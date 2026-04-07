Ounahi rực sáng, Maroc hạ Canada 3-0 vào vòng tứ kết Hai bàn của Ounahi cùng pha lập công của Rahimi giúp Maroc thắng Canada 3-0 để trở thành đội đầu tiên vào vòng tứ kết.

Canada 0 - 3 Maroc Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Canada tiếp đón Maroc.

Canada tiếp đón Maroc. 20' Halhal nhận thẻ vàng đầu tiên trận đấu

Phút 20, Redouane Halhal của Maroc phải nhận thẻ vàng vì lỗi với đối phương. Đây là tấm thẻ phạt đầu tiên trong trận đấu vòng 1/8 World Cup trên sân NRG Stadium, và cầu thủ này sẽ cần cẩn trọng hơn để tránh nguy cơ nhận thẻ thứ hai.

Phút 20, Redouane Halhal của Maroc phải nhận thẻ vàng vì lỗi với đối phương. Đây là tấm thẻ phạt đầu tiên trong trận đấu vòng 1/8 World Cup trên sân NRG Stadium, và cầu thủ này sẽ cần cẩn trọng hơn để tránh nguy cơ nhận thẻ thứ hai. 22' Rahimi vào sân sớm thay Saibari

Phút 22, HLV Maroc quyết định rút Ismael Saibari để tung Soufiane Rahimi vào sân, một sự thay đổi khá sớm khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Trước đó Maroc đã phải nhận thẻ vàng cho Redouane Halhal, nên đây có thể là bước đi nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công cho đội bóng châu Phi.

Phút 22, HLV Maroc quyết định rút Ismael Saibari để tung vào sân, một sự thay đổi khá sớm khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Trước đó Maroc đã phải nhận thẻ vàng cho Redouane Halhal, nên đây có thể là bước đi nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công cho đội bóng châu Phi. 26' Thế trận

Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.

Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2. 39' Maroc lấn lướt nhưng Canada chưa nao núng

Bước sang phút 39, Maroc vẫn là đội chủ động cầm nhịp trận đấu với 61% quyền kiểm soát bóng và đã có 5 quả phạt góc, trong khi Canada chưa có nổi một tình huống cố định nào. Dù bị đối phương ép sân, hàng thủ Canada vẫn đứng vững, để lộ ít lỗi hơn hẳn với hiệu số phạm lỗi 10 - 2 nghiêng về phía đội tuyển Bắc Phi, còn tỷ số dứt điểm trúng đích chỉ là 2 - 1 cho thấy Maroc chưa thực sự tạo được khác biệt rõ rệt.

Bước sang phút 39, Maroc vẫn là đội chủ động cầm nhịp trận đấu với 61% quyền kiểm soát bóng và đã có 5 quả phạt góc, trong khi Canada chưa có nổi một tình huống cố định nào. Dù bị đối phương ép sân, hàng thủ Canada vẫn đứng vững, để lộ ít lỗi hơn hẳn với hiệu số phạm lỗi 10 - 2 nghiêng về phía đội tuyển Bắc Phi, còn tỷ số dứt điểm trúng đích chỉ là 2 - 1 cho thấy Maroc chưa thực sự tạo được khác biệt rõ rệt. 40' Hakimi lĩnh thẻ vàng, Maroc nhận hai thẻ chỉ trong phút 40

Phút 40, A. Hakimi nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, chỉ ít phút sau khi đồng đội R. Halhal cũng đã bị cảnh cáo. Trận đấu đang nóng dần khi tỷ số vẫn là 0-0 và cả hai đội đều nhận thẻ ở phút 40, Canada qua R. Laryea.

Phút 40, nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, chỉ ít phút sau khi đồng đội R. Halhal cũng đã bị cảnh cáo. Trận đấu đang nóng dần khi tỷ số vẫn là 0-0 và cả hai đội đều nhận thẻ ở phút 40, Canada qua R. Laryea. 40' Laryea nhận thẻ vàng, Canada thêm căng thẳng

Phút 40', R. Laryea bên phía Canada phải nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, đúng thời điểm A. Hakimi của Maroc cũng vừa dính thẻ trước đó ít giây. Trận đấu vòng 1/8 đang nóng dần lên khi cả hai đội đều đã có người bị cảnh cáo, còn tỷ số vẫn là 0-0.

Phút 40', R. Laryea bên phía Canada phải nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, đúng thời điểm A. Hakimi của Maroc cũng vừa dính thẻ trước đó ít giây. Trận đấu vòng 1/8 đang nóng dần lên khi cả hai đội đều đã có người bị cảnh cáo, còn tỷ số vẫn là 0-0. 43' David nhận thẻ vàng, Canada đã có hai cái tên bị cảnh cáo

Phút 43, J. David trở thành cầu thủ thứ hai bên phía Canada phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo áo, sau trường hợp của R. Laryea chỉ ít phút trước đó. Trận đấu vẫn đang 0-0 nhưng không khí đã nóng lên rõ rệt khi cả hai đội đều đã có người bị cảnh cáo trong hiệp một.

Phút 43, J. David trở thành cầu thủ thứ hai bên phía Canada phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo áo, sau trường hợp của R. Laryea chỉ ít phút trước đó. Trận đấu vẫn đang nhưng không khí đã nóng lên rõ rệt khi cả hai đội đều đã có người bị cảnh cáo trong hiệp một. 45' Ounahi nhận vàng, Maroc đã có 3 thẻ trước giờ nghỉ

Phút 45', A. Ounahi phạm lỗi kéo ngã đối phương và phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ ba của Maroc chỉ trong hiệp một. Trận đấu với Canada đang căng thẳng hẳn lên trước giờ nghỉ, khi cả hai đội đã có tới năm cầu thủ bị cảnh cáo mà tỷ số vẫn là 0-0.

Phút 45', phạm lỗi kéo ngã đối phương và phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ ba của Maroc chỉ trong hiệp một. Trận đấu với Canada đang căng thẳng hẳn lên trước giờ nghỉ, khi cả hai đội đã có tới năm cầu thủ bị cảnh cáo mà tỷ số vẫn là 0-0. 45+6' El Khannouss lãnh thẻ vàng, Maroc ngập thẻ trước giờ nghỉ

Phút 45+6, B. El Khannouss phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo, thẻ thứ tư của riêng phía Maroc chỉ trong ít phút bù giờ cuối hiệp một. Trận đấu vốn không có bàn thắng ở Canada 0-0 Maroc bỗng nóng lên hẳn khi cả hai bên đua nhau nhận thẻ trước khi bước vào giờ nghỉ.

Phút 45+6, phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo, thẻ thứ tư của riêng phía Maroc chỉ trong ít phút bù giờ cuối hiệp một. Trận đấu vốn không có bàn thắng ở Canada 0-0 Maroc bỗng nóng lên hẳn khi cả hai bên đua nhau nhận thẻ trước khi bước vào giờ nghỉ. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 49' De Fougerolles lại phạm lỗi, Canada nhận thẻ thứ tư

Phút 49, L. De Fougerolles vào sổ đen vì pha phạm lỗi kéo ngã đối phương, thẻ vàng thứ tư mà Canada phải nhận trong trận. Hiệp một đầy sạn thẻ nay lại tiếp diễn sang hiệp hai, trong khi tỷ số giữa Canada và Maroc vẫn đang là 0-0 .

Phút 49, vào sổ đen vì pha phạm lỗi kéo ngã đối phương, thẻ vàng thứ tư mà Canada phải nhận trong trận. Hiệp một đầy sạn thẻ nay lại tiếp diễn sang hiệp hai, trong khi tỷ số giữa Canada và Maroc vẫn đang là . 50' Ounahi mở khóa trận đấu cho Maroc

Phút 50, Ounahi băng vào dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Hakimi, đưa Maroc vượt lên 0-1 trước Canada. Bàn thắng đến ngay sau chuỗi thẻ vàng liên tiếp ở cả hai phía, và với thế trận đang lép về cầm bóng nhưng áp đảo về số cơ hội, Maroc hoàn toàn xứng đáng có được lợi thế này.

