OneXPlayer X2 Mini Pro chính thức mở bán: Chip AMD Strix Halo và RAM 64GB cực khủng OneXPlayer X2 Mini Pro hiện đã có sẵn với chip Ryzen AI Max+ 388, màn hình OLED 1.100 nits và tùy chọn tản nước, thiết lập chuẩn mực mới cho máy chơi game cầm tay.

Sau giai đoạn gọi vốn cộng đồng thành công trên Indiegogo, OneXPlayer đã chính thức mở bán trực tiếp mẫu máy chơi game cầm tay thế hệ mới nhất của mình - X2 Mini Pro. Đây là một trong những thiết bị đầu tiên trên thị trường khai thác sức mạnh từ nền tảng AMD Strix Halo, hướng đến phân khúc người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi hiệu năng xử lý đồ họa vượt trội trên một thiết bị di động.

OneXPlayer X2 Mini Pro chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Strix Halo

Điểm nhấn quan trọng nhất của OneXPlayer X2 Mini Pro nằm ở bộ vi xử lý Ryzen AI Max+ 388. Dù không phải là biến thể cao cấp nhất như Ryzen AI Max+ 395 trên dòng OneXPlayer Apex, nhưng con chip 8 nhân này vẫn sở hữu nhân đồ họa tích hợp Radeon 8060S cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt, khi kết hợp với module tản nhiệt nước tùy chọn, thiết bị có thể đẩy mức tiêu thụ điện năng (TDP) lên tới 120W, một con số ấn tượng đối với một chiếc handheld.

Để hỗ trợ tối đa cho sức mạnh xử lý, OneXPlayer trang bị cho máy các tùy chọn RAM LPDDR5X dung lượng 48 GB hoặc 64 GB. Tốc độ bus cũng có sự khác biệt rõ rệt: phiên bản 48 GB chạy ở mức 7.464 MT/s, trong khi bản 64 GB đạt tới 8.000 MT/s, đảm bảo băng thông rộng cho các tác vụ đồ họa nặng và đa nhiệm.

Trải nghiệm thị giác với tấm nền OLED chất lượng cao

X2 Mini Pro sở hữu màn hình OLED kích thước 8,8 inch, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels. Đây là loại tấm nền landscape nguyên bản, giúp loại bỏ các lỗi hiển thị thường gặp trên các màn hình dọc được xoay ngang. Màn hình này hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) từ 30 Hz đến 144 Hz, mang lại sự mượt mà trong từng khung hình.

Đáng chú ý, độ sáng đỉnh của màn hình có thể đạt tới 1.100 nits ở chế độ HDR, cho phép hiển thị nội dung rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Bên cạnh đó, thiết kế tay cầm có thể tháo rời đặc trưng của OneXPlayer tiếp tục được duy trì, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng.

Khả năng mở rộng và lưu trữ linh hoạt

Về khả năng lưu trữ, thiết bị tích hợp khe cắm SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 và một khe cắm Mini SSD bổ sung, cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng. Hệ thống cổng kết nối cũng rất đầy đủ với USB 4, USB 3.2 Type-C và USB 3.2 Type-A, đảm bảo khả năng tương thích với nhiều phụ kiện ngoại vi.

Dưới đây là chi tiết các phiên bản và mức giá đang được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của OneXPlayer:

Cấu hình (Ryzen AI Max+ 388) Giá niêm yết (USD) 48 GB RAM, 1 TB SSD 2.499 48 GB RAM, 1 TB SSD, tản nhiệt nước 2.579 64 GB RAM, 1 TB SSD 2.799 64 GB RAM, 1 TB SSD, tản nhiệt nước 2.879 64 GB RAM, 2 TB SSD 2.999 64 GB RAM, 2 TB SSD, tản nhiệt nước 3.079

Tất cả các cấu hình dự kiến sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng từ tháng 8. Với mức giá khởi điểm từ 2.499 USD, OneXPlayer X2 Mini Pro không dành cho số đông mà hướng trực tiếp đến những game thủ và người dùng chuyên nghiệp muốn sở hữu một "trạm làm việc" di động mạnh mẽ nhất hiện nay.