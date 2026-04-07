OnePlus Ace 7 lộ diện: Màn hình 185Hz và pin 9.000mAh thiết lập tiêu chuẩn mới Thế hệ OnePlus Ace 7 sắp tới gây ấn tượng với cấu hình mạnh mẽ gồm màn hình 185Hz, dung lượng pin 9.000mAh và hệ thống tản nhiệt chủ động bằng quạt tích hợp.

Sau thành công của dòng Ace 6, OnePlus đang chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo với thế hệ OnePlus Ace 7. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station đã hé lộ một thiết bị sở hữu những thông số kỹ thuật vượt xa các tiêu chuẩn smartphone cao cấp hiện nay, đặc biệt là về công nghệ hiển thị và dung lượng pin.

OnePlus Ace 7 được kỳ vọng sẽ kế thừa và phát triển mạnh mẽ từ dòng Ace 6T tiền nhiệm.

Sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống tản nhiệt chủ động

Trái tim của OnePlus Ace 7 được dự đoán là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (mã hiệu SM8850) hoặc một biến thể tinh chỉnh nhẹ mang mã SM8850Q. Đây là dòng chipset flagship xây dựng trên tiến trình 3nm hiện đại nhất, vốn cũng được trang bị trên các mẫu máy đầu bảng như OnePlus 15 và OnePlus 15T.

Đáng chú ý, để duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài, OnePlus Ace 7 được cho là sẽ tích hợp sẵn một quạt tản nhiệt bên trong thân máy. Đây là một bước đi táo bạo, thường chỉ thấy trên các dòng smartphone chuyên game (gaming phone), giúp tối ưu hóa nhiệt độ khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game đồ họa cao.

Ace 7 có thể sử dụng phiên bản tùy chỉnh của Snapdragon 8 Elite Gen 5 để tối ưu hiệu suất.

Màn hình 185Hz và viên pin dung lượng đột phá

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của OnePlus Ace 7 chính là màn hình. Thiết bị dự kiến sở hữu tấm nền kích thước 6,78 inch với độ phân giải 1.5K. Tuy nhiên, yếu tố gây kinh ngạc nhất là tần số quét lên tới 185Hz, vượt qua mức 120Hz hoặc 144Hz phổ biến trên thị trường hiện nay, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hình ảnh siêu mượt mà.

Về năng lượng, OnePlus Ace 7 thiết lập một cột mốc mới với viên pin dung lượng khoảng 9.000mAh. Đây là con số khổng lồ đối với một chiếc điện thoại thông minh tiêu chuẩn. Để nạp đầy viên pin này, máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 100W hoặc 120W, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dùng.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy sự nâng cấp toàn diện về phần cứng.

Biến thể Pro và khả năng nhiếp ảnh chuyên sâu

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, nguồn tin cũng nhắc đến sự hiện diện của OnePlus Ace 7 Pro. Biến thể cao cấp này sẽ tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh với camera tiềm vọng 50MP, sử dụng cảm biến Samsung JN5. Hệ thống này cho phép zoom quang học 3.5x, mang lại khả năng chụp ảnh xa sắc nét và chi tiết hơn.

Thông số Chi tiết dự kiến (OnePlus Ace 7) Màn hình 6,78 inch, 1.5K, 185Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 / SM8850Q Dung lượng pin ~9.000mAh Sạc nhanh 100W hoặc 120W Tản nhiệt Quạt tích hợp

Dù chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt, nhưng dựa trên truyền thống của dòng Ace 6 (trình làng vào tháng 10/2025 tại Trung Quốc), nhiều khả năng OnePlus Ace 7 series sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 10 năm nay. Với cấu hình này, OnePlus Ace 7 không chỉ là một chiếc smartphone hiệu năng cao mà còn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc thiết bị giải trí cao cấp.