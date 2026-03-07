Oyarzabal lập cú đúp, Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0 để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 Mikel Oyarzabal tiếp tục phong độ hủy diệt với cú đúp bàn thắng, giúp Tây Ban Nha vượt qua Áo tại vòng 32 đội và sẵn sàng đối đầu Bồ Đào Nha hoặc Croatia ở vòng sau.

Trong một đêm rực rỡ tại World Cup 2026, Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước đội tuyển Áo. Sự hiệu quả đáng kinh ngạc của Mikel Oyarzabal cùng khả năng kiểm soát thế trận thượng thừa đã giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hóa giải hoàn toàn lối chơi pressing khó chịu từ đối thủ.

Sức ép nghẹt thở và sự can thiệp của VAR

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, La Roja đã thiết lập một cường độ tấn công khủng khiếp. Chỉ mất 60 giây để Lamine Yamal thử thách hàng thủ Áo bằng một pha dứt điểm góc hẹp sau đường chọc khe tinh tế của Alex Baena. Dù thủ thành Alexander Schlager đã xuất sắc cứu thua, nhưng đó là tín hiệu dự báo cho một ngày làm việc vất vả của hệ thống phòng ngự bên phía Áo.

Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick không dễ dàng đầu hàng. Phút 18, Gregoritsch suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ với pha đánh đầu cắt mặt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, kịch tính thực sự nổ ra ở phút 29 khi Marc Cucurella đưa bóng vào lưới Áo từ một tình huống phạt góc. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Glenn Nyberg đã từ chối bàn thắng do xác định trung vệ trẻ Pau Cubarsi phạm lỗi với thủ môn đối phương.

Sự bùng nổ của Mikel Oyarzabal

Dù bị từ chối bàn thắng, Tây Ban Nha vẫn kiên trì với triết lý tấn công đa dạng. Phút 36, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Pedri thực hiện pha đột phá xé toang trung lộ trước khi tỉa bóng sang cánh trái cho Cucurella. Hậu vệ của Chelsea thực hiện đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Áo để Mikel Oyarzabal đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Oyarzabal ghi 2 bàn cho Tây Ban Nha. Ảnh: Sky Sports.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 16 của Oyarzabal trong 16 trận gần nhất khoác áo đội tuyển quốc gia – một hiệu suất săn bàn khủng khiếp khẳng định anh là quân bài không thể thay thế trong sơ đồ của De la Fuente. Hiệp một khép lại với sự lấn lướt hoàn toàn của đội bóng xứ đấu bò, khi Alex Baena còn đưa bóng tìm đến xà ngang từ một cú sút phạt đẳng cấp.

Tây Ban Nha lấn át Áo. Ảnh: Imago.

Bản lĩnh nhà vô địch và đòn kết liễu

Bước sang hiệp hai, HLV Ralf Rangnick nỗ lực xoay chuyển tình thế bằng việc tung Arnautovic và Sasa Kalajdzic vào sân nhằm gia tăng sức mạnh không chiến. Phút 61, Kalajdzic suýt chút nữa đã gỡ hòa nếu cú đánh đầu của anh không đi vọt xà. Tuy nhiên, khi Áo đang dâng cao đội hình, họ đã rơi vào cái bẫy phản công của Tây Ban Nha.

Phút 66, từ pha cướp bóng mạnh mẽ của Cucurella, Alex Baena thực hiện quả tạt chuẩn xác để hậu vệ Pedro Porro băng cắt đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này gần như đã đánh sụp tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Áo.

Những phút cuối trận chứng kiến sự thong dong của La Roja. Phút 89, kịch bản cũ lặp lại khi Cucurella tiếp tục có đường dọn cỗ để Oyarzabal hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục.

Oyarzabal ghi bàn thứ 2 cho Tây Ban Nha. Ảnh: Sky Sports.

Thống kê sau trận đấu

Thông số Tây Ban Nha Áo Tỷ số 3 0 Kiểm soát bóng 62% 38% Sút trúng đích 8 2 Phạt góc 5 3

Với kết quả này, Tây Ban Nha chính thức tiến vào vòng 16 đội và sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Một màn trình diễn cho thấy sự cân bằng tuyệt vời giữa sức trẻ của Yamal, sự sáng tạo của Pedri và bản năng sát thủ của Oyarzabal.

Ảnh: BongDa.com.vn.