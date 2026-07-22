OnePlus khai tử OxygenOS để chuyển sang ColorOS 17: Bước ngoặt đồng bộ hóa phần mềm OnePlus chính thức thay thế OxygenOS bằng ColorOS 17 trên toàn cầu nhằm tối ưu hóa quy trình cập nhật và tận dụng năng lực nghiên cứu chung với OPPO.

OnePlus vừa xác nhận một thay đổi mang tính bước ngoặt trong chiến lược phần mềm khi quyết định khai tử hệ điều hành OxygenOS trên phạm vi toàn cầu. Thay thế cho nền tảng quen thuộc này sẽ là ColorOS 17, giao diện vốn được phát triển bởi OPPO. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận người dùng của thương hiệu này sau giai đoạn tái cấu trúc quy mô lớn.

Lý do OnePlus từ bỏ OxygenOS để chuyển sang ColorOS 17

Theo thông tin từ diễn đàn OnePlus Community, việc đồng bộ hóa phần mềm giữa OnePlus và OPPO nhằm mục đích tối ưu hóa quy trình phát triển sản phẩm. Bằng cách sử dụng chung một nền tảng, OnePlus có thể tận dụng tối đa năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) từ OPPO, từ đó đẩy nhanh tốc độ tung ra các bản cập nhật hệ điều hành và nâng cao chất lượng phần mềm cho người dùng cuối.

ColorOS 17 hứa hẹn mang lại giao diện mượt mà và nhiều tính năng thông minh cho người dùng OnePlus

Khi ColorOS 17 chính thức phát hành, người dùng OnePlus sẽ nhận được tùy chọn nâng cấp tự nguyện. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ mang lại những tính năng thông minh mới nhất và trải nghiệm vận hành ổn định hơn nhờ sự tập trung nguồn lực từ cả hai thương hiệu.

Danh sách các thiết bị OnePlus dự kiến nhận bản cập nhật ColorOS 17

Dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm hiện tại, danh sách các thiết bị đủ điều kiện nâng cấp lên ColorOS 17 đã được lộ diện, bao gồm cả điện thoại flagship, dòng tầm trung và máy tính bảng.

Dòng điện thoại cao cấp (Flagship)

OnePlus Open

OnePlus 15, 15R

OnePlus 13, 13R, 13s, 13T

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11

Dòng điện thoại tầm trung (Nord Series)

OnePlus N6

OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord 5, Nord CE 5

OnePlus Nord 4

Dòng máy tính bảng (Tablet)

OnePlus Pad 4, Pad 3, Pad 2

OnePlus Pad Lite, Pad Go 2

Danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật ColorOS 17 đã lộ diện đầy đủ

Trải nghiệm ColorOS trên các dòng sản phẩm mới

Nếu người dùng muốn trải nghiệm sớm các tính năng và sự tối ưu của giao diện ColorOS, các dòng sản phẩm mới nhất từ OPPO như Find X9 Ultra hiện là những đại diện tiêu biểu nhất về sức mạnh phần cứng lẫn phần mềm.

Thông số Chi tiết trên OPPO Find X9 Ultra Màn hình AMOLED 6.82 inch 2K+, 144Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB Camera Bộ 5 camera 200MP, hỗ trợ Hasselblad, quay video 8K Pin và Sạc 7050mAh, sạc nhanh SuperVOOC 100W, AIRVOOC 50W Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Việc chuyển đổi sang ColorOS 17 được xem là bước đi thực tế của OnePlus trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi sự tinh gọn trong bộ máy vận hành và tốc độ phản hồi phần mềm nhanh chóng hơn đối với các phản hồi từ cộng đồng người dùng toàn cầu.