OPPO A7 Pro Max lộ diện ảnh chụp thực tế: Camera 50MP góc siêu rộng và pin 10,000 mAh OPPO vừa công bố hình ảnh chụp thử từ camera 50MP của A7 Pro Max trước ngày ra mắt 4/8. Mẫu smartphone tầm trung này sở hữu pin 10,000 mAh và sạc 80W.

OPPO vừa chính thức đăng tải bộ ảnh chụp thử từ hệ thống camera của mẫu điện thoại OPPO A7 Pro Max trước thời điểm ra mắt vào ngày 4/8. Thiết bị gây chú ý trong phân khúc tầm trung nhờ trang bị camera trước 50MP góc siêu rộng, camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS cùng viên pin dung lượng lớn 10,000 mAh.

Thông số camera OPPO A7 Pro Max

Camera selfie 50MP góc siêu rộng 100 độ

Đáng chú ý trên mặt trước của máy là camera selfie độ phân giải 50 megapixel, mức thông số hiếm gặp trên các dòng máy tầm trung. Ống kính này tích hợp góc chụp siêu rộng 100 độ, giúp mở rộng không gian khung hình khi chụp ảnh nhóm mà không gặp tình trạng méo góc hay thiếu chi tiết.

Bên cạnh đó, hình ảnh thực tế công bố cho thấy thuật toán xử lý hình ảnh của OPPO tập trung tái tạo tông màu da tự nhiên. Tấm ảnh giữ được chi tiết chân thực trên khuôn mặt, tránh hiện tượng bệt màu hoặc can thiệp phần mềm quá đà.

Hệ thống camera sau 50MP OIS kết hợp đèn flash thông minh

Ở mặt sau, OPPO A7 Pro Max sử dụng cảm biến chính 50 megapixel tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS), hỗ trợ triệt tiêu rung lắc khi chụp ảnh hoặc quay video trong điều kiện di chuyển. Đi kèm với cảm biến chính là một ống kính đơn sắc 2 megapixel và hệ thống đèn flash thông minh thế hệ mới.

OPPO A7 Pro Max sẽ có camera cao cấp

Trong điều kiện đủ sáng, camera tái tạo dải nhạy sáng (dynamic range) tốt, tách bạch giữa các vùng sáng và vùng tối. Khi chuyển sang chế độ chân dung ban đêm, hệ thống đèn flash kết hợp cùng thuật toán AI giúp làm nổi bật chủ thể, đồng thời hỗ trợ xử lý hậu cảnh với hiệu ứng xóa phông mượt mà.

Cấu hình phần cứng với pin 10,000 mAh và sạc 80W

Ngoài nâng cấp về khả năng chụp ảnh, OPPO A7 Pro Max là mẫu điện thoại đầu tiên của thương hiệu sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 10,000 mAh. Để tối ưu thời gian nạp năng lượng cho viên pin này, thiết bị đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 80W.

OPPO A7 Pro Max sẽ ra mắt vào ngày 4/8 với pin khủng

Về khả năng hiển thị, sản phẩm trang bị màn hình OLED phẳng 6.78 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5, vận hành trên giao diện ColorOS 16. Theo nhà sản xuất, thiết bị đã hoàn thành bài kiểm tra độ bền 72 tháng và có khả năng chịu đựng luồng khí thải nhiệt độ cao trong thử nghiệm độ bền.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình OLED 6.78 inch, 1.5K, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 Camera trước 50MP, góc rộng 100 độ Camera sau 50MP OIS + 2MP đơn sắc, Flash thông minh Dung lượng pin 10,000 mAh, sạc nhanh 80W Hệ điều hành ColorOS 16

Thời điểm ra mắt và các phiên bản bộ nhớ

OPPO xác nhận sẽ chính thức ra mắt OPPO A7 Pro Max tại thị trường Trung Quốc vào lúc 14:30 ngày 4/8 (theo giờ địa phương). Máy có 3 tùy chọn màu sắc gồm Wind Rider, Cam và Đen.

Các tùy chọn màu sắc của OPPO A7 Pro Max

Thiết bị mang đến 3 cấu hình bộ nhớ để lựa chọn, bao gồm phiên bản 8GB RAM + 128GB ROM, 12GB RAM + 256GB ROM và phiên bản cao nhất 12GB RAM + 512GB ROM.