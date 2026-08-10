Thời sự Lâm Đồng Ông Trần Văn Hiệp được giao quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 Sáng 10/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.



Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao quyết định quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 đối với ông Trần Văn Hiệp

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định giao quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng số 1 đối với ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì lễ công bố

Ông Trần Văn Hiệp có chuyên ngành Kỹ sư xây dựng. Trước khi được giao quyền Giám đốc, ông Hiệp đã đảm nhận qua nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng (trước sáp nhập); Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn QLDA và Kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng (trước sáp nhập)...

Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Đỗ Văn Chung thông qua các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đối với công tác cán bộ

Giao nhiệm vụ cho quyền Giám đốc mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ông Trần Văn Hiệp khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ trên cương vị mới.

Với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ông Hiệp phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 đoàn kết, thống nhất, tiên phong và giữ vững vai trò quan trọng trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng của tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn ông Trần Văn Hiệp phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo sự đoàn kết, thống nhất để Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

“ Cương vị mới, khối lượng công việc nhiều, trọng trách lớn, đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo để cùng tập thể đồng lòng, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Cũng tại đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Nhân Bản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1. Theo đó, ông Nguyễn Nhân Bản sẽ được hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười quyết định cho thôi việc đối với ông Nguyễn Nhân Bản

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông Nguyễn Nhân Bản trong quá trình hơn 26 năm công tác, nhất là ở lĩnh vực xây dựng, giao thông và quản lý đầu tư xây dựng.

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông Nguyễn Nhân Bản trong quá trình hơn 26 năm công tác

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, sau khi thôi việc, với những kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Bản sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và địa phương nói chung.