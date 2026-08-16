Thể thao 360 Ông Đoàn Quốc Việt làm HLV trưởng đội hạng Nhất Lâm Đồng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng cho biết, ông Đoàn Quốc Việt sẽ trở lại dẫn dắt đội bóng đá nam Lâm Đồng trên cương vị huấn luyện viên (HLV) trưởng tại mùa giải Hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Ông Đoàn Quốc Việt trong một trận đấu của đội hạng Nhì Lâm Đồng trên sân Đà Lạt

Ông Đoàn Quốc Việt (SN 1967, quê Đà Lạt), cựu tuyển thủ đội tuyển bóng đá Lâm Đồng thi đấu trong giai đoạn từ 1986 - 2000. Ông trưởng thành trong thời kỳ đội bóng đá nam Lâm Đồng được biết đến với biệt danh “Cơn lốc cao nguyên”.

Từ năm 2001 đến nay, ông tham gia công tác huấn luyện cho bóng đá Lâm Đồng, góp phần đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ của tỉnh, đưa các đội tuyển trẻ tham dự và đạt thành tích cao tại các giải trẻ quốc gia.

Một trận đấu của đội Lâm Đồng trong giải hạng Nhì quốc gia trên sân Đà Lạt

Ông Đoàn Quốc Việt nhiều năm giữ cương vị HLV trưởng đội bóng đá nam Lâm Đồng thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia, với nhiều mùa giải để lại dấu ấn. Ông có bằng A về huấn luyện bóng đá do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp từ năm 2003.

Với kinh nghiệm thi đấu bóng đá đỉnh cao cùng với kiến thức và chuyên môn tích lũy qua nhiều năm của mình, ông Đoàn Quốc Việt được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung hiệu quả cho Ban Huấn luyện đội bóng đá Lâm Đồng trong mùa giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sắp đến.