OnePlus 16: Nâng cấp camera 200MP cực khủng nhưng OxygenOS có nguy cơ bị khai tử OnePlus 16 dự kiến sở hữu cảm biến chính 200MP vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, người dùng có thể phải chia tay OxygenOS khi Oppo hợp nhất sang ColorOS.

OnePlus 16 đang dần lộ diện với những thông tin trái chiều về cả phần cứng lẫn phần mềm. Trong khi các tín đồ nhiếp ảnh có thể mong đợi một sự nâng cấp mạnh mẽ về độ phân giải camera, thì những người yêu thích giao diện thuần khiết của OxygenOS lại đứng trước nguy cơ phải làm quen với một hệ điều hành hoàn toàn mới.

Nâng cấp camera 200MP: Bước tiến lớn về phần cứng

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, OnePlus 16 sẽ mang đến một cuộc cải tổ đáng kể về hệ thống quang học. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cảm biến chính, nơi độ phân giải được dự kiến đẩy lên mức 200MP với kích thước 1/1.4 inch. Đây là sự thay đổi đáng kể so với cảm biến 50MP (kích thước 1/1.56 inch) trên phiên bản tiền nhiệm.

OnePlus 16 vẫn đang trong quá trình phát triển với những nâng cấp mạnh mẽ về camera.

Bên cạnh cảm biến chính, các thông số khác dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi đột phá. Cụ thể, máy vẫn duy trì camera góc siêu rộng 50MP và camera tele hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Mặc dù mối quan hệ hợp tác với Hasselblad đã kết thúc từ dòng OnePlus 15, việc tập trung vào kích thước cảm biến lớn cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì khả năng cạnh tranh ở phân khúc flagship.

Dấu chấm hết cho OxygenOS và sự thống trị của ColorOS

Tin tức gây tranh cãi nhất không nằm ở phần cứng mà ở hệ điều hành. Các báo cáo từ Smartprix chỉ ra rằng Oppo đang thắt chặt quyền kiểm soát đối với các thương hiệu con bao gồm OnePlus và Realme. Điều này đồng nghĩa với việc OxygenOS – vốn nổi tiếng là một trong những giao diện Android mượt mà và nhanh nhất – có thể bị khai tử để nhường chỗ cho ColorOS.

Việc chuyển dịch sang ColorOS, hệ điều hành tiêu chuẩn của Oppo, được xem là bước đi nhằm tối ưu hóa nguồn lực và thống nhất trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái. Tại thị trường Ấn Độ, các dịch vụ hậu mãi của OnePlus đã được hợp nhất dưới thương hiệu Oppo, cho thấy quá trình chuyển đổi đang diễn ra mạnh mẽ và có thể sớm áp dụng cho phần mềm toàn cầu.

Thách thức trên thị trường quốc tế

Dù cấu hình phần cứng của OnePlus 16 trông rất hứa hẹn, khả năng xuất hiện của thiết bị này trên thị trường quốc tế vẫn còn là một dấu hỏi. Quá trình tái cấu trúc tại Oppo có thể khiến OnePlus 16 bị giới hạn chỉ phát hành tại thị trường nội địa Trung Quốc, tương tự như một số dòng sản phẩm gần đây.

Thông số kỹ thuật OnePlus 15 (Tiền nhiệm) OnePlus 16 (Dự kiến) Cảm biến chính 50MP (1/1.56 inch) 200MP (1/1.4 inch) Camera góc rộng 50MP 50MP Camera Tele 3.5x 3.5x Hệ điều hành OxygenOS ColorOS

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt lớn cho thương hiệu từng được mệnh danh là "Flagship Killer". Việc mất đi bản sắc phần mềm riêng biệt có thể khiến OnePlus gặp khó khăn trong việc giữ chân tệp khách hàng trung thành vốn yêu thích sự tối giản và tốc độ của OxygenOS truyền thống.