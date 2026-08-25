Ollie Watkins xin lỗi toàn đội Aston Villa sau lùm xùm đòi sang Al Hilal giá 45 triệu bảng Tiền đạo Ollie Watkins đã trở lại tập luyện và xin lỗi đồng đội sau khi tự ý vắng mặt ở trận thua Brighton 0-4 nhằm gây áp lực chuyển nhượng tới Al Hilal.

Tiền đạo Ollie Watkins đã chính thức quay trở lại sân tập của Aston Villa và gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng đội. Động thái này xuất hiện ngay sau khi chân sút 30 tuổi vắng mặt ở thất bại 0-4 của đội nhà trước Brighton tại vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Watkins khó lòng rời Villa.

Động thái xoa dịu phòng thay đồ sau thất bại

Trước khi trận đấu với Brighton diễn ra, Watkins đã không tham gia tập luyện cùng đội một nhằm công khai bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới. Bầu không khí tại sân Villa Park càng thêm ngột ngạt khi ban lãnh đạo Aston Villa vừa thẳng thừng từ chối lời đề nghị thứ tư có giá trị lên tới 45 triệu bảng từ câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia.

Hành động bỏ tập và từ chối thi đấu của trung phong người Anh đã tạo ra làn sóng tranh cãi lớn, đặc biệt khi đội bóng nhận thất bại nặng nề ngay ngày ra quân. Việc chủ động đưa ra lời xin lỗi trước toàn đội được xem là bước đi cần thiết của Watkins nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong phòng thay đồ.

Phản ứng đầy ẩn ý từ huấn luyện viên Unai Emery

Sau trận thua muối mặt tại sân Amex, huấn luyện viên Unai Emery đã từ chối xác nhận cụ thể về việc Watkins có tự ý xin nghỉ hay không. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra phát biểu đầy ẩn ý trước truyền thông khi được hỏi về cậu học trò trụ cột.

“Câu hỏi này dành cho cậu ấy. Tôi chỉ có thể trả lời bằng sự im lặng. Tôi nghĩ bạn nên gọi cho người đại diện của Watkins để nhận câu trả lời, ông ấy có thể giải thích rõ hơn, còn tôi thì không”, huấn luyện viên Unai Emery nhấn mạnh.

Thuyền trưởng của Aston Villa cũng khẳng định lập trường về tinh thần tập thể giữa tâm bão chuyển nhượng: “Trong ba năm qua, cho đến khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, chúng tôi luôn gặp phải những vấn đề tương tự. Những cầu thủ có mặt ở đây hôm nay đang duy trì tinh thần mà tôi mong muốn: không than phiền hay đổ lỗi, dù kết quả có khó khăn thế nào.”

Aston Villa rục rịch kích hoạt phương án dự phòng

Dù ban lãnh đạo Aston Villa luôn coi Watkins là mắt xích trọng yếu trong kế hoạch dài hạn của Emery và đã đề nghị gia hạn hợp đồng đến năm 2030, tương lai của chân sút này hiện vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn.

Để chủ động trước mọi kịch bản trên thị trường chuyển nhượng, đội chủ sân Villa Park đang ráo riết theo dõi các mục tiêu tiềm năng. Trong đó, Nicolas Jackson của Chelsea đang là cái tên ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Aston Villa cũng đưa vào tầm ngắm hai chân sút chất lượng khác là Rafael Leao của AC Milan và Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace.