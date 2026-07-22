Omonia Nicosia thắng tối thiểu, Kairat Almaty lâm vào thế khó Ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, Omonia Nicosia thắng 1-0 Kairat Almaty tại GSP Stadium nhờ bàn của Andreou phút 13, qua đó giành kết quả thuận lợi còn đối thủ rơi vào thế khó.

Omonia Nicosia 1 - 0 Kairat Almaty Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Omonia Nicosia tiếp đón Kairat Almaty.

13' P. Andreou đưa Omonia Nicosia vượt lên Phút 13', P. Andreou lập công, mở tỷ số cho Omonia Nicosia trước Kairat Almaty. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế với tỷ số 1-0.

34' Omonia Nicosia mất người ở phút 34 Phút 34, L. Nego của Omonia Nicosia nhận thẻ đỏ sau pha Tripping. Omonia Nicosia sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

36' Omonia Nicosia điều chỉnh nhân sự Phút 36', Omonia Nicosia đưa S. Simic vào sân thay M. Tankovic. Sau thẻ đỏ của L. Nego, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà gia cố đội hình khi đang dẫn 1-0 trước Kairat Almaty.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Omonia Nicosia thay người đầu hiệp hai Phút 46', Omonia Nicosia đưa M. Mayambela vào sân thay J. Montnor. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ngay sau thẻ đỏ của L. Nego.

46' Kairat Almaty thay người đầu hiệp hai Phút 46', Kairat Almaty thay người: Edmilson vào sân, A. Sadybekov rời sân. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Kairat Almaty đang bị Omonia Nicosia dẫn trước.

56' Edmilson nhận thẻ vàng Phút 56, Edmilson của Kairat Almaty nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là lời nhắc nhở khi Kairat Almaty đang nỗ lực tìm bàn gỡ trước Omonia Nicosia.

56' Jorginho nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, Jorginho của Kairat Almaty nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Kairat Almaty cần giữ sự tỉnh táo khi đang bị Omonia Nicosia dẫn 1-0.

56' A. Kakoullis nhận thẻ vàng phút 56 Phút 56, A. Kakoullis của Omonia Nicosia nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Trong thế dẫn 1-0, Omonia Nicosia cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế.

58' Kairat Almaty thay người ở phút 58 Phút 58', Kairat Almaty thay người: I. Bekbolat vào sân thế chỗ E. Tapalov. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách trong bối cảnh đang bị Omonia Nicosia dẫn trước.

68' Kairat Almaty thay người ở phút 68 Phút 68, L. Kurgin vào sân thay O. Jukkola bên phía Kairat Almaty. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Omonia Nicosia đang chơi thiếu người từ phút 34.

69' Omonia Nicosia thay người ở phút 69 Phút 69, A. Neofytou vào sân thay A. Kakoullis bên phía Omonia Nicosia.

77' Omonia Nicosia thay người ở phút 77 Phút 77', I. Kousoulos vào sân thay P. Andreou bên phía Omonia Nicosia. Trong thế thiếu người, đội chủ nhà có thể kỳ vọng sự bổ sung này giúp duy trì lợi thế trước Kairat Almaty.

83' Kairat Almaty thay người ở phút 83 Phút 83, A. Tuyakbaev vào sân thay L. Mata bên phía Kairat Almaty. Đang bị dẫn 1-0, đội khách có thể hy vọng sự thay đổi này mang đến thêm phương án tìm bàn gỡ.

83' Kairat Almaty thay người ở phút 83 Phút 83', Kairat Almaty đưa G. Mendonsa vào sân thay M. Gual. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối, khi Omonia Nicosia vẫn dẫn 1-0.

90+7' A. Martynovich nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+7, A. Martynovich của Kairat Almaty nhận thẻ vàng. Thẻ phạt đến ở những phút cuối, khi Kairat Almaty đang bị dẫn bàn.

