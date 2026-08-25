OPPO A7 Pro lộ diện qua các chứng nhận quốc tế: Trang bị pin 8.000 mAh kèm sạc nhanh 45W Sau màn ra mắt của A7 Pro Max tại Trung Quốc, OPPO A7 Pro vừa đạt kiểm định tại Brazil, Malaysia và Thái Lan với viên pin 8.000 mAh cùng bộ sạc nhanh 45W.

Sau khi trình làng mẫu OPPO A7 Pro Max tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu điện thoại OPPO tiếp tục chuẩn bị cho sự xuất hiện của phiên bản tiêu chuẩn mang tên OPPO A7 Pro. Những dữ liệu chứng nhận mới nhất từ các cơ quan quản lý viễn thông quốc tế đã hé lộ thông số kỹ thuật đáng chú ý của thiết bị này, đặc biệt là dung lượng pin vượt trội so với mặt bằng chung phân khúc tầm trung.

Thông tin OPPO A7 Pro

Hàng loạt chứng nhận quốc tế trước thềm ra mắt toàn cầu

Mẫu smartphone mới của OPPO mang số hiệu model CPH2931 đã chính thức xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Anatel - cơ quan quản lý viễn thông tại Brazil. Trước đó, mã thiết bị này cũng đã được ghi nhận thông qua các chứng nhận tiêu chuẩn tại Thái Lan và Malaysia. Việc liên tiếp hoàn tất các thủ tục kiểm định tại nhiều quốc gia cho thấy thời điểm thương mại hóa phiên bản quốc tế của dòng máy này đang đến rất gần.

Về ngôn ngữ thiết kế, tài liệu rò rỉ cho thấy OPPO A7 Pro sở hữu cụm camera sau dạng nằm ngang với hệ thống hai ống kính cùng đèn flash LED. Cách bố trí này mang lại diện mạo mới mẻ, tối ưu tính thẩm mỹ và hướng đến nhóm người dùng trẻ tuổi.

Cấu hình năng lượng: Pin 8.000 mAh kết hợp sạc nhanh 45W

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên OPPO A7 Pro nằm ở hệ thống cấp nguồn. Dù không chạm ngưỡng 10.000 mAh như phiên bản Pro Max, thiết bị vẫn được tích hợp viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh. Mức dung lượng này đảm bảo khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài dưới cường độ sử dụng liên tục, đồng thời giúp máy giữ được kích thước tổng thể cân đối hơn.

Đi kèm với viên pin lớn, tài liệu kiểm định xác nhận thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với củ sạc công suất 45W đi kèm sẵn trong hộp. Giải pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, cân bằng hiệu quả giữa thời lượng pin dài và trải nghiệm sạc hàng ngày.

Thông số Chi tiết rò rỉ trên OPPO A7 Pro Mã model CPH2931 Dung lượng pin 8.000 mAh Công suất sạc nhanh 45W (kèm sẵn củ sạc) Chứng nhận đã đạt Anatel (Brazil), Thái Lan, Malaysia Cụm camera sau Cụm camera kép nằm ngang kèm đèn flash LED

Với cấu hình pin nổi bật cùng thiết kế hiện đại, OPPO A7 Pro hứa hẹn sẽ tạo thêm sự cạnh tranh sôi động trong phân khúc điện thoại tầm trung khi chính thức phát hành trên thị trường quốc tế.