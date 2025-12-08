Chính trị Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND TP HCM Thủ tướng quyết định xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch UBND TP HCM và các chức vụ khác với ông Lê Thanh Hải, do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Theo quyết định ngày 12/8 của Thủ tướng, thời gian thi hành kỷ luật ông Hải tính từ 21/5/2024.

Cùng ngày, Thủ tướng buộc thôi việc ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Nội vụ (nguyên Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội) do có vi phạm, khuyết điểm và đã bị Ban bí thư khai trừ khỏi Đảng.

Giữa tháng 5/2024, Trung ương quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng với ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Lê Thanh Hải, tại một sự kiện ở TP HCM, tháng 4/2022

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật; quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các ông cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Những vi phạm này gây "hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng". Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Ông Lê Thanh Hải năm nay 75 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương ba khóa 9-11. Sự nghiệp của ông gắn liền với TP HCM qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Thành ủy hai nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.