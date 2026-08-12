OPPO và vivo tự phát triển camera chống rung bỏ túi riêng để cạnh tranh trực tiếp với DJI OPPO và vivo bác bỏ tin đồn hợp tác sản xuất camera lai gimbal, xác nhận tự phát triển dự án riêng nhằm thách thức vị thế thống trị thị trường của DJI.

Thị trường thiết bị ghi hình cầm tay vừa ghi nhận biến động đáng chú ý khi hai nhà sản xuất smartphone hàng đầu là OPPO và vivo đồng loạt lên tiếng bác bỏ tin đồn về một dự án hợp tác sản xuất camera chống rung bỏ túi. Đại diện hai bên khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận nghiên cứu và phát triển (R&D) chung nào, đồng thời xác nhận đang âm thầm tự lực triển khai các sản phẩm camera lai gimbal riêng biệt nhằm cạnh tranh trực tiếp với gã khổng lồ DJI.

Bác bỏ thỏa thuận hợp tác phát triển camera lai gimbal

Trước đó, thông tin về một thương vụ bắt tay chiến lược giữa OPPO và vivo từng tạo ra làn sóng thu hút sự chú ý từ giới công nghệ. Ý tưởng về một sản phẩm camera pocket kết hợp thế mạnh xử lý hình ảnh và thuật toán của cả hai thương hiệu lớn được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ tương xứng với các dòng máy quay cầm tay hiện hành.

Tuy nhiên, phản hồi chính thức từ đại diện truyền thông của hai tập đoàn đã chấm dứt những đồn đoán này. Cả hai đơn vị nhấn mạnh việc nghiên cứu thiết bị phần cứng quay phim chống rung hoàn toàn là các định hướng chiến lược độc lập, không có sự liên kết hay chia sẻ công nghệ nội bộ nào được thiết lập.

OPPO và vivo bác bỏ tin đồn hợp tác phát triển camera lai gimbal

Quy mô thị trường camera bỏ túi và sự thống trị của DJI

Sự quan tâm của các hãng sản xuất smartphone dành cho mảng camera chống rung bỏ túi đến từ tốc độ tăng trưởng vượt bậc của phân khúc này. Báo cáo thị trường cho thấy tổng sản lượng xuất xưởng của các dòng camera cầm tay thông minh trên toàn thế giới đã vượt mốc 16 triệu đơn vị trong năm 2025, đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 80% so với năm trước đó.

Ở thời điểm hiện tại, DJI đang giữ vị trí áp đảo gần như tuyệt đối nhờ dòng sản phẩm Osmo Pocket 3. Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 10 năm 2023, mẫu máy quay này đã đạt tổng doanh số lũy kế hơn 10 triệu chiếc. Riêng trong năm 2024, thiết bị đã tiêu thụ được khoảng 5 triệu bản, mang về cho DJI doanh thu ước tính lên tới gần 20 tỷ nhân dân tệ.

OPPO và vivo có kế hoạch cạnh tranh với DJI ở phân khúc camera lai gimbal

Lộ trình triển khai riêng biệt của OPPO, vivo và các đối thủ

Bên cạnh việc phủ nhận liên minh, các thương hiệu di động lựa chọn giải pháp tự xây dựng hệ sinh thái phần cứng và thuật toán xử lý hình ảnh riêng để thâm nhập thị trường:

vivo: Đã thành lập một đội ngũ nghiên cứu và phát triển chuyên trách quy mô hơn 200 nhân sự từ cuối năm 2025, tập trung hoàn toàn vào dự án máy quay Vlog cầm tay tích hợp gimbal nội bộ.

Đã thành lập một đội ngũ nghiên cứu và phát triển chuyên trách quy mô hơn 200 nhân sự từ cuối năm 2025, tập trung hoàn toàn vào dự án máy quay Vlog cầm tay tích hợp gimbal nội bộ. OPPO: Đang đẩy mạnh hoàn thiện dự án camera chống rung cá nhân, với lộ trình dự kiến thương mại hóa và chính thức công bố vào quý IV năm 2026.

Đang đẩy mạnh hoàn thiện dự án camera chống rung cá nhân, với lộ trình dự kiến thương mại hóa và chính thức công bố vào quý IV năm 2026. Honor: Lựa chọn phương thức gia nhập thị trường thông qua hình thức hợp tác sản xuất ODM, tận dụng chuỗi cung ứng có sẵn để rút ngắn thời gian ra mắt.

OPPO và vivo có kế hoạch phát triển riêng sản phẩm của mình

Bảng so sánh định hướng phát triển thiết bị camera chống rung bỏ túi

Thương hiệu Mô hình phát triển Quy mô / Lộ trình ra mắt Mục tiêu chiến lược DJI Tự phát triển độc lập Thương mại hóa (Hơn 10 triệu máy Osmo Pocket 3) Duy trì vị thế thống trị thị trường vivo Tự R&D nội bộ Đội ngũ hơn 200 nhân sự (Thành lập cuối 2025) Cạnh tranh mảng máy quay Vlog cá nhân OPPO Tự R&D nội bộ Dự kiến ra mắt trong quý IV/2026 Mở rộng hệ sinh thái thiết bị hình ảnh Honor Sản xuất ODM Đang trong giai đoạn chuẩn bị Tối ưu chi phí và thời gian thâm nhập

Việc hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành di động chuẩn bị bước vào phân khúc camera lai gimbal hứa hẹn sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh công nghệ, mang lại thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho người dùng sáng tạo nội dung trong thời gian tới.