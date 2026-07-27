Oppo A7 Pro Max ra mắt với pin 10.000 mAh vượt trội cùng thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng Oppo chính thức công nhận mẫu smartphone giá rẻ A7 Pro Max sở hữu viên pin dung lượng lớn nhất lịch sử 10.000 mAh cùng thiết kế mỏng hơn iPhone 17 Pro.

Oppo vừa chính thức xác nhận sự xuất hiện của Oppo A7 Pro Max, thành viên mới nhất thuộc dòng sản phẩm A-series hướng tới phân khúc phổ thông. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên thiết bị này chính là viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, xác lập kỷ lục về dung lượng pin lớn nhất từng được trang bị trên một chiếc điện thoại thông minh của thương hiệu Oppo.

Oppo A7 Pro Max sở hữu dung lượng pin vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm A6 Pro.

Công nghệ pin đơn bào 10.000 mAh và độ bền chu kỳ sạc

Trái ngược với xu hướng sử dụng pin đôi trên nhiều mẫu máy sạc siêu nhanh hiện nay, thông tin hình ảnh quảng bá từ nhà sản xuất xác nhận Oppo A7 Pro Max sử dụng thiết kế pin đơn bào (single-cell) với dung lượng danh định 10.000 mAh và dung lượng định mức đạt 9.700 mAh.

Bên cạnh dung lượng lưu trữ năng lượng ấn tượng, Oppo cho biết viên pin này có khả năng duy trì ít nhất 80% dung lượng ban đầu sau 1.500 chu kỳ sạc đầy. Thông số này vượt xa các tiêu chuẩn công nghiệp thông thường, giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện và đảm bảo hiệu suất hoạt động lâu dài cho người dùng.

Đặt trong bối cảnh thị trường, mức dung lượng 10.000 mAh của Oppo A7 Pro Max vượt trội hơn hẳn so với phiên bản Oppo A6 Pro 4G ra mắt trước đó (sở hữu pin 7.000 mAh) cũng như đối thủ cạnh tranh Redmi Note 17 Pro vừa trình làng với dung lượng pin 9.000 mAh.

Mẫu điện thoại phân khúc phổ thông Oppo A7 Pro Max chuẩn bị ra mắt với viên pin 10.000 mAh.

Tối ưu thiết kế vật lý và cấu hình phần cứng dự kiến

Mặc dù gánh trên mình viên pin dung lượng khổng lồ, Oppo A7 Pro Max vẫn duy trì được thông số kích thước vật lý ấn tượng. Thân máy đạt độ mỏng chỉ 8,47 mm và trọng lượng ở mức 226 gram. Đáng chú ý, độ mỏng này thậm chí còn tối ưu hơn mức 8,75 mm của chiếc iPhone 17 Pro.

Về ngoại hình, thiết bị xuất hiện với tùy chọn màu xanh lam cùng cụm mô-đun máy ảnh phía sau được tái thiết kế, mang nhiều nét tương đồng với phong cách thiết kế cụm camera trên dòng flagship của Apple.

Các thông số kỹ thuật rò rỉ trước đó cho thấy Oppo A7 Pro Max được trang bị nền tảng vi xử lý tầm trung Snapdragon 4 Gen 5 của Qualcomm, đi kèm màn hình hiển thị chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình dự kiến Vi xử lý (SoC) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 Màn hình OLED 6,78 inch, tần số quét 120 Hz, độ phân giải 1,5K Dung lượng pin 10.000 mAh (dung lượng định mức 9.700 mAh) Camera sau Cảm biến chính 50 MP + Cảm biến phụ 2 MP Camera trước 50 MP Kích thước & Trọng lượng Độ dày 8,47 mm, trọng lượng 226 g

Trạng thái thương mại và khả năng tiếp cận thị trường

Hiện tại, Oppo chưa công bố mức giá chính thức cũng như thời điểm phát hành cụ thể của A7 Pro Max trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sản phẩm đã bắt đầu mở chương trình đặt hàng trước tại thị trường Trung Quốc với mức phí đặt chỗ tượng trưng là 0,01 nhân dân tệ.

Với sự kết hợp giữa dung lượng pin kỷ lục, màn hình OLED tần số quét cao và thiết kế tối ưu độ mỏng, Oppo A7 Pro Max hứa hẹn sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho phân khúc smartphone phổ thông chú trọng vào thời lượng sử dụng.