OnePlus xác nhận ra mắt điện thoại mới giữa tin đồn rút khỏi thị trường toàn cầu OnePlus xác nhận sự hiện diện của mẫu N6x tại Ấn Độ, bất chấp thông tin từ Bloomberg cho rằng hãng sẽ rút khỏi thị trường quốc tế để tập trung vào Trung Quốc.

Thương hiệu điện thoại OnePlus đang đứng trước những thay đổi chiến lược mang tính bước ngoặt. Trong khi các báo cáo quốc tế chỉ ra khả năng hãng sẽ rút lui khỏi nhiều thị trường lớn, OnePlus lại bất ngờ xác nhận sự xuất hiện của một mẫu smartphone mới thuộc phân khúc phổ thông.

Chiến lược thu hẹp quy mô và tin đồn rời bỏ thị trường quốc tế

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, OnePlus có thể đang lên kế hoạch rút khỏi các thị trường trọng điểm bao gồm châu Âu và Mỹ. Đáng chú ý, nguồn tin này còn cho rằng lộ trình dừng hoạt động có thể mở rộng sang Ấn Độ vào năm 2027. Nếu kịch bản này xảy ra, thương hiệu từng được mệnh danh là "Flagship Killer" sẽ chỉ tập trung hoạt động duy nhất tại thị trường nội địa Trung Quốc.

The OnePlus logo.

Việc thay đổi chiến lược này được cho là để tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, OnePlus vẫn duy trì các hoạt động thương mại sôi nổi, đặc biệt là việc liên tục làm mới dòng N series dành cho phân khúc giá rẻ.

Lộ diện OnePlus N6x: Bước đi chiến lược tại phân khúc phổ thông

Bất chấp những đồn đoán về việc rút lui dài hạn, một trang giới thiệu (microsite) trên Amazon India đã chính thức xác nhận sự tồn tại của mẫu OnePlus N6x. Đây là phiên bản kế nhiệm của chiếc OnePlus N6 vừa được ra mắt vào tháng 06/2026.

The OnePlus N6x confirmed.

Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết của N6x chưa được công bố, giới phân tích kỳ vọng thiết bị sẽ có những nâng cấp dựa trên nền tảng của phiên bản tiền nhiệm. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của OnePlus N6 để tham khảo:

Thông số Chi tiết trên OnePlus N6 Màn hình 6,8 inch IPS LCD, độ phân giải 720 x 1.570 pixels Vi xử lý Dimensity 6360 Apex Camera chính 50MP Dung lượng pin 8.000mAh Sạc nhanh 45W Giá khởi điểm Khoảng 22.999 Rs (~238 USD) cho bản 4GB/128GB

Việc OnePlus N6 sở hữu viên pin lên tới 8.000mAh là một điểm nhấn kỹ thuật đáng kể trong phân khúc giá rẻ, và người dùng đang kỳ vọng N6x sẽ tiếp tục duy trì hoặc cải thiện ưu thế về thời lượng sử dụng này.

Kỳ vọng vào thế hệ flagship OnePlus 16

Song song với các dòng máy phổ thông, các thông tin rò rỉ cũng bắt đầu tập trung vào thế hệ cao cấp tiếp theo là OnePlus 16. Dự kiến, mẫu flagship này sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào quý IV năm 2026 với những nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống camera.

Sự tồn tại song song của các kế hoạch ra mắt sản phẩm mới và tin đồn rút lui cho thấy một sự mâu thuẫn trong ngắn hạn. Có khả năng OnePlus đang thực hiện quá trình chuyển đổi dần dần, ưu tiên các thị trường mang lại lợi nhuận ổn định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về sự hiện diện toàn cầu vào cuối thập kỷ này.