Olot nhận thất bại, Espanyol thắng đậm ở trận giao hữu CLB Espanyol thắng Olot 0-3 trong trận giao hữu CLB, với các bàn thắng ở phút 28, 89 và 90; Bauza và Sanchez ghi dấu ấn, còn Olot khép lại trận đấu với thất bại.

Olot 0 - 3 Espanyol Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Olot tiếp đón Espanyol.

28' R. Bauza giúp Espanyol mở tỷ số Phút 28', R. Bauza lập công, đưa Espanyol vượt lên dẫn Olot 1-0. Đội khách đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

89' Espanyol nhân đôi cách biệt phút 89 Phút 89, M. Fernandez Sanchez lập công, giúp Espanyol nhân đôi cách biệt lên 0-2.

90+2' Espanyol ghi bàn thứ ba ở phút bù giờ Phút 90+2', Espanyol tiếp tục lập công để nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Olot. Bàn thắng muộn gần như khép lại một ngày thi đấu áp đảo của Espanyol.

KT Kết thúc: Olot 0-3 Espanyol Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 02:52 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Olot sẽ đối đầu Espanyol lúc 01:00 ngày 19/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu mà dữ liệu hiện có chủ yếu tập trung vào lịch sử đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Vì không có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc vị trí tại giải đấu, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng. Không có đủ cơ sở để khẳng định đội nào đang đạt trạng thái tốt hơn về mặt chuyên môn.

Espanyol có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Olot và Espanyol mới được ghi nhận đối đầu 1 lần gần nhất. Trong cuộc đối đầu này, Olot không giành chiến thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Espanyol có 1 chiến thắng.

Xu hướng nói trên tạo cho Espanyol lợi thế nhất định về mặt tâm lý khi bước vào lần gặp lại. Tuy nhiên, một trận đấu giao hữu có thể mang tính chất khác biệt so với các cuộc cạnh tranh chính thức. Vì vậy, kết quả đối đầu trước đó chỉ nên được xem là một tham chiếu, không phải căn cứ duy nhất để dự báo diễn biến trận đấu.

Chưa đủ dữ liệu để xác định phong độ và lực lượng

Phần thông tin được cung cấp không bao gồm kết quả các trận gần đây của Olot và Espanyol. Do đó, chưa thể xác định đội nào có chuỗi thi đấu ổn định hơn, cũng như chưa thể diễn giải cụ thể số trận thắng, hòa hoặc thua của mỗi bên trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng không nêu cầu thủ vắng mặt, nguyên nhân chấn thương hay những thay đổi nhân sự trước trận. Vì vậy, không nên đưa ra nhận định về mức độ đầy đủ của lực lượng hoặc ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân nào.

Thế trận có thể phụ thuộc vào cách tiếp cận

Thông tin về sơ đồ chiến thuật và đội hình dự kiến chưa được cung cấp, nên chưa thể khẳng định Olot hay Espanyol sẽ sử dụng hệ thống thi đấu nào. Những yếu tố như cách hai đội tổ chức phòng ngự, khả năng kiểm soát bóng và mức độ quyết liệt trong các pha tranh chấp sẽ chỉ có thể đánh giá rõ hơn khi trận đấu bắt đầu.

Với tính chất giao hữu, cách vận hành của hai đội có thể được điều chỉnh theo mục tiêu thử nghiệm nhân sự và chiến thuật. Điều này khiến việc dự đoán diễn biến cụ thể trở nên hạn chế, đặc biệt khi chưa có dữ liệu về phong độ, đội hình hoặc các trận đấu gần đây.

Nhận định Olot vs Espanyol

Espanyol bước vào trận đấu với điểm tựa từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất, trong khi Olot chưa từng giành kết quả thuận lợi ở cuộc chạm trán được ghi nhận. Dù vậy, khoảng dữ liệu hiện có chưa đủ rộng để đánh giá toàn diện tương quan giữa hai đội.

Nhìn chung, Espanyol là đội có lợi thế tham chiếu rõ hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, trận đấu vẫn cần được xem xét dựa trên cách hai bên bố trí đội hình và phản ứng trước những thay đổi trong thời gian thi đấu, thay vì chỉ dựa vào một kết quả đối đầu trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Olot · 0 thắng 0 hòa Espanyol · 1 thắng Olot 0 - 1 Espanyol ESP

Olot 5 trận gần nhất B T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất T H T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới