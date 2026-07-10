Oppo Find N7 lộ diện: Chip Snapdragon 2nm và pin 6.500mAh liệu có tạo nên đột phá? Oppo Find N7 dự kiến sở hữu hiệu năng mạnh mẽ từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm, đi kèm viên pin dung lượng lớn và hai tùy chọn thiết kế camera độc đáo.

Sau thành công của phiên bản tiền nhiệm, những thông tin rò rỉ đầu tiên về mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới của Oppo, dự kiến mang tên Find N7, đã bắt đầu xuất hiện. Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, thiết kế và cấu hình phần cứng của thiết bị này đang có những bước tiến đáng kể so với thế hệ trước.

Oppo Find N6, phiên bản tiền nhiệm của Find N7.

Sức mạnh từ chip Snapdragon tiến trình 2nm

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Oppo Find N7 chính là bộ vi xử lý. Thiết bị được dự đoán sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 (mã hiệu SM8950) từ Qualcomm. Đáng chú ý, dòng chip mới này dự kiến sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn cải thiện vượt trội về hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Các nguồn tin cho biết Qualcomm có thể tung ra hai biến thể của dòng chip này. Dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến giữa hai phiên bản:

Thông số Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Tiến trình sản xuất 2nm 2nm GPU Adreno 845 Adreno 850 (nhanh hơn) Hỗ trợ RAM LPDDR5X LPDDR6

Việc trang bị cấu hình này cho thấy Oppo đang định vị Find N7 là một trong những thiết bị dẫn đầu về hiệu năng trong phân khúc điện thoại gập vào thời điểm ra mắt.

Hai phương án thiết kế camera và dung lượng pin ấn tượng

Về ngoại hình, Oppo hiện đang thử nghiệm hai phương án thiết kế cụm camera sau cho Find N7. Phương án thứ nhất duy trì cụm camera hình tròn lớn tương tự như trên Find N6. Phương án thứ hai mang đến sự thay đổi với cụm camera hình viên thuốc (pill-shaped), tạo diện mạo mới mẻ hơn cho dòng sản phẩm này.

Thông tin rò rỉ sớm về mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới của Oppo.

Bên cạnh thiết kế, thời lượng pin cũng là một nâng cấp đáng giá. Các báo cáo cho biết Oppo đang đặt mục tiêu trang bị viên pin có dung lượng trong khoảng 6.000mAh, thậm chí các kế hoạch ở giai đoạn đầu còn hướng tới con số 6.500mAh. Đây là mức dung lượng rất ấn tượng đối với một chiếc điện thoại màn hình gập, vốn thường bị giới hạn về không gian linh kiện bên trong.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Mặc dù các thông số kỹ thuật đang dần lộ diện, người dùng sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để trải nghiệm thực tế sản phẩm này. Theo lộ trình dự kiến, Oppo Find N7 sẽ chính thức được trình làng vào quý 1 năm 2027. Với sự kết hợp giữa chip xử lý 2nm và viên pin dung lượng lớn, Find N7 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường smartphone cao cấp trong tương lai.