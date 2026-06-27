Ousmane Dembele lập hat-trick, Pháp đè bẹp Na Uy 4-1 để khẳng định vị thế ứng viên vô địch Màn trình diễn siêu hạng của Ousmane Dembele với cú hat-trick chớp nhoáng trong hiệp một đã giúp ĐT Pháp nhấn chìm Na Uy 4-1, qua đó hiên ngang tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi nhất bảng tuyệt đối.

Trong một đêm rực sáng tại lượt trận cuối bảng I World Cup 2026, ĐT Pháp đã gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ cạnh tranh bằng chiến thắng hủy diệt trước Na Uy. Dù cả hai đội đều đã sớm giành vé đi tiếp, nhưng tham vọng chiếm lĩnh ngôi đầu đã thúc đẩy đoàn quân của HLV Didier Deschamps tạo nên một thế trận áp đảo hoàn toàn ngay từ những phút đầu tiên.

Dembele toả sáng trong chiến thắng của ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images.

Show diễn cá nhân của Ousmane Dembele

Bước vào trận đấu với đội hình cực mạnh bất chấp tính chất thủ tục, ĐT Pháp nhanh chóng áp đặt lối chơi pressing tầm cao, khiến hàng thủ Na Uy – vốn thiếu vắng thủ lĩnh Erling Haaland trên sân – rơi vào trạng thái lúng túng. Chỉ mất 7 phút để sự khác biệt được tạo ra. Kylian Mbappe, trong vai trò kiến thiết, đã có đường chuyền dọn cỗ xé toang hàng phòng ngự đối phương để Ousmane Dembele băng xuống dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Cơn ác mộng của đại diện Bắc Âu chỉ mới bắt đầu. Phút 20, Dembele tiếp tục chứng minh tại sao anh là một trong những tiền đạo cánh nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Từ một pha xử lý kỹ thuật bên hành lang cánh, ngôi sao thuộc biên chế PSG tung cú cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Dù Thelo Aasgaard bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Na Uy ngay sau đó một phút, nhưng hy vọng của họ sớm bị dập tắt.

Phút 32, Dembele hoàn tất cú hat-trick đỉnh cao của mình. Anh dễ dàng vượt qua các hậu vệ Na Uy trước khi tung cú sút chìm đầy quyết đoán, không cho thủ thành Egil Selvik bất kỳ cơ hội cản phá nào. Một hiệp đấu hoàn hảo của số 11 bên phía Les Bleus đã định đoạt cục diện trận đấu chỉ trong hơn 30 phút.

Tập thể Pháp quá đáng sợ. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của Mike Maignan và sự thực dụng của Les Bleus

Sang hiệp hai, Na Uy nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã có cơ hội vàng khi Theo Hernandez phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Jorgen Strand Larsen đã không thể chiến thắng được sự tập trung của Mike Maignan. Pha cứu thua này như một gáo nước lạnh dội vào ý chí chiến đấu của các cầu thủ Na Uy.

Với lợi thế an toàn, HLV Didier Deschamps bắt đầu rút các trụ cột ra nghỉ để bảo toàn lực lượng cho vòng 32 đội. Nhịp độ trận đấu giảm xuống khi Pháp chủ động kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, bóp nghẹt mọi ý đồ lên bóng của đối thủ. Tuy nhiên, bữa tiệc bàn thắng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Vào những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Bradley Barcola có pha kiến tạo chuẩn xác để Desire Doue đánh đầu ấn định thắng lợi 4-1. Một chiến thắng toàn diện từ con người đến chiến thuật của đội bóng xứ lục lăng.

Thống kê và kết quả chung cuộc

Tỷ số: Pháp 4-1 Na Uy

Pháp 4-1 Na Uy Ghi bàn: Pháp: Dembele (7', 20', 32'), Doué (90+4'); Na Uy: Aasgaard (21')

Pháp: Dembele (7', 20', 32'), Doué (90+4'); Na Uy: Aasgaard (21') Điểm nhấn: Mike Maignan cản phá thành công quả phạt đền của Strand Larsen trong hiệp hai.

Kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ĐT Pháp tiến vào vòng knock-out với tâm thế của một kẻ chinh phục. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những ngôi sao như Mbappe và sự bùng nổ của Dembele đang biến Les Bleus thành một cỗ máy chiến thắng đáng sợ tại kỳ World Cup lần này.