirkzee kể từ khi cập bến Old Trafford còn tương đối khiêm tốn với tổng cộng 9 bàn thắng. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ kỳ vọng việc chia tay chân sút này sẽ thu về hơn 30 triệu bảng. Nguồn ngân sách thu hồi từ thương vụ này sẽ giúp tập đoàn INEOS tái đầu tư vào các mục tiêu chất lượng nhằm nâng cấp chiều sâu đội hình.

Sự bù trừ chiến thuật giữa Watkins và Sesko

Các báo cáo từ iNews và TeamTalk chỉ ra rằng Ollie Watkins là lựa chọn ưu tiên hàng đầu để thế chỗ Zirkzee. Tiền đạo 30 tuổi của Aston Villa sở hữu những phẩm chất chuyên môn có thể giải quyết bài toán tấn công cho HLV Michael Carrick.

Watkins có thể là phương án B lý tưởng cho MU.

Đầu tiên là bản lĩnh đã được kiểm chứng tại môi trường khắc nghiệt nhất nước Anh. Watkins duy trì hiệu suất ổn định với 16 bàn thắng mỗi mùa trong hai chiến dịch Ngoại hạng Anh gần nhất. Con số này vượt trội hoàn toàn so với hiệu suất làm bàn của Zirkzee trong màu áo Man Utd.

Thứ hai là tính đa dạng trong phong cách thi đấu. Khác với Benjamin Sesko – trung phong thiên về thể hình, sức mạnh càn lướt và khả năng tranh chấp trên không – Watkins lại sở hữu bản năng của một "sát thủ vòng cấm" với lối chơi cơ động, di chuyển thông minh và chớp thời cơ nhanh. Sự đối lập này cung cấp cho HLV Carrick một phương án thay đổi nhân sự hữu hiệu mỗi khi lối chơi chính gặp bế tắc.

Bối cảnh đàm phán và vị thế tài chính của hai CLB

Vào mùa hè 2025, Watkins từng là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Manchester United trước khi tập đoàn INEOS quyết định dồn lực chiêu mộ Benjamin Sesko. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo người Anh với Aston Villa còn thời hạn đến năm 2028, giúp Quỷ đỏ có phần chủ động hơn trong quá trình thương thảo so với các giai đoạn trước.

Về phía Aston Villa, áp lực từ Quy tắc Lợi nhuận và Độ bền vững (PSR) đã giảm đi đáng kể. Đội chủ sân Villa Park vừa hoàn tất việc bán Morgan Rogers cho Chelsea với mức phí kỷ lục, đồng thời để Youri Tielemans gia nhập chính Manchester United với giá 35 triệu bảng. Tình hình tài chính ổn định giúp Villa không còn chịu gánh nặng phải bán gấp trụ cột.

Dù vậy, quyết định tái cơ cấu hàng công bằng việc thanh lý Zirkzee để đưa về Ollie Watkins vẫn được đánh giá là nước đi hợp lý của Manchester United. Kinh nghiệm phong phú tại Ngoại hạng Anh cùng phong cách chơi mang tính bổ trợ cho Sesko sẽ giúp Watkins trở thành phương án chất lượng, gia tăng sức mạnh cho hàng công Quỷ đỏ trong chặng đường dài phía trước.