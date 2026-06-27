Ousmane Dembele lập hat-trick siêu tốc giúp ĐT Pháp vùi dập Na Uy tại World Cup 2026 Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele bùng nổ với 3 bàn thắng đẳng cấp chỉ trong 32 phút, đưa ĐT Pháp chiếm ngôi đầu bảng sau chiến thắng thuyết phục trước Na Uy.

Sau những hoài nghi về phong độ ở hai lượt trận đầu tiên, Ousmane Dembele đã đưa ra lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp của một ngôi sao sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng. Trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng với ĐT Na Uy tại World Cup 2026, số 7 của ĐT Pháp đã biến sân đấu thành sàn diễn riêng với một cú hat-trick mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trước đó, tại kỳ World Cup này, Dembele thi đấu có phần kém nổi bật so với những người đồng đội như Kylian Mbappe hay Michael Olise. Tuy nhiên, tiền đạo này đã biết cách lên tiếng đúng lúc, chứng minh tại sao anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Ousmane Dembele tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng.

32 phút bùng nổ của "Quả bóng vàng"

Cơn ác mộng của hàng thủ Na Uy bắt đầu ngay từ phút thứ 7. Nhận bóng trong vòng cấm, Dembele thực hiện chuỗi động tác giả liên hồi, khiến cả hậu vệ lẫn thủ thành Selvik rơi vào trạng thái mất phương hướng. Ngay sau đó là một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải vào góc xa, mở tỷ số cho ĐT Pháp.

Bàn thắng sớm giúp cựu sao Barcelona tìm lại cảm hứng chơi bóng cao nhất. Đến phút 20, cách biệt được nhân đôi sau một pha phối hợp mang tính biểu tượng giữa hai ngôi sao lớn nhất của Les Bleus. Đội trưởng Kylian Mbappe kiến tạo thuận lợi để Dembele thực hiện pha đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân trái sở trường. Bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của toàn bộ hệ thống phòng ngự Na Uy.

Cơn cuồng phong mang tên Dembele khép lại ở phút 32. Vẫn là kịch bản quen thuộc bên hành lang cánh phải, tiền đạo này thực hiện hai nhịp nhấp bóng khiến hậu vệ đối phương lỡ trớn trước khi tung ra cú dứt điểm hoàn hảo thứ ba. Ba bàn thắng, hai chân và chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ, Dembele đã hoàn tất cú hat-trick đẳng cấp thế giới.

Tiệm cận kỷ lục lịch sử World Cup

Màn trình diễn chói sáng này không chỉ mang về lợi thế cực lớn cho ĐT Pháp mà còn đưa Ousmane Dembele vào lịch sử giải đấu. Theo các thống kê chuyên sâu, ngôi sao của Les Bleus đã trở thành cầu thủ lập hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Cầu thủ Thời gian hoàn thành hat-trick Đối thủ Erich Probst 24 phút ĐT Nam Tư (cũ) Ousmane Dembele 32 phút ĐT Na Uy

Kỷ lục hiện tại vẫn thuộc về huyền thoại Erich Probst của ĐT Áo, người chỉ mất 24 phút để ghi 3 bàn vào lưới ĐT Nam Tư (cũ) tại kỳ World Cup 2026. Dù suýt chút nữa đã có thể xô đổ cột mốc lịch sử kéo dài nhiều thập kỷ, nhưng cú hat-trick của Dembele vẫn được đánh giá là một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá Pháp tại đấu trường thế giới.

Chiến thắng này không chỉ giúp ĐT Pháp khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới các đối thủ ở vòng knock-out. Khi cả Mbappe và Dembele cùng đạt điểm rơi phong độ, sức mạnh tấn công của "Gà trống Gô-loa" gần như là không thể ngăn cản.