Phút 50, Ounahi băng vào dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Hakimi, đưa Maroc vượt lên trước Canada. Bàn thắng đến ngay sau chuỗi thẻ vàng liên tiếp ở cả hai phía, và với thế trận đang lép về cầm bóng nhưng áp đảo về số cơ hội, Maroc hoàn toàn xứng đáng có được lợi thế này. 52' Maroc chủ động dẫn dắt, Canada lúng túng đối phó

Bước sang phút 52, Maroc vẫn kiểm soát thế trận rõ rệt với 67% thời lượng cầm bóng, dồn ép Canada bằng 6 quả phạt góc so với con số 0 ít ỏi của đối thủ. Canada tung nhiều cú dứt điểm hơn (5-2) nhưng thiếu hiệu quả, trong khi hàng thủ đội bóng Bắc Phi vẫn giữ vững lợi thế 0-1 dù phải nhận tới 16 lỗi so với 6 của đối phương.

Bước sang phút 52, Maroc vẫn kiểm soát thế trận rõ rệt với 67% thời lượng cầm bóng, dồn ép Canada bằng 6 quả phạt góc so với con số 0 ít ỏi của đối thủ. Canada tung nhiều cú dứt điểm hơn (5-2) nhưng thiếu hiệu quả, trong khi hàng thủ đội bóng Bắc Phi vẫn giữ vững lợi thế 0-1 dù phải nhận tới 16 lỗi so với 6 của đối phương. 63' Maroc thay người, tăng sức chiến đấu tuyến giữa

Phút 63, HLV Maroc tung Amrabat vào sân thay Bouaddi. Sự thay đổi diễn ra khi Maroc đang dẫn 0-1 và vừa nhận khá nhiều thẻ vàng ở hiệp một, có thể nhằm gia cố thêm sự chắc chắn nơi tuyến giữa trong quãng thời gian còn lại.

Phút 63, HLV Maroc tung Amrabat vào sân thay Bouaddi. Sự thay đổi diễn ra khi Maroc đang dẫn 0-1 và vừa nhận khá nhiều thẻ vàng ở hiệp một, có thể nhằm gia cố thêm sự chắc chắn nơi tuyến giữa trong quãng thời gian còn lại. 63' Maroc rút El Khannouss, tung Talbi vào sân

Phút 63', HLV Maroc thực hiện sự thay đổi đầu tiên khi C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss. Đây là thời điểm Maroc đang dẫn Canada 0-1, và ban huấn luyện có thể muốn làm mới sức tấn công để bảo vệ lợi thế mong manh này.

Phút 63', HLV Maroc thực hiện sự thay đổi đầu tiên khi C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss. Đây là thời điểm Maroc đang dẫn Canada 0-1, và ban huấn luyện có thể muốn làm mới sức tấn công để bảo vệ lợi thế mong manh này. 63' Canada tung Larin, tìm bàn gỡ

Phút 63, HLV Canada rút Tani Oluwaseyi để đưa Cyle Larin vào sân, tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Đang bị dẫn 0-1 trước Maroc dù cầm bóng và dứt điểm nhỉnh hơn, đây là nước đi nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.

Phút 63, HLV Canada rút Tani Oluwaseyi để đưa vào sân, tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Đang bị dẫn 0-1 trước Maroc dù cầm bóng và dứt điểm nhỉnh hơn, đây là nước đi nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại. 64' Maroc kiểm soát, Canada bị dồn ép

Bước sang phút 64, Maroc vẫn đang nắm quyền chủ động với 61% thời lượng cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về phạt góc 7-1 , trong khi Canada dù chịu trận vẫn tạo ra nhiều nỗ lực dứt điểm hơn với tỷ lệ 5-2 . Hàng phòng ngự Maroc tỏ ra chắc chắn, thể hiện qua việc Canada phải phạm lỗi tới 17-7 để ngăn các đợt lên bóng, trong lúc tỷ số vẫn nghiêng nhẹ 0-1 cho đội khách.

