OnePlus Pad 3 nhận bản cập nhật OxygenOS mới: Hỗ trợ âm thanh Bluetooth kép và điều khiển PC từ xa Bản cập nhật OxygenOS 16.0.9.400 trên OnePlus Pad 3 cho phép truyền âm thanh đến hai thiết bị Bluetooth cùng lúc, nâng cấp bảo mật và bổ sung tiện ích cho ứng dụng Thời tiết.

OnePlus vừa chính thức phát hành bản cập nhật OxygenOS 16.0.9.400 cho máy tính bảng OnePlus Pad 3. Đây là bước đi tiếp theo của hãng trong việc mang những tính năng cao cấp từ dòng điện thoại flagship sang phân khúc máy tính bảng, đặc biệt là khả năng tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh không dây.

Công nghệ âm thanh Bluetooth kép trên OnePlus Pad 3

Điểm nhấn quan trọng nhất trong bản cập nhật lần này là tính năng âm thanh Bluetooth kép (dual Bluetooth audio). Tính năng này cho phép người dùng truyền phát âm thanh đồng thời đến hai cặp tai nghe không dây hoặc loa Bluetooth khác nhau. Điều này cực kỳ hữu ích khi hai người muốn cùng xem phim hoặc nghe nhạc trên một chiếc máy tính bảng mà không cần chia sẻ chung một cặp tai nghe.

Hệ thống cung cấp khả năng điều khiển âm lượng độc lập cho từng thiết bị kết nối. Đáng chú ý, tính năng này không giới hạn trong hệ sinh thái của OnePlus hay Nord; người dùng có thể kết nối với hầu hết các loại tai nghe Bluetooth hiện có trên thị trường. Trước đó, tính năng tương tự đã được triển khai trên các dòng điện thoại OnePlus 15, OnePlus 13 và OnePlus 12.

OnePlus Pad 3 là thiết bị mới nhất nhận được tính năng âm thanh Bluetooth kép

Mở rộng tiện ích và tối ưu hóa giao diện

Bên cạnh cải tiến về âm thanh, OxygenOS 16.0.9.400 còn mang đến nhiều thay đổi về mặt tính năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng hàng ngày. Ứng dụng Thời tiết hiện đã được bổ sung các thông tin chi tiết về thiên văn như thời gian mặt trăng mọc, mặt trăng lặn và các pha mặt trăng ngay trên màn hình chính.

Trong giao diện ngăn ứng dụng (App Drawer), chế độ xem Danh mục (Categories) có thêm phần "Gợi ý ứng dụng". Hệ thống sẽ tự động phân tích và hiển thị các ứng dụng thường xuyên được sử dụng nhất để người dùng có thể truy cập nhanh chóng. Ngoài ra, tính năng Device Connect cũng được nâng cấp, cho phép người dùng khóa hoặc mở khóa máy tính cá nhân (PC) từ xa thông qua máy tính bảng mà không cần nhập mật khẩu trực tiếp trên máy tính.

Nâng cấp bảo mật và khả năng tương thích

Về khía cạnh an toàn dữ liệu, bản cập nhật cho phép người dùng đăng ký khuôn mặt dự phòng cho tính năng Face Unlock. Cải tiến này giúp hệ thống nhận diện chính xác hơn trong các trường hợp người dùng đeo kính hoặc trang điểm đậm. OnePlus cũng tích hợp bản vá bảo mật Android tháng 07/2026 để bảo vệ thiết bị trước các lỗ hổng mới.

Hạng mục Chi tiết cải tiến trên OxygenOS 16.0.9.400 Âm thanh Hỗ trợ Bluetooth kép, phát đồng thời 2 thiết bị, chỉnh âm lượng riêng Kết nối Điều khiển khóa/mở khóa PC từ xa thông qua Device Connect Giao diện App Drawer thêm mục "Gợi ý ứng dụng"; Thời tiết thêm dữ liệu mặt trăng Bảo mật Thêm khuôn mặt dự phòng cho Face Unlock; Bản vá bảo mật tháng 07/2026

Mặc dù OnePlus gần đây đã xác nhận kế hoạch thu hẹp phạm vi hoạt động tại thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu để tập trung vào Ấn Độ và Trung Quốc, hãng cam kết vẫn duy trì hỗ trợ phần mềm đầy đủ cho các thiết bị hiện có theo đúng lộ trình đã công bố. Người dùng OnePlus Pad 3 có thể kiểm tra và tải về bản cập nhật mới thông qua phần cài đặt hệ thống.