OnePlus 16 và Oppo Find X10 Ultra có thể không ra mắt tại thị trường Ấn Độ OnePlus 16 và Oppo Find X10 Ultra rò rỉ thông tin sẽ bỏ qua thị trường Ấn Độ, dù sở hữu cấu hình đột phá với chip 2nm và pin dung lượng lên tới 9.000mAh.

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, hai mẫu điện thoại cao cấp thế hệ mới là OnePlus 16 và Oppo Find X10 Ultra có khả năng sẽ không được mở bán rộng rãi trên thị trường quốc tế. Đáng chú ý, Ấn Độ — một trong những thị trường quan trọng nhất của cả hai thương hiệu — được cho là nằm trong danh sách các khu vực bị bỏ qua lần này.

Thay đổi chiến lược phân phối toàn cầu

Trước đó, một số báo cáo cho rằng OnePlus có ý định rút lui khỏi thị trường toàn cầu để tập trung tối đa cho thị trường nội địa Trung Quốc. Mặc dù sau đó OnePlus đã xác nhận việc ngừng ra mắt sản phẩm mới tại Bắc Mỹ và Châu Âu, hãng vẫn khẳng định sẽ duy trì hoạt động bình thường tại Ấn Độ. Tuy nhiên, thông tin từ tài khoản @Gadgetsdata trên mạng xã hội X lại chỉ ra một kịch bản khác: OnePlus 16 có thể sẽ không xuất hiện tại quốc gia tỷ dân này.

Mẫu Oppo Find X9 Ultra.

Không chỉ OnePlus, Oppo cũng được cho là đang cân nhắc việc không đưa biến thể cao cấp nhất là Find X10 Ultra vào thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, người dùng tại đây vẫn có thể hy vọng vào sự xuất hiện của phiên bản Find X10 Pro Max. Hiện tại, cả OnePlus và Oppo đều chưa đưa ra thông báo chính thức, vì vậy các thông tin này vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn.

Cấu hình đột phá với chip 2nm và pin 9.000mAh

Dù chưa rõ khả năng cung ứng, nhưng những thông số kỹ thuật rò rỉ của OnePlus 16 đang gây xôn xao cộng đồng công nghệ. Dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào quý 4 năm 2026, thiết bị này được kỳ vọng sẽ kế nhiệm OnePlus 15 với những nâng cấp mang tính cách mạng.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Việc chuyển sang tiến trình 2nm hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội trong khi mức tiêu thụ điện năng được tối ưu hóa sâu. Bên cạnh đó, máy có thể sở hữu màn hình với tần số quét lên tới 185Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm siêu mượt mà cho game thủ và người dùng chuyên nghiệp.

Đáng kinh ngạc hơn, nguồn tin còn đề cập đến viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh. Đây là một con số khổng lồ đối với một chiếc smartphone flagship, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ vật liệu pin (có thể là pin silicon-carbon mật độ cao). Về khả năng nhiếp ảnh, OnePlus 16 dự kiến trang bị camera tele độ phân giải 200MP.

Hệ thống camera tiềm vọng trên Oppo Find X10 Ultra

Trong khi OnePlus tập trung vào hiệu năng và pin, Oppo Find X10 Ultra lại tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Các báo cáo chỉ ra rằng máy sẽ sử dụng hệ thống camera tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 10x, kết hợp cùng một camera tele 200MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Ngoài ra, camera trước của máy có thể sử dụng một loại cảm biến hình vuông mới lạ để cải thiện chất lượng ảnh selfie và gọi video.

Thông số kỹ thuật (Dự kiến) OnePlus 16 Oppo Find X10 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm) Chưa rõ Màn hình 185Hz Chưa rõ Dung lượng pin 9.000mAh Chưa rõ Camera Tele 200MP 200MP (Zoom 3x) Camera tiềm vọng - 50MP (Zoom 10x)

Việc các hãng smartphone cân nhắc bỏ qua một số thị trường lớn như Ấn Độ cho thấy sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh toàn cầu, có thể nhằm tối ưu hóa chi phí hoặc tập trung vào các phân khúc sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn. Người dùng yêu công nghệ sẽ cần chờ đợi thêm các thông tin xác thực từ hãng trong thời gian tới.