Bước sang phút 64, Maroc vẫn đang nắm quyền chủ động với 61% thời lượng cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về phạt góc , trong khi Canada dù chịu trận vẫn tạo ra nhiều nỗ lực dứt điểm hơn với tỷ lệ . Hàng phòng ngự Maroc tỏ ra chắc chắn, thể hiện qua việc Canada phải phạm lỗi tới để ngăn các đợt lên bóng, trong lúc tỷ số vẫn nghiêng nhẹ 0-1 cho đội khách. 67' Larin nhận vàng, Canada thêm phần khó khăn

Phút 67, C. Larin phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng, thêm một cái tên vào danh sách bị cảnh cáo vốn đã khá dài của cả hai đội. Canada đang chịu sức ép rõ rệt khi bị dẫn 0-1 và kém thế trên mọi mặt trận, từ cầm bóng đến phạt góc.

Phút 67, C. Larin phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng, thêm một cái tên vào danh sách bị cảnh cáo vốn đã khá dài của cả hai đội. Canada đang chịu sức ép rõ rệt khi bị dẫn 0-1 và kém thế trên mọi mặt trận, từ cầm bóng đến phạt góc. 76' Maroc áp đảo, Canada bám trụ hàng thủ

Bước sang phút 76, Maroc vẫn kiểm soát thế trận với 63% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về phạt góc 7-1 , liên tục dồn ép trước khung thành Canada. Dù bị vây hãm, đội chủ nhà thu mình phòng ngự với 19 pha phạm lỗi ngăn đối thủ, trong khi tỷ số 0-1 nghiêng về Maroc vẫn được giữ nguyên.

Bước sang phút 76, Maroc vẫn kiểm soát thế trận với 63% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về phạt góc , liên tục dồn ép trước khung thành Canada. Dù bị vây hãm, đội chủ nhà thu mình phòng ngự với 19 pha phạm lỗi ngăn đối thủ, trong khi tỷ số nghiêng về Maroc vẫn được giữ nguyên. 78' Canada tung P. David vào sân

Phút 78, Canada thực hiện thay người: P. David vào sân thay A. Ahmed. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng áo đỏ đang bị dẫn 0-1 và cần thêm sức mạnh trên hàng công để tìm bàn gỡ.

Phút 78, Canada thực hiện thay người: P. David vào sân thay A. Ahmed. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng áo đỏ đang bị dẫn 0-1 và cần thêm sức mạnh trên hàng công để tìm bàn gỡ. 79' Canada xáo trộn hàng công, tung Shaffelburg vào sân

Phút 79, HLV Canada rút R. Laryea - người đã phải nhận thẻ vàng từ hiệp một - để đưa J. Shaffelburg vào sân, tìm kiếm sự tươi mới cho mảng tấn công. Đang bị Maroc dẫn 0-1 và chịu thế trận lép vế về cầm bóng, Canada cần một cú hích để tìm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.

Phút 79, HLV Canada rút R. Laryea - người đã phải nhận thẻ vàng từ hiệp một - để đưa J. Shaffelburg vào sân, tìm kiếm sự tươi mới cho mảng tấn công. Đang bị Maroc dẫn 0-1 và chịu thế trận lép vế về cầm bóng, Canada cần một cú hích để tìm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại. 82' Ounahi đóng đinh trận đấu, Maroc dẫn 0-2

Phút 82, A. Ounahi hoàn tất pha phối hợp với đường kiến tạo của B. Diaz , nhân đôi cách biệt cho Maroc trước Canada. Thế trận đang nghiêng hẳn về phía Maroc khi họ áp đảo với 61% cầm bóng và dứt điểm vượt trội 7-2, còn Canada thì đã phải nhận tới bốn thẻ vàng trong hiệp một.

Phút 82, hoàn tất pha phối hợp với đường kiến tạo của , nhân đôi cách biệt cho Maroc trước Canada. Thế trận đang nghiêng hẳn về phía Maroc khi họ áp đảo với 61% cầm bóng và dứt điểm vượt trội 7-2, còn Canada thì đã phải nhận tới bốn thẻ vàng trong hiệp một. 87' Maroc tranh thủ làm mới hàng công

Phút 87, M. Saadane vào sân thay I. Diop bên phía Maroc. Sự thay đổi diễn ra khi đại diện châu Phi đang dẫn trước Canada 0-2, một khoảng lặng nhân sự trước khi trận đấu khép lại.

