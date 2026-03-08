Pháp luật - Đời sống Ðồng hành với cơ sở lưu trú chuyển đổi số Với việc triển khai hệ thống khai báo tạm trú mới, Công an tỉnh Lâm Đồng không chỉ hướng dẫn doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với quy trình mới mà còn góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Cán bộ Phòng QLXNC hướng dẫn cơ sở lưu trú sử dụng hệ thống khai báo tạm trú mới. Ảnh Lê Tiến

Đến tận cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ

Là địa phương có thế mạnh về du lịch, Lâm Đồng luôn đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý cư trú vì vậy trở thành giải pháp quan trọng để xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Từ ngày 21/5/2026, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống phần mềm khai báo tạm trú mới, thay thế các phần mềm trước đây và tích hợp khai báo lưu trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài trên cùng một nền tảng điện tử. Tuy mang lại nhiều tiện ích, hệ thống mới cũng khiến không ít doanh nghiệp, khách sạn và hộ kinh doanh lưu trú bỡ ngỡ trong những ngày đầu triển khai. Thay vì chỉ ban hành văn bản hướng dẫn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng cơ sở để hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn thao tác ngay tại chỗ. Đến nay, Phòng QLXNC đã hỗ trợ 68 doanh nghiệp, khách sạn và hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh. Từ đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin đến khai báo lưu trú, các cơ sở đều được cán bộ hướng dẫn ngay tại chỗ.

Cán bộ Phòng QLXNC hướng dẫn nhân viên cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú trên thiết bị di động. Ảnh Lê Tiến

Không chỉ hướng dẫn sử dụng phần mềm, cán bộ, chiến sĩ còn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành để kịp thời tháo gỡ, giúp các cơ sở lưu trú yên tâm thực hiện quy định mới, không ảnh hưởng đến hoạt động đón tiếp và phục vụ du khách.

Website do Phòng QLXNC xây dựng giúp các cơ sở lưu trú chủ động tra cứu hướng dẫn khai báo tạm trú. Ảnh Lê Tiến

Hỗ trợ cả trực tiếp và trực tuyến

Để doanh nghiệp chủ động tra cứu trong quá trình sử dụng phần mềm, Phòng QLXNC đã xây dựng website hướng dẫn riêng. Trên website huongdankbtt.com, quy trình đăng ký tài khoản, khai báo tạm trú và các nội dung hướng dẫn được sắp xếp theo từng nhóm, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin khi cần. Nhờ đó, nhiều cơ sở lưu trú có thể chủ động thực hiện các bước khai báo mà không phải chờ cán bộ đến hướng dẫn trực tiếp. Việc kết hợp giữa hướng dẫn tại cơ sở và hỗ trợ trực tuyến giúp doanh nghiệp nhanh chóng làm quen với hệ thống mới, hạn chế sai sót khi khai báo, đồng thời giảm thời gian thực hiện thủ tục. Trang hướng dẫn này cũng trở thành kênh hỗ trợ thường xuyên giữa lực lượng công an và các cơ sở lưu trú. Mỗi khi phát sinh tình huống mới hoặc cần cập nhật quy trình, các cơ sở lưu trú có thể chủ động tra cứu, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện thủ tục.

Cán bộ Phòng QLXNC trao đổi, nắm bắt vướng mắc của cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện khai báo tạm trú trên hệ thống mới. Ảnh Lê Tiến

Thiếu tá Phạm Đăng Phước - cán bộ Phòng QLXNC Công an tỉnh cho biết, ngay từ khi phần mềm mới được đưa vào sử dụng, đơn vị xác định phải xuống tận cơ sở để doanh nghiệp sớm làm quen với quy trình mới. Phần mềm mới giúp các cơ sở lưu trú giảm thủ tục, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho khách, đồng thời giúp lực lượng công an quản lý dữ liệu đồng bộ, chính xác theo thời gian thực.

Từ việc xuống tận cơ sở hướng dẫn đến duy trì hỗ trợ qua nền tảng trực tuyến, Phòng QLXNC Công an tỉnh đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với hệ thống khai báo mới, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.