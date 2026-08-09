Học và làm theo Bác Hồ Ông cựu chiến binh tỷ phú Bằng ý chí của người lính, sự bền bỉ với nghề truyền thống và khát vọng làm giàu trên chính quê hương, cựu chiến binh (CCB) Phạm Cao Khương (SN 1954, phường Phú Thủy) đã gây dựng thành công thương hiệu nước mắm của riêng mình, góp phần đưa đặc sản quê nhà vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Từ ý chí người lính, ông Khương đã đưa thương hiệu nước mắm của mình vươn xa

Không khuất phục trước nghịch cảnh

Trong căn xưởng luôn phảng phất hương nước mắm truyền thống, ông Khương tỉ mỉ kiểm tra từng thùng cá đang ủ chượp. Với ông, mỗi giọt nước mắm không đơn thuần là thành quả của quá trình lao động bền bỉ mà còn là kết tinh của tâm huyết và chữ tín mà ông gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Tháng 8/1971, khi mới 17 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường B1. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội rồi chuyển ngành, công tác tại tỉnh Thuận Hải cũ. Năm 1992, do di chứng chiến tranh ảnh hưởng đến sức khỏe, ông nghỉ hưu theo chế độ mất sức lao động.

Trở về đời thường, cuộc sống gia đình chồng chất khó khăn khi đồng lương ít ỏi không đủ trang trải sinh hoạt. Nhưng cũng như trên chiến trường, người lính năm xưa không chấp nhận khuất phục trước nghịch cảnh.

Nhận thấy Bình Thuận có nguồn cá cơm dồi dào và nghề làm nước mắm truyền thống phát triển, ông quyết định khởi nghiệp với nghề sản xuất nước mắm. Những ngày đầu, với số vốn ít ỏi và chỉ vài thùng chượp, ông gần như tự đảm đương mọi công đoạn, từ mua cá, muối chượp, theo dõi quá trình ủ đến đóng chai, tiêu thụ sản phẩm.

Để tạo ra những giọt nước mắm đạt chất lượng, ông không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở làm nghề lâu năm, tìm hiểu kỹ từ khâu chọn cá cơm tươi, tỷ lệ phối trộn muối đến quy trình ủ chượp truyền thống. “Làm nước mắm cần nhất là sự kiên nhẫn. Nếu nóng vội thì không thể có sản phẩm ngon”, ông Khương chia sẻ.

Thành quả từ nghề truyền thống quê hương

Những ngày đầu lập nghiệp không hề dễ dàng. Sản phẩm chủ yếu được bán cho người dân địa phương và các mối quen, đầu ra bấp bênh, vốn bị “giam” trong những thùng chượp suốt nhiều tháng khiến việc xoay vòng sản xuất gặp nhiều khó khăn.

CCB Phạm Cao Khương tỉ mỉ kiểm tra chất lượng từng mẻ nước mắm.

Được chính quyền địa phương, ngành công thương và Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, ông Khương từng bước đầu tư mở rộng nhà xưởng, bổ sung hệ thống thùng ủ, cải tiến quy trình đóng chai và hoàn thiện mẫu mã sản phẩm. Nhờ kiên trì giữ gìn chất lượng, nước mắm của cơ sở ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, sản phẩm còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Philippines và Liên bang Nga, góp phần quảng bá thương hiệu nước mắm truyền thống của quê hương.

Hiện nay, cơ sở đạt doanh thu khoảng 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động cùng khoảng 25 lao động thời vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Theo ông Khương, điều đáng quý nhất không phải là cơ sở phát triển đến đâu mà là vẫn giữ được nghề truyền thống, tạo thêm việc làm và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, người CCB ấy còn luôn gìn giữ nghĩa tình đồng đội. Hằng năm, ông tích cực đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm đồng đội, hỗ trợ người yếu thế và giúp đỡ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Ông Huỳnh Thanh Tùng, Chủ tịch Hội CCB Khối các Công ty Kinh doanh Dịch vụ và Thương mại Phan Thiết chia sẻ: “Ông Phạm Cao Khương là CCB làm kinh tế giỏi điển hình tiêu biểu ở địa phương. Trong hoạt động hội, khối, ông luôn tích cực tham gia và hỗ trợ đồng đội, là tấm gương sáng để nhiều hội viên noi theo”.

Với những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế và công tác hội, CCB Phạm Cao Khương đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Ông trở thành tấm gương sáng về ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, truyền cảm hứng để nhiều hội viên CCB học tập, noi theo.