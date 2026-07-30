Thông tin Orient và Orient Star có phải cùng một dòng đồng hồ? Nhiều người khi tìm mua đồng hồ Nhật thường thắc mắc Orient và Orient Star có phải là một hay không. Thực tế, hai cái tên này có liên hệ rất gần, nhưng cách định vị sản phẩm và trải nghiệm mà chúng hướng tới lại không hoàn toàn giống nhau.

Orient và Orient Star có liên quan thế nào?

Câu trả lời ngắn gọn là có cùng gốc thương hiệu, nhưng không phải cùng một dòng đồng hồ theo nghĩa hoàn toàn giống nhau.

Orient là thương hiệu đồng hồ Nhật Bản quen thuộc với nhiều người dùng nhờ thế mạnh ở các mẫu cơ đeo hằng ngày, dễ tiếp cận và có nhiều thiết kế cổ điển lẫn thể thao. Trong khi đó, Orient Star được xem là nhánh cao hơn trong hệ sinh thái này, tập trung nhiều hơn vào độ hoàn thiện, chi tiết mặt số và cảm giác cao cấp khi đeo.

Vì vậy, khi nghe tên gần giống nhau, người dùng rất dễ nghĩ đây chỉ là hai cách gọi của một dòng sản phẩm. Thực tế, hiểu đúng hơn thì Orient là thương hiệu mẹ, còn Orient Star là bộ sưu tập hoặc nhánh được phát triển theo hướng cao cấp hơn.

Điểm khác nhau dễ thấy nhất nằm ở phân khúc

Nếu nhìn theo nhu cầu sử dụng, các mẫu Orient phổ thông thường phù hợp với người mới chơi đồng hồ cơ hoặc muốn tìm một chiếc đeo hằng ngày, thiết kế dễ dùng và mức đầu tư dễ chịu hơn.

Chẳng hạn, nhiều mẫu Orient quen thuộc có phong cách rất đặc trưng như mặt số thể thao, lịch thứ ngày, dây kim loại hoặc dây da cổ điển. Ở nhóm đồng hồ Orient, người dùng có thể bắt gặp từ kiểu dáng mạnh mẽ như RA-AA0818L19B, chất hoài cổ như SK Crystal RA-AA0B05R19B cho tới các thiết kế open-heart thanh lịch như RA-AG0003S30B.

Orient RA-AA0818L19B cho thấy phong cách thể thao, thực dụng thường gặp ở nhiều mẫu Orient phổ thông.

Trong khi đó, Orient Star thường xuất hiện với ngôn ngữ thiết kế cầu kỳ hơn một chút. Người dùng dễ thấy các chi tiết như mặt số lộ cơ, mặt phụ báo năng lượng, hoàn thiện chỉn chu hơn hoặc phối màu thiên về sự sang trọng.

Nhìn vào thiết kế, Orient Star thường “chơi chi tiết” hơn

Một cách dễ phân biệt là quan sát mặt số. Nhiều mẫu Orient phổ thông ưu tiên sự rõ ràng, dễ đọc giờ và tính ứng dụng hằng ngày. Điều này phù hợp với người thích đồng hồ cơ Nhật bền bỉ, đeo đi làm hoặc đi chơi đều ổn.

Ngược lại, Orient Star thường thu hút người đã có trải nghiệm với đồng hồ cơ và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến độ hoàn thiện. Ví dụ như mẫu RE-AV0123G00B có kiểu mặt số open-heart, bố cục nhiều lớp và cảm giác cao cấp hơn ngay từ phần nhìn.

Orient Star RE-AV0123G00B thể hiện rõ hướng hoàn thiện và thiết kế nhấn vào trải nghiệm cao cấp hơn.

Điều đó không có nghĩa Orient thường kém hấp dẫn. Thực tế, nhiều mẫu Orient vẫn rất nổi bật về thẩm mỹ, nhất là những phiên bản có cá tính riêng hoặc thiên hướng cổ điển. Nhưng nếu đặt lên bàn cân, Orient Star thường là nơi thương hiệu đẩy mạnh hơn về chi tiết chế tác và dấu ấn sưu tầm.

Vậy nên chọn Orient hay Orient Star?

Nếu bạn đang cần một chiếc đồng hồ cơ Nhật dễ tiếp cận, đeo hằng ngày, thiết kế đa dạng và không quá nặng về yếu tố sưu tầm, Orient là lựa chọn hợp lý. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp với người mua chiếc đồng hồ cơ đầu tiên.

Còn nếu bạn thích cảm giác cao cấp hơn, chú ý nhiều đến mặt số, hoàn thiện và muốn một mẫu đồng hồ mang tính thưởng thức rõ hơn, Orient Star sẽ phù hợp hơn.

Nói cách khác, hai tên gọi này không tách rời nhau về nguồn gốc, nhưng cũng không nên xem là một dòng giống hệt nhau. Chọn đúng sẽ phụ thuộc vào ngân sách, gu thẩm mỹ và kỳ vọng trải nghiệm của từng người.

Gợi ý tìm mua đúng nhu cầu

Khi chọn mua, điều quan trọng là xác định mình cần đồng hồ để đeo hằng ngày, phối đồ công sở hay tìm một mẫu có nhiều giá trị thưởng thức hơn. Từ đó, bạn sẽ dễ khoanh vùng giữa Orient phổ thông và Orient Star, thay vì chỉ nhìn vào tên gọi.

Nếu muốn tìm đồng hồ chính hãng từ những thương hiệu quen thuộc, người dùng nên ưu tiên nơi bán có chính sách rõ ràng để yên tâm hơn về bảo hành và trải nghiệm sau mua.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm đồng hồ Orient đang có nhiều mẫu chính hãng Nhật Bản với mức giá tốt, đồng thời hỗ trợ trả góp 0% và chính sách bảo hành chính hãng theo sản phẩm. Đây là lựa chọn đáng tham khảo nếu bạn đang phân vân giữa một mẫu Orient đeo hằng ngày và một thiết kế cao cấp hơn trong cùng hệ sinh thái thương hiệu.