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    Ousmane Dembele lập hat-trick, ĐT Pháp đè bẹp Na Uy để chiếm ngôi đầu bảng World Cup

    Tuệ Nhân27/06/2026 05:49

    ĐT Pháp khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng 4-1 trước ĐT Na Uy tại lượt cuối bảng I World Cup 2026. Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick ngay trong hiệp một, trong khi Na Uy tự làm khó mình khi cất đội hình chính trên ghế dự bị.

    Trận đối đầu trực tiếp giữa ĐT Pháp và ĐT Na Uy tại lượt cuối bảng I World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản bất ngờ ngay từ khi bóng chưa lăn. Dù là trận tranh ngôi đầu bảng, ĐT Na Uy lại gây kinh ngạc khi để toàn bộ đội hình một dự bị. Ngược lại, ĐT Pháp tung ra lực lượng mạnh nhất với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

    Sự hủy diệt của Ousmane Dembele

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Pháp đã tràn lên áp đảo. Chỉ mất 23 giây, Kylian Mbappe đã khiến khung thành đối thủ rung chuyển với cú dứt điểm trúng xà ngang. Áp lực khủng khiếp sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 7, khi Ousmane Dembele mở tỷ số bằng pha dứt điểm chớp nhoáng trong vòng cấm.

    Dembele tỏa sáng rực rỡ trong hiệp một
    Dembele tỏa sáng rực rỡ trong hiệp một

    Đến phút 20, Dembele tiếp tục nhân đôi cách biệt với một siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp từ cánh phải. Dù Aasgaard ngay lập tức rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Na Uy sau pha xử lý loại bỏ cả Upamecano và thủ thành Maignan, nhưng hy vọng của đội bóng Bắc Âu nhanh chóng bị dập tắt. Phút 32, Dembele hoàn tất cú hat-trick cá nhân, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-1 cho "Les Bleus".

    Bước ngoặt từ chấm phạt đền và dấu chấm hết

    Bước sang hiệp hai, Na Uy có cơ hội vàng để trở lại trận đấu khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Larsen đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Maignan. Cú cản phá này đã đánh sập ý chí chiến đấu của các cầu thủ Na Uy.

    Những phút còn lại, ĐT Pháp chủ động giảm nhịp độ và chơi phản công. Dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, đoàn quân của HLV ĐT Pháp vẫn có thêm bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90+4. Từ quả tạt của Barcola, Doue bật cao đánh đầu tung lưới Selvik, hoàn tất chiến thắng áp đảo 4-1.

    Thống kê chi tiết trận đấu

    Thông sốLogo Na Uy Na UyLogo Pháp Pháp
    Sút khung thành10 (4)18 (9)
    Kiểm soát bóng43%57%
    Phạm lỗi911
    Phạt góc45
    Cứu thua53

    Chấm điểm cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ ĐT PhápĐiểmCầu thủ ĐT Na UyĐiểm
    Ousmane Dembele9.5Aasgaard6.9
    Doue8.1Oscar Bobb6.9
    Mbappe8.5Schjelderup6.8
    Maignan7.5Selvik6.1
    Upamecano7.1Larsen5.7

    Với kết quả này, ĐT Pháp chính thức giành ngôi đầu bảng I, tiến vào vòng knock-out với tư thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký. Trong khi đó, Na Uy sẽ phải nỗ lực hơn ở vòng đấu tiếp theo sau khi chiến thuật cất quân ở trận đấu này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

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          Ousmane Dembele lập hat-trick, ĐT Pháp đè bẹp Na Uy để chiếm ngôi đầu bảng World Cup
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