Orlando Gill: Chàng khổng lồ 1m99 và màn trình diễn tiễn ĐT Đức rời World Cup 2026 Từ tân binh bị nghi ngờ đến người hùng cản phá 2 quả penalty, Orlando Gill đã viết nên câu chuyện cổ tích giúp Paraguay đánh bại Đức, tiến thẳng vào vòng 1/8 World Cup.

Trận đấu giữa Paraguay và Đức tại World Cup 2026 không chỉ là một cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là sân khấu tôn vinh ý chí của một cá nhân: Orlando Gill. Trong một đêm huyền diệu, thủ thành cao 1,99 m đã biến những nỗ lực của các chân sút hàng đầu thế giới bên phía tuyển Đức trở thành vô vọng, trực tiếp đưa đội bóng Nam Mỹ lọt vào vòng 1/8 sau chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

Đêm huyền diệu tại World Cup: Khi Orlando Gill khuất phục "Cỗ xe tăng"

Xuyên suốt 120 phút thi đấu căng thẳng, Orlando Gill là chốt chặn đáng tin cậy nhất của Paraguay. Dù phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ hàng công ĐT Đức, người gác đền 26 tuổi chỉ để thủng lưới duy nhất một lần. Đáng chú ý, sự điềm tĩnh của Gill đã tạo điểm tựa tâm lý vững chắc cho các đồng đội, ngay cả khi VAR từ chối bàn thắng trong hiệp phụ của đối thủ.

Orlando Gill tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua

Bước ngoặt thực sự đến ở loạt sút luân lưu định mệnh. Với sải tay dài và khả năng phán đoán xuất sắc, Gill đã khuất phục hai trong bốn chân sút đầu tiên của ĐT Đức. Áp lực mà Gill tạo ra lớn đến mức Jonathan Tah đã đưa bóng vọt xà ở lượt sút quyết định, chính thức hoàn tất cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải đấu.

Hành trình lột xác từ thất bại trước tuyển Mỹ

Ít ai ngờ rằng, chỉ vài tuần trước đó, Orlando Gill từng là tâm điểm của những chỉ trích. Trong trận ra mắt World Cup gặp ĐT Mỹ, anh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, thủ thành đang chơi cho CLB San Lorenzo de Almagro đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc qua từng trận đấu.

Chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt đội tuyển, Gill đã trở thành người hùng của Paraguay tại World Cup

Số liệu thống kê đã minh chứng cho sự thăng hoa của Gill: anh cản phá toàn bộ 6 cú sút trúng đích trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện thêm 5 pha cứu thua xuất sắc trước Australia. Từ một tân binh mới ra mắt đội tuyển vào tháng 9/2025, Gill đã vươn mình trở thành biểu tượng mới của bóng đá Paraguay trong lần đầu tiên họ trở lại World Cup sau 16 năm chờ đợi.

Lời đáp trả đanh thép dành cho huyền thoại Jose Luis Chilavert

Trước thềm giải đấu, huyền thoại Jose Luis Chilavert từng công khai hoài nghi năng lực của đàn em trên truyền thông. Ông cho rằng Gill quá ít nói và thiếu khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Đáp lại những hoài nghi đó, Gill đã dùng hành động trên sân cỏ để chứng minh giá trị của mình.

Gill đáp trả những nghi ngờ trước World Cup bằng màn trình diễn xuất thần trước tuyển Đức

Sở hữu chiều cao gần 2m, Gill không chỉ làm chủ không gian trên không trước các quả tạt của tuyển Đức mà còn cho thấy phản xạ cực nhanh ở các tình huống bóng thấp. Sự lầm lì và tập trung tối đa đã giúp anh đứng vững trước sức ép từ những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Thống kê ấn tượng của Orlando Gill tại World Cup 2026

Chiều cao: 1,99 m.

1,99 m. Số pha cứu thua trước Thổ Nhĩ Kỳ: 6 lần (tỷ lệ 100%).

6 lần (tỷ lệ 100%). Số pha cứu thua trước Australia: 5 lần.

5 lần. Loạt luân lưu với Đức: Cản phá thành công 2 quả phạt đền.

Tại cấp độ CLB, Gill đã có 50 lần ra sân cho San Lorenzo de Almagro tại giải VĐQG Argentina, nơi trui rèn bản lĩnh để anh tỏa sáng rực rỡ như hiện tại. Phía trước Orlando Gill và Paraguay sẽ là thử thách cực đại tại vòng 1/8 khi họ đối đầu với Thụy Điển hoặc ứng cử viên vô địch Pháp. Tuy nhiên, với một "người nhện" đang ở đỉnh cao phong độ, Paraguay hoàn toàn có quyền mơ về những kỳ tích xa hơn.