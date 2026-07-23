OnePlus hé lộ N6x và tung phim tài liệu đập tan tin đồn rời Ấn Độ OnePlus đăng tải hình ảnh hé lộ mẫu smartphone giá rẻ N6x, đồng thời chuẩn bị ra mắt phim tài liệu làm rõ thông tin rút khỏi thị trường Ấn Độ.

Tương lai của thương hiệu OnePlus tại Ấn Độ đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ. Sau những diễn biến mới nhất, nhà sản xuất này đã đăng tải hình ảnh hé lộ về chiếc điện thoại OnePlus N6x sắp ra mắt, đồng thời công bố kế hoạch phát hành một bộ phim tài liệu nhằm phản hồi chính thức về các tin đồn ngừng hoạt động tại quốc gia này.

The OnePlus logo.

OnePlus N6x: Mở rộng phân khúc phổ thông tại Ấn Độ

Vào tháng 6/2026, OnePlus đã chính thức giới thiệu dòng N hoàn toàn mới tại Ấn Độ. Dòng sản phẩm mở màn với mẫu OnePlus N6 thuộc phân khúc bình dân. Chiếc điện thoại này sở hữu cấu hình ấn tượng trong tầm giá với màn hình IPS LCD 6,8 inch, vi xử lý Dimensity 6360 Apex và dung lượng pin lên tới 8.000 mAh. Mức giá niêm yết của thiết bị là 22.999 INR (khoảng 238 USD).

Tiếp nối thành công này, thông tin từ trang quảng bá trên Amazon xác nhận phiên bản tiếp theo mang tên OnePlus N6x sẽ sớm xuất hiện. Bài đăng mới nhất trên tài khoản X chính thức của OnePlus hé lộ hai tùy chọn màu sắc mới là xanh lam nhạt và đỏ hạt dẻ. Dù chi tiết thông số kỹ thuật và ngày mở bán chính thức vẫn chưa được công bố, sự xuất hiện của N6x cho thấy hãng tiếp tục bổ sung lựa chọn cho dòng máy giá rẻ.

Thông số OnePlus N6 OnePlus N6x (Dự kiến) Màn hình 6,8 inch IPS LCD Chưa xác định Vi xử lý Dimensity 6360 Apex Chưa xác định Dung lượng pin 8.000 mAh Chưa xác định Tùy chọn màu sắc Tiêu chuẩn Xanh lam nhạt, Đỏ hạt dẻ Mức giá quy đổi ~238 USD (22.999 INR) Chưa công bố

Thực hư tin đồn OnePlus ngưng hoạt động tại thị trường Ấn Độ

Bên cạnh sản phẩm mới, thông tin OnePlus sản xuất phim tài liệu về hoạt động kinh doanh cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, thương hiệu này đã xác nhận chính thức rút lui khỏi các thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. Ngay sau đó, một báo cáo từ Bloomberg nhận định OnePlus có khả năng sẽ tiếp tục rời khỏi Ấn Độ để tập trung toàn bộ nguồn lực vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Đáp lại thông tin trên, đại diện OnePlus Ấn Độ khẳng định thương hiệu vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh bình thường tại đây. Việc chuẩn bị phát hành bộ phim tài liệu là động thái mạnh mẽ nhằm củng cố cam kết gắn bó lâu dài với người dùng bản địa.

Tuy nhiên, chiến lược sản phẩm của hãng tại Ấn Độ có thể đối mặt với những điều chỉnh lớn. Một số nguồn tin rò rỉ gần đây cho biết thế hệ smartphone cao cấp tiếp theo là OnePlus 16 có thể sẽ không được phân phối tại Ấn Độ, mở ra khả năng hãng chỉ tập trung vào các dòng thiết bị tầm trung và giá rẻ tại thị trường này.