Phút 87, M. Saadane vào sân thay I. Diop bên phía Maroc. Sự thay đổi diễn ra khi đại diện châu Phi đang dẫn trước Canada 0-2, một khoảng lặng nhân sự trước khi trận đấu khép lại. 87' Maroc tranh thủ làm mới tuyến giữa

Phút 87, HLV Maroc rút A. Ounahi ra nghỉ, tung S. El Mourabet vào sân thay thế. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng Bắc Phi đang dẫn Canada 0-2, có thể nhằm giữ sức và bảo toàn thế trận trong những phút cuối.

Phút 87, HLV Maroc rút ra nghỉ, tung vào sân thay thế. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng Bắc Phi đang dẫn Canada 0-2, có thể nhằm giữ sức và bảo toàn thế trận trong những phút cuối. 87' Canada thay người khi đã bị dẫn 0-2

Phút 87, Nelson được tung vào sân thay Buchanan bên phía Canada. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng áo đỏ đang hứng chịu tỷ số 0-2 trước Maroc, sau hai bàn thua ở phút 50 và 82, và trận đấu cũng đã chứng kiến khá nhiều thẻ vàng cho cả hai bên.

Phút 87, Nelson được tung vào sân thay Buchanan bên phía Canada. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng áo đỏ đang hứng chịu tỷ số 0-2 trước Maroc, sau hai bàn thua ở phút 50 và 82, và trận đấu cũng đã chứng kiến khá nhiều thẻ vàng cho cả hai bên. 87' Canada tung Osorio, cố vãn hồi tình thế

Phút 87, Canada thực hiện thay đổi người khi J. Osorio vào sân thay N. Sigur. Đây là sự điều chỉnh muộn màng khi đội bóng áo đỏ đang bị Maroc dẫn 0-2 và cần một phép màu ở những phút cuối.

Phút 87, Canada thực hiện thay đổi người khi J. Osorio vào sân thay N. Sigur. Đây là sự điều chỉnh muộn màng khi đội bóng áo đỏ đang bị Maroc dẫn 0-2 và cần một phép màu ở những phút cuối. 88' Canada dồn ép nhưng Maroc chắc chắn phòng ngự

Phút 88, Canada cầm bóng vượt trội và tung tới 7 cú dứt điểm so với 3 của Maroc, nhưng hàng thủ đối phương vẫn đứng vững với 3 pha cứu thua. Maroc tạm thời chấp nhận lùi sâu bảo toàn cách biệt 0-2, dù chỉ có 1 quả phạt góc so với 8 của Canada.

Phút 88, Canada cầm bóng vượt trội và tung tới 7 cú dứt điểm so với 3 của Maroc, nhưng hàng thủ đối phương vẫn đứng vững với 3 pha cứu thua. Maroc tạm thời chấp nhận lùi sâu bảo toàn cách biệt 0-2, dù chỉ có 1 quả phạt góc so với 8 của Canada. 90+8' Rahimi khép lại màn trình diễn, Maroc thắng đậm 0-3

Phút 90+8, S. Rahimi hoàn tất cú đúp buồn cho Canada khi dứt điểm ấn định tỷ số 0-3 sau đường kiến tạo của B. Diaz. Bàn thắng phút bù giờ cuối trận là dấu chấm hết cho một đêm bế tắc của chủ nhà, những người chỉ có 5 cú dứt điểm trong khi để Maroc áp đảo hoàn toàn thế trận.

Phút 90+8, S. Rahimi hoàn tất cú đúp buồn cho Canada khi dứt điểm ấn định tỷ số 0-3 sau đường kiến tạo của B. Diaz. Bàn thắng phút bù giờ cuối trận là dấu chấm hết cho một đêm bế tắc của chủ nhà, những người chỉ có 5 cú dứt điểm trong khi để Maroc áp đảo hoàn toàn thế trận. KT Kết thúc: Canada 0-3 Maroc

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 02:05 05/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:20 04/07/2026

Đội hình chính thức

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

15. Moise Bombito (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

23. Niko Sigur (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

18. Owen Goodman

1. Dayne St. Clair

5. Joel Waterman

19. Alphonso Davies

3. Alfie Jones

13. Derek Cornelius

21. Jonathan Osorio

6. Mathieu Choinière

14. Jacob Shaffelburg

25. Nathan-Dylan Saliba

11. Liam Millar

24. Promise David

9. Cyle Larin

26. Jayden Nelson

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

25. Redouane Halhal (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

26. Anass Salah-Eddine

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

19. Youssef Belammari

18. Chadi Riad

17. Amine Sbai

4. Sofyan Amrabat

15. Samir El Mourabet

7. Chemsdine Talbi

16. Gessime Yassine

20. Ayoub El Kaabi

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Trận chiến không khoan nhượng tại NRG Stadium

Vào lúc 00:00 ngày 5/7/2026, Canada và Maroc sẽ bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân NRG Stadium. Không còn chỗ cho tính toán hay chiến lược giữ điểm — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước. Áp lực tâm lý ở những trận đấu loại trực tiếp luôn là yếu tố phân định đẳng cấp rõ ràng nhất.

Phong độ hai đội trước thềm vòng 1/8

Canada bước vào trận này với phong độ không thực sự ổn định. Nhìn lại bốn trận gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ ghi nhận một trận hòa, một trận thắng, một trận thua rồi lại một trận thắng — sự xen kẽ giữa thăng và trầm cho thấy Canada chưa tìm được sự nhất quán trong lối chơi. Đây là điểm yếu đáng lo ngại khi đối mặt với một đối thủ đang trong trạng thái tốt hơn nhiều.

Maroc, ngược lại, đang thể hiện phong độ rất đáng nể. Trong bốn trận gần nhất, đội bóng châu Phi chỉ để mất điểm đúng một lần với kết quả hòa, còn lại là ba chiến thắng liên tiếp. Sự ổn định và tự tin đang là lợi thế rõ ràng của Maroc khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Maroc

Trong lần duy nhất hai đội từng chạm trán nhau, Maroc đã giành chiến thắng. Dù chỉ là một mẫu dữ liệu nhỏ, xu hướng này phần nào củng cố thêm vị thế của đội bóng Bắc Phi trong trận đấu lần này.

Nhận định

Maroc đang ở thế thượng phong rõ ràng hơn khi sở hữu phong độ tốt hơn và lịch sử đối đầu thuận lợi. Canada có khả năng gây bất ngờ nếu tìm lại được sự nhất quán trong lối chơi, nhưng với một đội đang lên như Maroc, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ căng thẳng và kịch tính, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía Maroc.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

01/12/2022: Canada 1 - 2 Maroc

Phong độ gần đây của Canada

29/06/2026: Nam Phi 0-1 Canada (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

Phong độ gần đây của Maroc

30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Canada 2 4 WLWD

Phong độ và thống kê đội

Canada (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 1

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Maroc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3 (2 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Canada

I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Morocco: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

15. Moise Bombito (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

23. Niko Sigur (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

18. Owen Goodman

1. Dayne St. Clair

5. Joel Waterman

19. Alphonso Davies

3. Alfie Jones

13. Derek Cornelius

21. Jonathan Osorio

6. Mathieu Choinière

14. Jacob Shaffelburg

25. Nathan-Dylan Saliba

11. Liam Millar

24. Promise David

9. Cyle Larin

26. Jayden Nelson

Morocco

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

25. Redouane Halhal (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

26. Anass Salah-Eddine

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

19. Youssef Belammari

18. Chadi Riad

17. Amine Sbai

4. Sofyan Amrabat

15. Samir El Mourabet

7. Chemsdine Talbi

16. Gessime Yassine

20. Ayoub El Kaabi

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Morocco

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Morocco