KT Kết thúc: Omonia Nicosia 1-0 Kairat Almaty Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:03 23/07/2026

Đội hình chính thức Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henning Berg Kairat Almaty Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin 40 Fabiano 77 Loic Négo 5 Senou Coulibaly 30 Nikolas Panagiotou 29 Jure Balkovec 14 Mateo Marić 22 Muamer Tanković 74 Panagiotis Andreou 11 Ewandro Costa 9 Andronikos Kakoullis 7 Jaden Montnor 1 Temirlan Anarbekov 20 Erkin Tapalov 14 Aleksandr Martynovich 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 6 Adilet Sadybekov 13 Jaakko Oksanen 24 Aleksandr Mrynskiy 7 Jorginho 19 Oiva Jukkola 28 Marc Gual Dự bị Omonia Nicosia 23 Francis Uzoho 78 Pantelis Michail 27 Stefan Simic 90 Christos Konstantinidis 92 Christoforou Panagiotis 6 Carel Eiting 10 Tasos Chatzigiovanis 21 Mihlali Mayambela 31 Ioannis Kousoulos Kairat Almaty 30 Danila Buch 82 Sherkhan Kalmurza 5 Lev Kurgin 25 Aleksandr Shirobokov 32 Adlan Nurgaliev 4 Damir Kasabulat 8 Olzhas Baibek 17 Azamat Tuyakbayev 22 Gustavo Mendonca Cập nhật đội hình lúc 23:38 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Omonia Nicosia vs Kairat Almaty

Thời gian: 00h00 ngày 23/07/2026

Sân vận động: GSP Stadium

Omonia Nicosia sẽ đối đầu Kairat Almaty tại UEFA Champions League. Dữ liệu trước trận cho thấy Kairat Almaty đang có sự khởi đầu tích cực với hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất, trong khi lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội chưa tạo ra ưu thế rõ ràng cho bên nào.

Kairat Almaty bước vào trận với phong độ tốt

Kairat Almaty đã thắng cả hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang lại tín hiệu tích cực về sự ổn định của đội khách trước chuyến làm khách tại GSP Stadium.

Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp không đồng nghĩa Kairat Almaty chắc chắn kiểm soát được thế trận. Đội bóng này sẽ phải duy trì sự tập trung khi đối đầu một Omonia Nicosia từng không để thua trong hai lần gặp nhau gần nhất. Với dữ liệu hiện có, điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng Kairat Almaty tiếp tục duy trì đà thi đấu, thay vì dựa vào một ưu thế đối đầu chưa được xác lập.

Omonia Nicosia có điểm tựa từ đối đầu

Hai lần đối đầu gần nhất giữa Omonia Nicosia và Kairat Almaty đều kết thúc với kết quả hòa. Omonia Nicosia không giành chiến thắng, nhưng cũng chưa phải nhận thất bại trước đối thủ này trong chuỗi trận được thống kê.

Xu hướng đó cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn trong những lần chạm trán gần đây. Vì vậy, Omonia Nicosia có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi biết rằng Kairat Almaty chưa tạo được ưu thế trực tiếp trong hai cuộc đối đầu gần nhất.

Điểm then chốt chiến thuật

Với số liệu phong độ hiện có, Kairat Almaty nhiều khả năng muốn phát huy sự hưng phấn từ hai chiến thắng liên tiếp. Đội khách cần biến đà tâm lý này thành cách nhập cuộc chủ động, đồng thời tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài như xu hướng ở hai lần đối đầu trước.

Ở chiều ngược lại, Omonia Nicosia có thể ưu tiên sự chặt chẽ và kiên nhẫn. Việc hai trận đối đầu gần nhất đều bất phân thắng bại cho thấy trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào phong độ ngắn hạn.

Không có dữ liệu về đội hình vắng mặt hoặc sơ đồ thi đấu cụ thể của hai đội, do đó những yếu tố này chưa thể được đánh giá chính xác. Trọng tâm nhận định vì vậy nằm ở sự tương phản giữa phong độ gần đây của Kairat Almaty và thế cân bằng trong lịch sử đối đầu.

Nhận định trận đấu

Kairat Almaty có lợi thế về phong độ khi đã thắng hai trận gần nhất, nhưng Omonia Nicosia sở hữu điểm tựa đáng kể từ việc không thua trong hai lần gặp nhau trước đó. Đây là cặp đấu khó phân định nếu chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ.

Nhìn chung, Kairat Almaty được kỳ vọng sẽ mang đến sự tự tin của đội đang có chuỗi kết quả tích cực, còn Omonia Nicosia có cơ sở để hướng trận đấu về thế cân bằng. Khả năng kiểm soát cảm xúc, duy trì cấu trúc đội hình và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra khác biệt tại GSP Stadium.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Omonia Nicosia · 0 thắng 2 hòa Kairat Almaty · 0 thắng Omonia Nicosia 0 - 0 Kairat Almaty Hòa Kairat Almaty 0 - 0 Omonia Nicosia Hòa

Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T H H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Kairat Almaty 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới